Wie Klopp bei Liverpool sein Meisterstück formte

Mit dem FC Liverpool greift Trainer Jürgen Klopp zum zweiten Mal nach dem Henkelpott. Die erneute Finalteilnahme in der Champions League ist die logische Folge einer bemerkenswerten Entwicklung. Das RND zeichnet den „Reds“-Prozess in der jüngsten Vergangenheit nach.

Er glaube nicht an Rache, hat Jürgen Klopp gerade erklärt, Rache sei grundsätzlich keine gute Idee. Der Anlass für diese Aussagen sind die Erinnerungen an Kiew. 2018 spielte der FC Liverpool in der ukrainischen Hauptstadt, in der damals noch das unbeschwerte Leben blühte, sein erstes Champions-League-Finale unter dem deutschen Trainer. Gegner war Real Madrid. Es sollte eine traumatische Erfahrung werden. Sergio Ramos rang früh Liverpools Torjäger Mohamed Salah zu Boden, dieser musste unter Tränen ausgewechselt werden. Torwart Loris Karius patzte zweimal schwer und ebnete Real den Weg zum 3:1-Erfolg.

Jetzt steht Liverpool wieder im Champions-League-Finale, Gegner an diesem Samstag im Stade de France in Paris ist wieder Real Madrid. Wegen der Parallelität der Ereignisse ist es nachvollziehbar, dass Klopp in diesen Tagen oft auf das Duell vor vier Jahren angesprochen wird, doch es ist ebenso verständlich, dass er mit Fragen nach möglichen Rachegelüsten nichts anfangen kann. Dafür sind die Voraussetzungen zu verschieden. 2018 befand sich Klopps Projekt in Liverpool noch im Aufbau. Der Kader hatte offensichtliche Schwächen, die Mannschaft verteidigte chaotisch, der Einzug ins Finale gegen Real kam überraschend. Klopps Liverpool war noch nicht bereit für den Henkelpott.

Das Liverpool aus dem Frühjahr 2022 ist anders. Es ist eine der besten Mannschaften der Welt, eine Mannschaft, die es mittlerweile gewohnt ist zu gewinnen. 2019, ein Jahr nach Kiew, holte Liverpool die Champions League, zum sechsten Mal in der Vereinsgeschichte. Es war das erste Mal für Klopp. 2020 erlöste der Trainer die Fangemeinde nach 30 Jahren vom Warten auf die englische Meisterschaft. In dieser Saison hätte es wieder fast geklappt mit dem Titel. Nur einen Punkt landete Liverpool hinter Manchester City, das in England als unerreichbare Übermannschaft gesehen wird. Dafür gewann Liverpool den Ligapokal und den FA-Cup und kann im Champions-League-Finale eine herausragende Saison mit der wichtigsten Trophäe im europäischen Vereinsfußball versilbern.

Die Verarbeitung der Niederlage gegen Real Madrid vor vier Jahren begann schon in den Morgenstunden am Tag danach, in Klopps Haus im hübschen Küstenort Formby, rund 20 Kilometer nördlich von Liverpool. Die Mannschaft war noch in der Nacht aus Kiew zurückgeflogen, Klopp feierte mit Freunden und Vertrauten gegen den Frust an. Unter anderem war Campino dabei, Sänger der Toten Hosen und unerschütterlicher Liverpool-Fan. Sie sangen ein Lied und stellten das Video davon ins Internet. Der Text ging so: „We saw the European Cup. Madrid had all the fucking luck. We swear we keep on being cool. We’ll bring it back to Liverpool.“ Das Lied war das Versprechen, dass der Klub den Henkelpott schon irgendwann gewinnen werde.

