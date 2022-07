Medaillenjagd in der Provinz: Warum die Leichtathletik-WM in Eugene stattfindet

Der Leichtathletik-WM-Gastgeber Eugene profitiert von der Beziehung zwischen seiner Universität und einem Sportartikelhersteller. Als 2015 die WM in die Provinz vergeben wurde, war die Überraschung trotzdem groß.

Die Frage wäre gut für eine Quizshow: Was ist Eugene? Eine Heilpflanze? Ein Cocktail? Eine alte Maßeinheit? Gastgeber der Leichtathletik-Weltmeister­schaft 2022? Annett Stein kennt die Antwort. Natürlich. Das muss sie – als Leichtathletik-Bundestrainerin.

Die 57-Jährige bezeichnet Eugene im Gespräch mit dem Redaktions­Netzwerk Deutschland als „the place to be der amerikanischen Leichtathletik“ – also als den Ort schlechthin, wenn es um Zeiten, Weiten und Höhen geht. „Sehr geschichtsträchtig, mit einem wunderschönen Stadion.“

Nun ist es natürlich nicht verwunderlich, dass die WM 39 Jahre nach der Premiere 1983 in Helsinki endlich auch einmal in der dominierenden Leichtathletiknation der Welt ausgetragen wird. Dennoch dürfte es diejenigen, die sich nicht tagtäglich mit Hürdentechnik, Wurfwinkel oder Reaktionszeiten befassen, wundern, warum vom 15. bis 24. Juli nicht New York, Los Angeles oder Chicago WM-Ausrichter sind.

Ohne Nike wäre die Leichtathletik-WM wohl nie nach Eugene gekommen

Eugene liegt im US-Bundesstaat Oregon, knapp eine Autostunde vom Pazifik entfernt und rangiert mit seinen 175.000 Einwohnern und Einwohnerinnen selbst auf der Liste der größten Städte der USA lediglich an Position 151. Dass sich rund 2000 Athletinnen und Athleten aus 200 Ländern dennoch in Eugene treffen, liegt an der hiesigen University of Oregon (UO), deren Leichtathletikteam seit 1921 im Hayward Field zu Hause ist – sowie an Bill Bowerman und Phil Knight. Bowerman war von 1948 bis 1972 Trainer. Er formte Otis Davis zum 400-Meter-Olympiasieger 1960, machte das Joggen in den USA populär und baute Oregons Uniteam zu einer Topadresse unter den amerikanischen Colleges auf.

Zu seinen Schützlingen gehörte Ende der 1950er-Jahre auch ein damals noch unbekannter Mittelstreckenläufer namens Phil Knight. Beide gründeten 1964 Blue Ribbon Sports, eine Firma zum Vertrieb von Sportschuhen. Sieben Jahre später benannten sie ihr Unternehmen um: in Nike. Die Beziehung zwischen der Universität von Oregon und Nike sei „beispiellos in diesem Land, vielleicht sogar auf der Welt“, schrieb das Magazin „Runner’s World“. Beide Erfolgs­geschichten sind unzertrennlich miteinander verbunden. Ohne den 1999 verstorbenen Bowerman wäre er „nicht in diesem Business und gäbe es kein Nike“, hatte Knight oft betont. Und ohne Knight wäre die Leichtathletik-WM nicht nach Eugene gekommen, auf den UO-Campus, deren Herzstück das Hayward Field bildet.

Für die WM gab es keinen Bewerbungsprozess

Als der Leichtathletik-Weltverband IAAF 2015 die Titelkämpfe an die Universitätsstadt im Nordwesten der USA vergab, war die Aufregung groß. Denn ein Bewerbungsprozess hatte gar nicht stattgefunden. Der damalige IAAF-Präsident Lamine Diack, später wegen Beteiligung an einem Korruptionsnetzwerk zu einer mehrjährigen Freiheitsstrafe verurteilt, verteidigte die Entscheidung damit, dass man nun „eine gewaltige Gelegenheit habe, auf einen Schlüsselmarkt zuzugreifen“.

Im Hayward Field waren zwar oft US-Olympia-Qualifikationen, nationale Meisterschaften und 2014 die U20-WM ausgetragen worden, doch für die diesjährigen Titelkämpfe musste die Anlage renoviert werden. Vor allem, um die geforderte Auflage einer Kapazität von 30.000 Plätzen zu erfüllen. Die offiziellen Kosten betrugen 270 Millionen Dollar. Das Gros deckte Multimilliardär Knight ab, der das Hayward Field als „Herzensangelegenheit“ bezeichnet. Markenzeichen der neuen Arena ist ein neunstöckiger Turm, der einer riesigen Fackel ähnelt. Ein Blickfang, der neben den sportlichen Darbietungen dazu beitragen dürfte, den Bekanntheitsgrad von Eugene zu steigern.

