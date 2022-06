Warum Platzstürme im Profifußball zu einem Trend geworden sind

Nach Abpfiff der französischen Relegationspartie zwischen Saint-Étienne und AJ Auxerre gibt es erschreckende Bilder: Fans stürmen den Platz und feuern unkontrolliert Leuchtraketen ab. Es gibt zahlreiche Verletzte. Der Fall ist die Fortsetzung eines beunruhigenden Trends. Immer häufiger gibt es in Europas Profifußball-Ligen Platzstürme. Eine Einordnung.

Der letzte Elfmeter der AJ Auxerre ist soeben hinter Saint-Étiennes Torhüter eingeschlagen, der Aufstieg des einen französischen Traditionsklubs (Auxerre) ist damit besiegelt, ebenso wie der Abstieg des anderen, seines Zeichens französischer Rekordmeister (AS Saint-Étienne). Und während die Fußballer des Erstligaaufsteigers nach zwei nervenaufreibenden Relegations­spielen und der Entscheidung im Elfmeterschießen noch jubelnd dabei sind, sich fröhlich auf einen Berg aus den Leibern der eigenen Mitspieler zu stürzen, bricht hinter ihnen die Hölle los. Tausende Saint-Étienne-Fans stürmen plötzlich die Rasenfläche, Leuchtraketen fliegen unkontrolliert und horizontal über den Platz, auf die Tribünen und in Richtung des Spielertunnels. Dorthin retten sich Profis und Offizielle, manche im Vollsprint, während draußen Rauchschwaden alles in dichten Nebel hüllen. Die Bilanz dieses späten Sonntag­abends im Stade Geoffroy-Guichard: 33 Verletzte, darunter zwei Auxerre-Spieler, die Polizei setzt Tränengas und Wasserwerfer ein.

Dreieinhalb Wochen zuvor, 48.000 Zuschauende im ausverkauften Deutsche Bank Park in Frankfurt am Main. Durch einen 1:0-Sieg gegen West Ham United zieht Bundesligist Eintracht Frankfurt ins Finale der Europa League ein. Auch hier brechen nach dem Abpfiff alle Dämme, auch hier strömen Tausende auf das Spielfeld. Der entscheidende Unterschied: Bis auf ein kurzes Geplänkel von Eintracht-Fans, die sich vor der Kurve der West-Ham-Fans aufbauen, ist Partystimmung angesagt. Anhänger und Profis der Hessen verbrüdern sich auf dem Platz. „Jeder, der dabei sein konnte, wird das sein ganzes Leben nicht vergessen“, schwärmte Frankfurts Trainer Oliver Glasner anschließend.

Zweimal Platzsturm, zwei Extreme – und ganz viele Schattierungen in den Wochen dazwischen. Den Klassenerhalt des VfB Stuttgart feiern ebenso Tausende Unaufhaltbare auf der Rasenfläche wie die Aufstiege von Schalke 04 und Werder Bremen, die Europapokal-Plätze für den 1. FC Köln und Union Berlin sowie die Meisterschaften von Manchester City und AC Milan. Mal ist es überwiegend friedlich und fröhlich, mal entgleist das Geschehen wie beispielsweise bei der Attacke von City-Fans gegen Aston Villas Torwart Robin Olsen oder in Nürnberg, wo ein Schalker Fan bei der Feier der Zweitligameisterschaft auf dem Spielfeld eine Nürnberger Anhängerin sexuell belästigt haben soll.

Die Geschehnisse auf dem Rasen in Gelsenkirchen eine Woche zuvor, als Schalke bereits den Aufstieg klarmacht, beschreibt ein leitender Polizeibeamter mit drastischen Worten: „Dieser Platzsturm hätte auch in einer Katastrophe enden können.“ Einige Fans berichteten von Todesangst. Der DFB hat Ermittlungen eingeleitet. „Ich finde es nicht gut, weil es in gewisser Weise natürlich auch immer Risiken bedeutet für die Spielerinnen und Spieler, für die Zuschauer selbst auch, für das Sicherheitspersonal“, kommentierte DFB-Präsident Bernd Neuendorf jüngst die Geschehnisse. Sig Zelt, Sprecher der Organisation Pro Fans, fügte im Gespräch mit der dpa eine weitere Sichtweise auf die Debatte hinzu: „Man muss es nicht unbedingt gutheißen, aber man kann Verständnis dafür haben. Ich glaube nicht, dass das nun das Allergefährlichste vor dem Herrn ist.“

Klar ist: Im Finale der Saison 2021/2022 ist das lange mehr oder weniger vergessene Phänomen des Platzsturms zurück in den europäischen Arenen. Bilder ausgelassener Fans gehen dabei einher mit Meldungen über Verletzte und Festnahmen und bilden ein entsprechend diffuses Bild. Nur warum emotionalisiert der Fußball gerade jetzt so sehr? Fanforscher Jonas Gabler von der Kompetenzgruppe Fankulturen und Sport bezogene soziale Arbeit (Kofas) erklärt gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND): „Nach zwei Jahren Pandemie sind die Zuschauer – und damit die aktiven Fanszenen – zurück in den Stadien. Und viele haben offenbar einen großen Nachholbedarf, was das Stadionerlebnis angeht. Dadurch wirkte das alles zuletzt auch enthemmter und entfesselter.“ Er verweist zudem auf den jüngst vermehrt zu erkennenden Einsatz von Pyrotechnik in den Stadien – auch zu Zeitpunkten des jeweiligen Spielverlaufs, die sonst eher unüblich sind. Zwei Jahre lang war Fußball Knappware, streng reguliert mit Geisterspielen oder rigiden Zugangs­beschränkungen.