Der Optimismus war begründet, denn Liverpool befand sich zur Zeit des Endspiels von 2018 schon in der Transformation von einer guten zu einer Weltklasse-Mannschaft. Wenige Monate zuvor hatte der Verein nach langem Ringen Innenverteidiger Virgil van Dijk vom FC Southampton verpflichtet, für mehr als 84 Millionen Euro – damals Klubrekord und Rekord für einen Abwehrspieler. Van Dijk stabilisierte die Mannschaft umgehend und wurde zum Anführer der Defensive. Auch die Bemühungen um Torwart Alisson vom AS Rom hatte Liverpool schon vor dem Finale begonnen. Die Horrorshow von Loris Karius bestärkte den Verein in der Auffassung, dass ein Weltklasse-Schlussmann hermusste. Alisson kam für 62,5 Millionen Euro, auch das war damals Rekord auf der Position. Kurz nach dem Endspiel verpflichtete Liverpool außerdem Fabinho vom AS Monaco für 45 Millionen Euro.

Klopp-Ensemble am Zenit

Die drei Zugänge hatten Signalwirkung. Sie zeigten, dass es dem Klub ernst war mit der Rückkehr auf den englischen und internationalen Fußballthron, und sie machten sich bezahlt. Van Dijk, Alisson und Fabinho haben Klopps Mannschaft endlich die Stabilität in der Defensive gegeben, die ihr vorher gefehlt hatte. Sie sind Schlüsselspieler des modernen FC Liverpool geworden, waren entscheidend beim Gewinn der Champions League 2019, der Meisterschaft 2020 und in der aktuellen Saison, in der Liverpool von einer historischen Leistung träumen konnte – nämlich vom Gewinn des „Quadruple“ mit vier Titeln. Damit wurde es nach Manchester Citys Meisterschaft nichts. Trotzdem ist die gegenwärtige Mannschaft des FC Liverpool die beste seit Klopps Ankunft im Jahr 2015. Sie ist sein Meisterstück.

Dass der Verein in dieser Saison einen solchen Triumphzug erlebt, war nicht zu erwarten. Vor einem Jahr sah es schon danach aus, als sei Klopps Liverpool am Ende. Die Mannschaft verlor zwischenzeitlich sechs Heimspiele nacheinander, gegen Gegner wie Burnley, Brighton und Fulham. Klopps Magie war verflogen, er wirkte ratlos. Dabei waren die Gründe für die Misere klar zu identifizieren: eine epische Verletzungskrise in der Abwehr kostete der Mannschaft die Stabilität. Die Abwesenheit der Fans in der Zeit der Corona-Geisterspiele ließ den Verein ermatten. Jetzt, wo der Normalzustand in der Abwehr und im Stadion wieder hergestellt ist, spielt Liverpool besser als jemals zuvor unter Klopp.

Gutes Händchen bei Einkäufen

Ein weiterer Grund dafür ist die Transferpolitik. Der Klub hat den Kader nach und nach verbreitert, aufgefrischt, den Konkurrenzkampf belebt. In der Innenverteidigung zeigt der aus Leipzig verpflichtete Ibrahima Konaté starke Leistungen. In der Offensive hat sich Luis Díaz nach seiner Ankunft vom FC Porto im Januar so gut eingefügt, dass ihn die englische Fachwelt als Transfer der Saison feiert. Zusammen mit Diogo Jota, der nach der Meistersaison von den Wolverhampton Wanderers kam, hat er Liverpools Abhängigkeit vom etablierten Sturmtrio Sadio Mané, Roberto Firmino und Mohamed Salah reduziert. Durch das Aufblühen von Thiago Alcântara hat die Mannschaft plötzlich einen Spielmacher.

Auch Jürgen Klopp hat sich weiterentwickelt seit dem Finale vor vier Jahren. Damals musste er sich noch gegen die Skeptiker behaupten, die über die vielen Gegentore klagten und auf seine ständigen Endspielniederlagen verwiesen. 2022 ist er als Genie anerkannt, als vielleicht bester Vertreter seines Fachs neben Pep Guardiola. Gerade kürten ihn die Premier-League-Kollegen zum Trainer des Jahres in England. Und das, obwohl Liverpool nur Vizemeister geworden war. Zweimal gewann Klopp seit 2018 die Wahl zum Welttrainer. Viel mehr als Rache dürfte ihn beim Wiedersehen mit Real Madrid also ein anderes Gefühl treiben. Er dürfte getrieben sein von dem Verlangen, eine herausragende Saison angemessen zu beenden – im Konfettiregen, mit der nächsten Trophäe in den Händen.

Von Hendrik Buchheister/RND