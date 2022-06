Ukrainischer Verbands-Vizepräsident: „Träumen dürfen wir trotzdem“

Am Mittwoch bestreitet die ukrainische Fußball-National­mannschaft ihr Nachholspiel in den Play-offs zur WM-Endrunde in Katar. Oleg Protassow, Vizepräsident des ukrainischen Verbands, spricht im Interview über die schwierige Lage der ukrainischen Elf.

Als Spieler erzielte Oleg Protassow Tore am Fließband für seinen Heimatklub Dnjepr Dnjepropetrowsk. Zudem war er über Jahre Mitglied der großen Mannschaft der UdSSR, die Ende der Achtzigerjahre unter der Federführung von „General“ Waleri Lobanowski für viel Furore auf den Fußballbühnen der Welt sorgte. Für viele Experten war jene Auswahl trotz des verlorenen EM-Finales 1988 gegen die Niederlande das beste Team des Jahrzehnts, vor allem dank der Spieler von Dynamo Kiew, die den Löwenanteil im Aufgebot ausmachten. Heute ist der 58-jäh­ri­ge Protassow Vizepräsident des ukra­i­ni­schen Fußballverbands. Er beobachtet vor den WM-Play-offs gegen Schottland angespannt von seinem Wohnort in Kiew aus das grausame Kriegsgebaren in seiner Heimat.

Oleg Protassow, die wichtigste Frage gleich zu Beginn: Wie geht es Ihnen?

Gemessen an den Umständen gut! Ich habe am Anfang der Kriegshandlungen meine Wohnung im Stadtkern Kiews verlassen müssen und bin vor den Toren der Stadt bei meinem ehemaligen Mitspieler und Freund Jennadi Li­tow­tschen­ko untergekommen. Als sich die russischen Truppen Kiew näherten, bin ich nach Uschgorod in den Westen des Landes geflohen. Vor ein paar Wochen bin ich endlich wieder zu meiner Wohnung zurückgekehrt.

Wie kann man sich den Alltag in Kiew momentan vorstellen?

Allmählich kehrt ein Hauch von Normalität in die Stadt zurück. Viele Länder haben ihre Botschaften wiedereröffnet, und das Geschäftsleben nimmt, soweit es möglich ist, wieder Fahrt auf. Ab und an heulen die Sirenen, aber man muss nicht mehr in den Bunkern oder Metrostationen Zuflucht suchen. Die einzige Einschränkung ist die nächtliche Ausgangssperre von 23 bis 5 Uhr.

Sie sind in der damaligen Sowjetunion geboren und sozialisiert worden. Hätten Sie je erwartet, dass das russische „Brudervolk“ Ihre Heimat überfällt?

Sicherlich nicht! Auch als die Anzeichen auf Invasion standen, nachdem sich die russischen Truppen an der ukra­i­ni­schen Grenze zu vermeintlichen Manövern aufgestellt hatten, habe ich nicht damit gerechnet, dass dieser Mensch zu diesem Schritt bereit wäre.

In einem früheren Interview sagten Sie, dass Wladimir Putin einen Blitzkrieg in der Ukraine beabsichtigt habe. Nun hält das Kriegsgebaren schon drei Monate an. Befürchten Sie nun einen Zermürbungskrieg?

Genaue Prognosen vermag, glaube ich, keiner auszusprechen. Dafür können wir die Gedanken und Absichten vom Hauptverantwortlichen Wladimir Putin nicht lesen. Es gab in diesem Zeitraum immer wieder Bemühungen, Verhandlungen zu ei­nem Waffenstillstand zu führen, die allesamt im Sande verliefen. Ich kann nur die Hoffnung aussprechen, dass der Krieg bald ein Ende nimmt.

Die ukra­i­ni­sche National­mannschaft bereitet sich seit Anfang Mai in einem Trainingslager in Slowenien auf die Play-off-Partie gegen Schottland vor. Wie ist die psychische und sportliche Verfassung der Mannschaft?

Mir wird ein sehr positives Bild des Teams übermittelt. Die Mannschaft hat bei Freundschaftsspielen gegen Mönchengladbach, den italienischen Erstligisten FC Empoli und den HNK Rijeka mit ordentlicher Leistung und guten Resultaten (Anm. d. Red.: zwei Siege, ein Unentschieden) Wettkampfpraxis sammeln können. Zudem sind seit letzter Woche auch die Legionäre aus England und Italien dazugestoßen, sodass Nationaltrainer Oleksandr Petrakow aus dem Vollen schöpfen kann.

Kann es sein, dass der heroische Widerstand des ukra­­i­­ni­­schen Volkes eine weitere Motivation für die Nationalspieler darstellt?

Die Gedanken der Spieler sind bei ihren Familien und ihren Freunden in der Ukra­i­ne, mit denen sie im tagtäglichen Austausch sind. Am Anfang des Krieges haben unsere Legionäre eine Spendenaktion initiiert und Geld für die ukra­i­ni­sche Armee gesammelt. Jetzt möchten sie ih­ren Beitrag leisten und dem leidtragenden Volk mit einem potenziellen Erfolg etwas Freude schenken.

Erscheint Ihnen die Austragung dieser Partie unter den gegebenen Umständen vereinbar mit dem Fair-Play-Gedanken des Sports?

Wir haben nie um einen Gefallen gebeten! Selbst als das Gerücht kursierte, dass die Fifa der Ukra­i­ne eine Wildcard für die WM-Teilnahme aushändigen würde, lehnten dies unsere Spieler unisono ab. Wir sind der Fifa und den Schotten dankbar, dass sie uns dieses Zeitfenster gegeben haben, das Spiel im Juni und nicht, wie geplant, Ende März auszutragen. Natürlich sind die Bedingungen für uns nicht ideal, aber träumen dürfen wir trotzdem.

Der ukra­i­ni­sche Fußballverband hat unlängst die Meisterschaft offiziell abgebrochen und die Tabelle, die am 24. Fe­bru­ar aktuell war, bestätigt. Was bedeutet das für die Teams?

Dass Schachtjor Donezk als Tabellenführer und Dynamo Kiew als Tabellenzweiter an der kommenden Champions League beziehungsweise Qualifikation dafür teilnehmen werden und sich SK Dnipro-1 in der Europa League und Sorja Luhansk und Worskla Poltawa in der Conference League messen werden.

Wie soll das überhaupt praktikabel umgesetzt werden, wenn im Land noch bis Ende August der Ausnahme­zustand und die Mobilisierung von Reservisten gelten?

Wir können momentan nur auf Sicht fahren und verschiedene Szenarien durchspielen. Diesbezüglich sind wir in regem Austausch mit den Vereins­funktionären, um nach einer passablen Lösung des Pro­blems zu suchen. Die könnte eventuell die Austragung der Begegnungen in benachbarten Ländern vorsehen. Aber das ist, wie gesagt, alles Zukunftsmusik. Wir haben die Klassifizierung so bestätigt, damit die betroffenen Vereine Planungssicherheit besitzen. Das gilt auch für den heimischen Ligabetrieb.

Von Dimitrios Dimoulas/RND