Jürgen Klopp über Privatleben: „Ich lasse Fußball auch mal Fußball sein“

Mit seinem FC Liverpool macht Jürgen Klopp am Donnerstag im Rahmen eines Testspiels Station in Deutschland. Vor der Partie gegen RB Leipzig spricht der 55-Jährige im RND-Interview unter anderem über die Rolle seiner Frau bei seiner Vertragsverlängerung, sein Privatleben und seinen Prominenten-Status.

Liverpools Coach Jürgen Klopp, 55, hat als Vereinstrainer alles erreicht, was es im Fußball zu erreichen gibt. Vor dem Testspiel seines LFC bei DFB-Pokal-Sieger RB Leipzig am Donnerstag (19.15 Uhr, ServusTV) gibt er Guido Schäfer, 55, eines seiner seltenen Interviews. Hintergrund: Klopp und Schäfer, heute Chefreporter bei der Leipziger Volkszeitung, die zum RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) gehört, spielten einst als Profis gemeinsam bei Mainz 05 in der 2. Fußball-Bundesliga. Sie kennen, schätzen – und duzen sich entsprechend.

Bist Du glücklich?

Aber sowas von. Ich habe eine Traumfrau, einen Traumberuf und einen Traumverein. Die Reihenfolge ist beabsichtigt. Ulla ist unendlich viel mehr als meine Ehefrau.

Günter Netzer hat einst über Hennes Weisweiler gesagt, dass der ihn gemacht habe. Ist Ulla Dein Hennes in schön?

Wenn Du so willst. Sie hat mich gemacht – und hört damit nicht auf. Ulla ist wunderbar, passt ins Leben.

Stimmt es, dass Deine Ulla unlängst einen nicht gänzlich unbekannten Herrn von Ihrem Sitzplatz im Stadion verscheucht hat?

Sie hat ihm nett, aber bestimmt gesagt, dass er falsch sitzt und sicherlich woanders einen ähnlich schönen Blick hat.

Er war Gareth Southgate, der Coach der englischen Nationalmannschaft.

Sie hat ihn nicht erkannt. Aber selbst wenn, hätte das nichts geändert.

Vor zwei Jahren sagtest Du, dass Du nach dem Vertragsende beim FC Liverpool 2024 ein Jahr lang nicht arbeiten werden und dir in dieser Zeit diese Frage stellen möchtest: Vermisse ich den Fußball oder nicht? Wenn die Antwort nein gewesen wäre, hättest Du aufgehört. Und dann kamen Ende 2021 die Küche in Deinem Liverpooler Domizil und Deine Ulla ins Spiel.

Sie kam ansatzlos zum Thema Vertragsende und fragte, ob wir diesen Verein, diese Fans und diese Stadt wirklich 2024 verlassen wollen. Und sie gab uns selbst die Antwort: Nein, wollen wir nicht.

Und dann ging ein Jürgen-Klopp-Video viral: „Ulla will bleiben. Also, was tust du als guter Ehemann, wenn die Frau bleiben will? Du bleibst“. Bis 2026. Die Liverpool-Fans widmen Deiner Gattin seitdem den Danke-Ulla-Song „I‘m so glad Ulla loves Scouse, I‘m so glad she‘s not moving house“.

Dass Ulla länger bleiben will, war ein wichtiger, aber wäre als alleiniger Grund zu wenig gewesen. Ich liebe den FC Liverpool und die riesige LFC-Familie, saß nie auf gepackten Koffern. Wir haben zusammen viel aufgebaut, Höhen und Tiefen erlebt, haben noch viel vor.

Weshalb wolltest Du denn überhaupt 2024 einen Cut machen?

Das hatte nichts mit einer Batterie zu tun, die aufgeladen werden muss. Ich bin stolz, Manager des FC Liverpool zu sein, empfinde das bei all dem Druck, der sich in den Stunden vorm Spiel aufbaut, nicht als Last, schlafe nach wie vor gut und lasse am Ende eines langen Tages Fußball auch mal Fußball sein. Aber zur Wahrheit gehört auch, dass sich mein Leben hauptsächlich zwischen Fußball-Plätzen, Hotels und Flughäfen abspielt und ich daheim zuweilen nur auf Durchreise bin. Ich habe mich damit arrangiert, wollte aber irgendwann mehr Rücksicht auf Ulla nehmen und ihr nicht nur im Urlaub meine ungeteilte Aufmerksamkeit widmen. Dieses irgendwann beginnt jetzt frühestens 2026.

Was könnte nach Deinen Herzensklubs Mainz 05, Borussia Dortmund und den Reds noch kommen?

Sag Du es mir.

Nix, ist emotional nicht steigerbar.

Da könntest Du Recht haben.

Bist Du gerne berühmt?

Ich bin gerne erfolgreich. Und wenn man mit dem FC Liverpool Spiele gewinnt, wächst der Bekanntheitsgrad der Beteiligten. Auch der des Managers.

