Im Mai 2016 wurde bei Marco Russ ein Tumor im Hoden diagnostiziert - so wie nun bei seinem einstigen Mitspieler Sebastien Haller. Der frühere Bundesliga-Profi berichtet im RND-Interview über seine Gespräche mit Haller und den eigenen Weg zurück nach der Erkrankung.

Herr Russ, die Diagnose „Hodenkrebs“ haben Sie vor über sechs Jahren erhalten. Ist bei Ihnen nach den Meldungen über die Erkrankungen bei Timo Baumgartl, Marco Richter und zuletzt Sebastien Haller alles wieder hochgekommen?

Marco Russ (36): Nein, überhaupt nicht. Ich war eher betroffen, was die anderen Jungs angeht.

Mit Haller haben Sie bei Eintracht Frankfurt noch zusammengespielt. Wie haben Sie auf die Nachricht reagiert?

Natürlich reagiert man noch betroffener, wenn man den Spieler persönlich kennt. Ich hatte auch mit Marco etwas Kontakt über Instagram. Aber mit „Seb“ war die gemeinsame Zeit einfach intensiver, man kennt sich besser. Die Nachricht über seine Erkrankung hat mich noch ein Stück härter getroffen.

Konnten Sie bereits mit ihm sprechen?

Ich habe ihm geschrieben und erstmal etwas abgewartet. Jeder Mensch geht mit so einer Diagnose unterschiedlich um. Manche wollen auch komplett in Ruhe gelassen werden. „Seb“ hat aber schnell geantwortet und sich gefreut, dass ich mich bei ihm gemeldet habe.

Was haben Sie ihm gesagt?

Ich habe ihn damals bei der Eintracht schon als richtigen Kämpfer kennengelernt. Ich mache mir keine Sorgen, dass er gut durch diese schwere Zeit kommt. Wir haben uns über die Krankheit ausgetauscht und er war trotz dieser Diagnose sehr positiv gestimmt. Er weiß, dass er sich melden kann, wenn er reden möchte oder Tipps braucht. Ich lasse ihn jetzt aber erstmal in Ruhe. Wir müssen abwarten, wie die folgenden Tests bei „Seb“ verlaufen.

Wie schwer ist der Weg, der jetzt vor ihm liegt?

Sehr schwer. Der Fußball kommt erstmal komplett zum Stillstehen. So eine Diagnose zieht einem den Boden unter den Füßen weg – man denkt immer, dass man als Profi-Fußballer topfit ist. Ich habe „Seb“ auch gesagt, dass das Wichtigste jetzt ein positiver Kopf ist. Wenn er positiv an die Sache rangeht, schwappt das auch auf seine Familie über. Diese leidet in den Moment oft noch mehr als der Betroffene selbst. Am Anfang beschäftigt man sich nicht damit, wann man wieder auf dem Platz stehen kann. Ziele setzt man sich erst, wenn man aus dem Gröbsten raus ist und einem die Ärzte das Go geben.

Es ist noch unklar, ob Haller auch wie Sie eine Chemotherapie machen müssen. Was hat Ihnen in der Zeit nach der Operation am meisten Kraft gekostet?

Das war definitiv die Chemotherapie – die setzt deinen Körper einfach komplett auf null. Und wenn der Arzt sagt, dass du geheilt bist, fängst du immer noch bei null an. Das ist nicht wie bei einem Kreuzbandriss, dass man kurze Zeit nach der Operation schon wieder Übungen machen kann. Eine Chemo kostet Zeit, Kraft und Neven.

Sie mussten nach der Diagnose insgesamt 285 Tage auf ihr Comeback warten. Waren Sie danach wieder der Alte?

Nein, noch lange nicht. Als ich das erste Mal gegen Bielefeld wieder auf dem Platz stand, war ich nicht auf meinem alten Level. Die Einwechslung war auch eigentlich gar nicht vorgesehen. Es hat danach noch sehr lange gedauert, bis ich wieder richtig fit gewesen bin. Aber ich habe es wieder zu meiner Top-Form geschafft und mit der Eintracht noch den DFB-Pokal gewonnen.

Bei Ihnen wurde der Krebs im April 2016 eher zufällig festgestellt, weil sie nach einem Spiel positiv auf das Hormon hCG getestet worden sind. Sollten urologische Untersuchung bei Profi-Fußballern mit zu den routinemäßigen Checks gehören?

Das würde ich sehr begrüßen. Die Verantwortlichen sollten überlegen, ob diese Untersuchung vor einer Saison mit zu den Standards wie Belastungs-EKG oder auch Herz-Ultraschall zählen sollte. Die Untersuchung dauert in der Regel nur zwei bis drei Minuten und ist kein großer Aufwand. Man könnte die Profis so vor größeren Auswirkungen schützen.

Baumgartl spricht wie Sie auch sehr offen über das Thema Hodenkrebs. Wie wichtig ist es, dass Profis ihre Bühne nutzen und sich an die Öffentlichkeit wenden?

Ich finde es sehr positiv, wie mit dem Thema aktuell umgegangen wird. Hodenkrebs ist sehr gut behandelbar und die Heilungschancen sind im Vergleich zu anderen Krebsarten sehr groß. Es muss aus dieser Tabuschiene raus. Man sieht auch an diesen drei aktuellen Fällen, dass es immer mehr jüngere Menschen betrifft. Wir können durch unsere Bekanntheit ein größeres Mikro nutzen, um so viele Leute wie möglich zu erreichen. Aber es ist auch genauso okay, wenn man es unangenehm findet und nicht darüber sprechen möchte. Hodenkrebs ist eine Erkrankung, mit der jeder anders umgeht.

Von René Wenzel/RND