Doch wenn mancher dachte, die Zeit der leeren Stadien hätte auch die Fans ihrer Emotionen beraubt, wird er nun eines anderen belehrt: Kaum sind die Stadien wieder voll, dienen sie wieder als Treiber solch gegensätzlicher Gefühle wie Freude und Ärger, auf die Spitze getrieben nach der langen Periode, in der entsprechende Ausdrucksmöglichkeiten nur im privaten Umfeld möglich waren. Wer weiß außerdem schon, wie lange das anhält mit den vollen Arenen? Ist nicht spätestens für Herbst mit der nächsten Corona-Welle zu rechnen? Also schnell raus mit all den aufgestauten Emotionen, bevor erneut aufgestaut werden muss. „Man kann ein Stück weit verstehen, dass die Fans mit noch mehr Emotionen in den Stadien sind“, sagte Thilo Kehrer, deutscher Nationalspieler in Diensten von Paris Saint-Germain, auf RND-Nachfrage. Gleichwohl hofft er auf ein Ende der „Gewaltvorfälle“ im französischen Fußball.

Frust über sportlichen Misserfolg als Faktor

Für Gabler ist klar, wo der europaweite Trend seinen Ursprung nahm. Stilprägend war der Frankfurter Platzsturm nach dem Finaleinzug im Europapokal. „Das wurde so weit verbreitet, das haben so viele Leute gesehen und gesagt: ‚Das müssen wir jetzt auch machen‘“, sagt der Wissenschaftler aus Berlin. Problem: Es gibt nicht überall etwas zu feiern im Finale einer Fußballsaison. Und wo dann im positiven Fall Fans von kollektiver Euphorie getragen einfach mitlaufen aufs Spielfeld, um ihren Idolen einmal ganz nah zu sein und „die Bühne zu betreten, auf dem Rasen zu stehen, der sonst unerreichbar ist“ (Gabler), entlädt sich – Beispiel Auxerre – im Falle eines Abstiegs bei einigen der Frust über eine ernüchternde Saison in roher Gewalt.

Gablers französischer Kollege Patrick Mignon benennt die Versäumnisse im deutschen Nachbarland, die letztlich zu wiederkehrenden Gewaltexzessen führen: „Mit den Geisterspielen haben die Vereine bei den Sicherheitsfragen stark nachgelassen und die ständigen Unruhen in dieser Saison völlig unterschätzt. Durch Polizisten oder Sicherheitskräfte hätten die neuerlichen Vorfälle vermieden werden müssen“, sagte der Soziologe dem RND. Er sieht mit Sorge, wie das Stadionerlebnis zum Abbau persönlichen Frustes genutzt wird. Mignons Plädoyer und Erkenntnis: „Um dieses Problem in- und außerhalb der Stadien in den Griff zu kriegen, müssen die Behörden klare Maßnahmen treffen – und zwar durch individuelle Strafen. Aber die Zeit vergeht, und es passiert einfach zu wenig.“

Fanexperte rechnet nicht mit Fortsetzung des Trends

Nur lassen sich entsprechende Massenbewegungen ohne die nach schweren Stadion­tragödien wie in Hillsborough 1989 überwiegend abgebauten Zäune zwischen Tribünen und Innenraum überhaupt verhindern? Immerhin kann das Spielfeld im Fall eines Gedränges oder einer Panik als lebensrettender Fluchtpunkt dienen. Ohne Zäune hätte es die 97 Toten und 766 Verletzten 1989 im Stadion von Hillsborough wohl nicht gegeben. Fanforscher Gabler fordert deswegen ein Handeln mit Augenmaß: „Manchmal ist es besser, die Menge laufen zu lassen, als sie mit Gewalt zurückzudrängen“, sagte er dem RND. Seine Empfehlung: „Die Priorität der Ordnungskräfte muss darauf liegen, Gedränge zu verhindern und direkten Kontakt der Heimfans mit den Gästefans zu vermeiden. In manchen Situationen, also bei Meister- oder Aufstiegsfeiern sollte man Platzstürme in geordneten Bahnen zulassen.“ Damit liegt Gabler auf einer Linie mit dem früheren DFB-Präsidenten Fritz Keller, der sich jüngst ganz ähnlich äußerte.

Mit einer Fortsetzung des Trends rechnet Fanexperte Gabler – zumindest vorerst – nicht. „Zu Saisonbeginn ist eher nicht mit weiteren Platzstürmen zu rechnen, weil es dann keine entscheidenden Spiele gibt. Nur was ist in einem Jahr zum Ende der nächsten Saison?“ Dann, wenn es wieder um Meisterschaften, um Auf- und Abstiege geht, wenn der letzte Elfmeter verwandelt oder verschossen ist?

Von Sebastian Harfst, Alexis Menuge/RND