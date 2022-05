Wie ausgerechnet Gerrard bei Liverpool Wiedergutmachung betreiben kann

Steven Gerrard könnte helfen, den FC Liverpool zum Meister zu machen. Ausgerechnet! Er geht mit der Situation professionell um, doch seine Liebe zu dem Verein ist kein Geheimnis, schreibt Premier-League-Insider Hendrik Buchheister in seiner RND-Kolumne.

Steven Gerrard ist fast immer im Stadion, wenn der FC Liverpool spielt. Er ist nicht zu sehen, aber er ist zu hören. Zur Melodie von „Que Sera, Sera“ singen Liverpools Fans über den ehemaligen Kapitän: „Steve Gerrard, Gerrard, he’ll pass the ball 40 yards.“ Gegnerische Fans spotten zur selben Melodie: „Steve Gerrard, Gerrard, he slipped on his fucking arse.“

Natürlich war Gerrard bekannt für seine Pässe. Aber es hat sich auch jene Szene vom 27. April 2014 ins Gedächtnis des englischen Publikums gebrannt: Im drittletzten Saisonspiel rutschte Gerrard aus, fiel auf seinen „verdammten Hintern“ und ermöglichte Demba Ba das 1:0 für den FC Chelsea. Am Ende stand es 2:0, Liverpool verspielte die fast schon sicher geglaubte Meister­­schaft an Manchester City. Gerrard, ausgerechnet Gerrard, die Liverpool-Ikone, wurde zum Sinnbild des tragischen Scheiterns. Solche Geschichten, heißt es, schreibt nur der Fußball.

Sie könnte am Sonntag (17 Uhr, Sky) beim Meisterschaftsfinale der Premier League ihre Fortsetzung finden. Liverpool kann den Titel holen mit einem Sieg gegen die Wolverhampton Wanderers, wenn Tabellenführer Manchester City Punkte gegen Aston Villa abgibt. Villa-Trainer ist – Gerrard. Ausgerechnet er kann sieben Jahre nach seinem Ausrutscher helfen, Liverpool zum Meister zu machen. Wie gesagt: Solche Geschichten …

Gerrard machte die Rangers zum schottischen Meister

Gerrard versucht, mit der speziellen Situation so umzugehen, wie er grundsätzlich mit seiner Liebe zum FC Liverpool umgeht – professionell. Jeder weiß, dass sein Herz dem Verein von der Anfield Road gehört und dass es sein Traum ist, irgendwann dort Trainer zu sein. Trotzdem gelingt es ihm, sich voll mit seinen jeweiligen Arbeitgebern zu identifizieren. Die Rangers machte er im vergangenen Jahr zum schottischen Meister. Die Mannschaft, die gerade fast die Europa League gewonnen hätte, ist Gerrards Mannschaft. Seit November trainiert er Aston Villa, und auch das mit größter Hingabe.

Schon im Rahmen der direkten Duelle hat Gerrard Fragen nach seiner Liverpool-Liebe abgeblockt. Vor dem Saisonfinale spricht er konsequent davon, dass sein Fokus allein auf Aston Villa liege. Der Traditionsklub aus Birmingham hat Ambitionen, mittelfristig die inter­nationalen Plätze anzugreifen. Gemessen daran lief die Spielzeit enttäuschend. Ein guter Abschluss der Saison, seiner ersten als Trainer in der Premier League, hat für Gerrard zu Recht Priorität vor dem Schicksal seines Ex-Vereins. Einerseits.

Andererseits ist es ja so: Was Gerrard will, würde auch Liverpool helfen. Ein gutes Finale für Aston Villa mit einem Punktgewinn oder sogar einem Sieg gegen Manchester City könnte Liverpool zum Meister krönen. Es wäre – ein bisschen – Wiedergutmachung für seinen Ausrutscher. Die Freude darüber würde Gerrard wohl nicht verheimlichen können. Und Liverpools Fans würden sein Lied lauter singen als jemals zuvor.

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue RND-App für Android und iOS herunter

Von Hendrik Buchheister/RND