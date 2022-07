„Ich fühle mich befreiter“

Sie hat im Weitsprung alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt: Schafft Malaika Mihambo nun die WM-Titelverteidigung und bessert die dürftige Bilanz des Deutschen Leichtathletik-Verbandes auf? Im Interview zeigt sich Deutschlands Sportlerin des Jahres bereit.

Eugene. Auf ihr lasten die verbliebenen WM-Hoffnungen des deutschen Leichtathletik-Teams: Bessert Malaika Mihambo (28) die Bilanz des Deutschen Leichtathletik-Verbandes auf? Als Titelverteidigerin und Olympiasiegerin wird von der Weitspringerin in Qualifikation (Samstag, 21 Uhr, Sportschau.de) und Wettkampf (Montag, 2.50 Uhr, ARD) jedenfalls viel erwartet.

Frau Mihambo, springen Sie seit dem Olympiasieg befreiter?

Malaika Mihambo (28): Ich persönlich fühle mich befreiter – auch weil ich im vergangenen Jahr große Probleme mit dem Anlauf hatte und feststellen musste, dass mir der Erfolg nicht zufliegt. Da musste ich lernen, trotzdem an mich zu glauben. Durch den Olympiasieg habe ich gemerkt, dass diese Art von Druck weg ist. Ich kann dadurch leichter springen, muss nicht deswegen Leistung bringen, weil ein besonderer Titel noch fehlt. Ich bin zufrieden mit dem, was ich erreicht habe, und freue mich auf das, was noch kommt. Ohne diesen Druck kann ich mich noch viel mehr dem Weitspringen widmen.

Sie können den Sport also genießen?

Das ist schon vor dem absoluten Erfolg passiert. Ich habe 2017 entdeckt, dass Leistungssport toll ist, dass ich dabei Spaß habe und dass ich darin gut bin. Es hat mich jedoch zum Nachdenken gebracht, als ich mich schwer bei einem kleinen Unfall zu Hause am Fuß verletzt hatte und nicht wusste, ob ich überhaupt noch mal Sport machen kann. Das gab mir den Impuls, festzustellen, dass ich den Sport sehr gerne mache, dass ich auch gern Athletin bin, dass das aber nur ein Teil von mir ist und ich viel mehr bin als nur eine Athletin. Das wiederum hat dazu geführt, dass ich verschiedene Dinge ausprobiert habe – wie das Klavierspielen oder die Reisen durch die Welt mit meinem Rucksack.

Was machen Ihre Sprintambitionen?

Ich habe gemerkt, dass mein Körper nicht mitmacht, wenn ich auf Höchstleistungsniveau Weitsprung und Sprint mache. Da mir mein Körper da klar die Grenzen aufzeigt, fällt es mir leicht, das zu respektieren. Dazu muss man sagen: Im Weitsprung bin ich Weltklasse – im Sprint wäre ich national vielleicht vorn dabei. International werden noch ganz andere Zeiten gelaufen.

Ihre ukrainische WM-Konkurrentin Maryna Bech-Romantschuk musste in Deutschland trainieren. Wie sehr beschäftigt Sie das?

Ich fühle sehr mit ihr mit. Für mich ist sie die einzige ukrainische Athletin, mit der ich Kontakt habe, und eine unmittelbare Konkurrentin. In solchen Krisenzeiten ist das jedoch nebensächlich. Als der Angriffskrieg in der Ukraine losging, habe ich ihr geschrieben und gefragt, wie es ihr geht und ob ich etwas für sie tun kann. Auch bei den Wettkämpfen habe ich mich bei ihr erkundigt, wie es ihr geht. Man fühlt mit, denn da passiert etwas Schreckliches, das viel wichtiger ist als alles, was auf dem Sportplatz passiert. Das Positive ist, dass man merkt, dass man sich über den Smalltalk hinaus miteinander verbinden kann. Insofern bringt die Krise einen näher zusammen. Das wiederum ist schön.

Wie bewerten Sie den Ausschluss der russischen und belarussischen Athletinnen und Athleten?

Auf persönlicher Ebene ist es tragisch für alle Sportlerinnen und Sportler, die ausgeschlossen werden, weil eine Sportlerkarriere nur kurz ist und man die Zeit, die man hat, bestmöglich nutzen will. Das ist tragisch für den Einzelnen. Zumal für die, die mit dem politischen System Russlands wenig Kontakt haben. Das große Ganze überwiegt jedoch – und natürlich ist der Sport eine politische Bühne, die innenpolitisch instrumentalisiert werden kann. Ich finde es richtig, diese Bühne für Russland deutlich zu minimieren. Dass der Sport russische Sportler ausschließt, finde ich legitim.

Sie sind noch nie in den USA gesprungen.

Das ist korrekt.

Wahrscheinlich ist nirgendwo der Fokus auf Leichtathletik so groß wie in den USA. Zusätzlicher Druck?

Im Gegenteil. Das macht das Ganze noch spannender. Das Publikum ist sehr interessiert und kennt sich vielleicht auch noch besser aus mit der Leichtathletik. Da wird gute Stimmung sein.

Wie sieht es mit Ihren vor einigen Jahren geäußerten USA-Plänen aus?

So etwas muss man langfristig planen, das ist eher für den Saisonanfang geeignet. Letztes Jahr war das wegen Corona noch nicht möglich. Zudem habe ich in Uli Knapp in Deutschland meinen Trainer gefunden. Das passt trainingstechnisch zusammen, aber auch zwischenmenschlich. Wir können uns auf vielen Ebenen austauschen, das Verhältnis ist sehr empathisch. Der Mensch steht im Vordergrund. Und das möchte ich nicht eintauschen gegen etwas, das ich nicht kenne und noch nicht beurteilen kann. Zum anderen ist die Möglichkeit nicht weg. Ich kann das nachholen und habe einen Trainer an der Seite, der weltoffen und interessiert ist, ständig im Austausch mit ausländischen Trainern steht.

Von Sebastian Harfst/RND