Berühmtheiten trifft man selten bis nie beim Einkaufsbummel, im Kino oder beim Absacker im Pub. Gibt es für Jürgen Klopp Mittel und Wege, um der Fußball-Blase ab und an zu entkommen und einzutauchen ins normale Leben, ohne einen Massenauflauf zu verursachen?

Gibt es, ja. Mehr wird nicht verraten.

Ralph Hasenhüttl schlenderte mit Hut und einer Art Taucherbrille über den Leipziger Weihnachtsmarkt, blieb unerkannt. Stimmt es, dass Du sogar im Weihnachtsmann-Outfit in der Mainzer Altstadt als Jürgen Klopp überführt wurdest?

Ja, unglaublich und wahr, ich wurde an meinem Gang erkannt.

Menschen, die Dich lang und gut kennen, sagen: Wo Klopp draufsteht, ist immer noch Klopp drin. Guter Humor, guter Mensch, hilfsbereit, wird angesichts eines Bieres oder einer Currywurst nicht ohnmächtig.

Das ist ein wirklich schönes Kompliment. Das lasse ich mal so stehen.

Bist Du nachtragend?

Wenn mir etwas nicht gefallen hat, bekommt er/sie das von mir direkt gesagt. Ich muss das schnell machen, weil ich spätestens ab dem dritten Tag nicht mehr weiß, über wen ich warum sauer bin.

Liga-Pokal und FA-Cup gewonnen, Vize-Meister in der Premier League, Finalniederlage gegen Real Madrid in der Champions League. Wenn Du Noten verteilen würdest …

… ich verteile keine Noten. Es war eine fantastische Saison. Und jetzt komm mir nicht mit „aber ohne Krönung“ um die Ecke. Jedes verlorene Endspiel tut weh, alles andere wäre gelogen. Aber am Tag danach sind wir mit dem offenen Doppeldecker-Bus durch Liverpool gefahren, haben mit den Fans gefeiert. Nicht nur Ulla und ich sind mit einem guten Gefühl in den Urlaub gegangen.

Du hast 2018 Naby Keita nach Liverpool geholt und kommst am Donnerstag zum vereinbarten Spiel nach Leipzig. Wie glücklich bist Du mit Keita und Ibrahima Konaté?

Naby wurde immer mal wieder durch Verletzungen zurückgeworfen, die letzte Saison war seine gesündeste und beste. Naby ist ein grandioser Kicker, sehr beliebt in der Kabine, schickt ständig Pakete mit Trikots in seine Heimat. Ibrahima ist unglaublich reif für sein Alter, lernwillig, freundlich und erdverbunden. Er war vom ersten Tag an als Mensch und Fußballer eine Bereicherung. Dass er so schnell so viele Spiele gemacht hat, spricht für ihn.

Liverpool-Offensive verliert durch Mané-Abgang an Qualität

Sadio Mané war einer der besten Transfers, die der FC Liverpool je getätigt hat.

Ich stimme vollumfänglich zu. Weltklasse als Typ und Kicker. Seine Beschleunigung aus dem Stand heraus ist einmalig. Seine Ballan- und Mitnahme im Stand oder im Sprint – kannst du nicht lernen. Er hat ein eingebautes Navi, weiß immer, wer wo steht und wohin der Ball muss. Sein Dribbling, sein Abschluss, sein Mut, seine Robustheit, seine Leichtigkeit, sein Charakter – alles erste Sahne.

Seine Überzeugungskraft muss auch vom anderen Stern sein. Wie hat er bei Dir seinen Wechselwunsch zu den Bayern durchbekommen? Du hättest eingedenk des bis 2023 laufenden Vertrages nein sagen können.

Hätte ich, ja. Sadio und Liverpool, das bleibt für immer. Wir hatten zusammen sechs geile Jahre, haben gelitten und gefeiert. Jetzt wollte er unbedingt etwas Neues machen und wir haben diesem Wunsch entsprochen.

Aus Dankbarkeit?

Auch. Aber natürlich müssen auch die wirtschaftlichen Aspekte stimmen.

Wäre Leipzigs Christopher Nkunku einer für Dich?

Wenn ich JA sage, gibt´s Breaking News: Leipzig muss zittern, Klopp will Nkunku! Wenn ich NEIN sage, heißt es: Zu schlecht für die Reds, Klopp-Absage an Nkunku! Also sage ich: nichts.

Bist Du eigentlich zufrieden mit Deiner Spielerkarriere?

Ich hätte schon gerne ein, zwei Bundesligaspiele gemacht, bin aber mit meinen über 300 Spielen eins drunter glücklich. Einstellung: Bundesliga. Talent: vierte Liga. Macht zusammen: zweite Liga. Wir hatten damals deutlich mehr Spaß als Erfolg.

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue RND-App für Android und iOS herunter

Von Guido Schäfer/RND