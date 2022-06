Mit Monza in die Königsklasse: Das neue Spielzeug von Silvio Berlusconi

Vor vier Jahren stieg Silvio Berlusconi als Investor bei der AC Monza ein. Mit dem Geld des früheren Ministerpräsidenten Italiens schaffte der Klub den Durchmarsch bis in die erste Liga. Doch die ganz großen Erfolge sollen erst noch kommen.

In der Provinz nördlich von Mailand werkeln Silvio Berlusconi und Adriano Galliani an einem neuen Fußballwunder. 2018 hatte die Holding Fininvest des Bau- und Medienunternehmers den damals in der 3. Liga spielenden Verein Monza Calcio für 2,9 Millionen Euro erworben. Vier Jahre und einen Geldsegen von insgesamt 115 Millionen Euro später steht Monza nun tatsächlich in der Serie A.

Für Galliani, der aus Monza stammt, und für Berlusconi, dessen Anwesen Arcore nur etwa zehn Kilometer vom Stadion entfernt liegt, handelt es sich um ein romantisches Abenteuer. Sie wollen an die Erfolgsgeschichte der AC Mailand anknüpfen, den beide zu fünf Champions-League-Triumphen führten. Auch auf die Politik könnte das Auswirkungen haben. Berlusconis Getreue erhoffen sich von der neuen Popularität auf dem Rasen einen Schub für die lange Zeit unter der Zehn-Prozent-Marke dümpelnde Partei Forza Italia, deren Vorsitzender der einstige Ministerpräsident auch im hohen Alter noch ist.

Denn manche Dinge gelingen ihm sogar im Schlaf. Beim 4:3-Sieg der AC Monza in Pisa leistete Berlus­coni sich ein Nickerchen. Es war vielleicht ein cleverer Kräfteverfall des 85-Jährigen. Denn als der Patron schlummerte, ging Pisa 3:2 in Führung, war virtuell in der Serie A. Berlusconi ersparte seinem müden Herzen den Schock. Er wurde erst später wachgerüttelt und war fit für kurze Statements, als Monza dann tatsächlich als dritter Aufsteiger feststand. „Jetzt holen wir den Scudetto und auch die Champions League“, sagte er – und niemandem war klar, ob er einen seiner berüchtigten Scherze machte oder ernsthaft das Maximum mit dem Kleinverein erreichen will.

Sein getreuer Adlatus Adriano Galliani zeichnet sich da durch mehr Realismus aus. „Unser Ziel ist, italienische Talente auszubilden, dabei dem Weg von Atalanta Bergamo zu folgen und uns dauerhaft in der Serie A zu etablieren. Wenn dabei größere Erfolge erreicht werden, nehmen wir die natürlich gerne mit“, sagte Galliani dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Für den glatzköpfigen Manager ist das Monza-Abenteuer Herzenssache. In der Geschäftsstelle hängt ein Foto von ihm, das ihn in den 1980er-Jahren zeigt: mit voller Haarpracht sogar. Galliani war damals schon Manager bei Monza. „Berlusconi hat mich seinerzeit für die AC Mailand abgeworben. Mit seiner Investition jetzt schließt sich ein Kreis“, erzählt Galliani.

Die beiden alten Herren surfen lässig auf einer Nostalgiewelle. Berlusconi inszeniert sich als Patron alter Prägung, der sich einen Fußballklub noch selbst leisten kann und der große Lust auf Adrenalin und Männerschweiß hat. Vor dem entscheidenden Match gegen Pisa ging er als Einheizer in die Kabine. „Die Spieler waren um mich versammelt. Ich habe ihnen gesagt, sie müssen elf Krieger sein, elf Gladiatoren, die in jedem Moment kämpfen und immer Feuer in den Augen haben“, erzählte er später.

Vom Feuer bekam er nicht alles mit, weil die eigenen Lider schwer wurden. Aber der Aufstiegsskalp wurde geholt. Gern mischt er sich auch weiterhin in Taktik und Aufstellung ein. „Ich sag dem Trainer immer, dass der Ball schnell in die andere Hälfte gespielt werden muss. Die Angreifer müssen auch immer vorne bleiben, selbst bei Eckbällen gegen uns. Man muss sie schnell anspielen. All das Ballgeschiebe von den Außenbahnspielern zurück ins Mittelfeld ist doch nur Zeitverlust“, erläuterte er nach dem geglückten Aufstieg mal wieder seine Fußballphilosophie.

Trainer Giovanni Stroppa kennt das seit Langem. Er wurde im Nachwuchs der AC Mailand groß, absolvierte dort auch drei Spielzeiten in der Serie A, wurde aber bald verliehen – ausgerechnet an Monza. Als Trainer war Stroppa vorwiegend in der Serie B beschäftigt. Der Aufstieg mit Monza ist sein bisher größter Erfolg. Dass er ihn erleben darf, verdankt er auch dem Milan-Stallgeruch. Sein Vorgänger, von Galliani unmittelbar nach der Übernahme des Klubs installiert, war mit Cristian Brocchi ebenfalls ein früherer Milan-Profi. Der ließ sich mit dem Aufstieg aber zu viel Zeit und wurde weggeschickt.

Berlusconi investierte 116 Millionen Euro seit 2018

Seine Arbeitgeber machten es Brocchi allerdings auch schwer. Sie halsten ihm Ex-Stars im Abwärtsgang wie Mario Balotelli und Kevin-Prince Boateng auf, die in der Serie B nicht Fuß fassten. Erst mit der Konzentration auf gestandene Zweitligaspieler und Serie-A-Veteranen mit Nehmerqualitäten wie Verteidiger Gabriel Palotta – auch er früher bei Milan – und dem ebenfalls in der Serie B gestählten Coach Stroppa gelang der Weg nach oben.

Neben dem Kader bauten Galliani und Berlusconi zielgerichtet die Infrastruktur aus. Das Stadion wurde runderneuert, das Trainingsgelände erweitert. Insgesamt 116 Millionen Euro steckte Fininvest laut Recherchen des Magazins „Calcio e Finanza“ seit 2018 in Infrastruktur und Personal – wohlgemerkt in Zeiten der Zweit- und Drittklassigkeit.

Für die kommende Saison will Berlusconi weiter aufrüsten. Bis zu 150 Millionen Euro soll der Einkaufsetat betragen, spekulieren italienische Medien. Im Gespräch sind der aus Monza stammende Nationalspieler Matteo Pessina (Atalanta) sowie die alten Recken Andrea Ranocchia (Inter) und Antonio Candreva (Sampdoria). Sogar Zlatan Ibrahimovic könnte kommen. Paolo Berlusconi, Bruder von Silvio und Präsident des Klubs, lobte den Schweden als „großen Motivator“. „Wir haben ein spezielles Verhältnis zueinander, aber ehrlich gesagt, sehe ich ihn eher am Spielfeldrand“, sagte er. Auch das wäre ein Coup. Auf weitere Überraschungen aus Monza muss man gefasst sein.

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue RND-App für Android und iOS herunter

Von Tom Mustroph/RND