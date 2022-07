Der allererste Fußballer des Jahres: Seelers wichtigste Titel

Zum Tode von DFB-Ehrenspielführer Uwe Seeler erinnert das RND an markante Stationen des Idols aller HSV-Fans und Anhänger der Nationalmannschaft. Teil drei – seine drei wichtigsten Titel.

Nur einmal in seiner langen Karriere wurde Uwe Seeler deutscher Meister, was etwas verblüfft, da der HSV in seiner Ära durchaus eine Topmannschaft war. Allein neunmal gewannen die Hamburger die Meisterschaft der Oberliga Nord (1955 bis 1963), aber in der Endrunde um die deutsche Meisterschaft war meistens vor dem Finale Schluss. Ausnahmen: 1957, 1958 und 1960. Erst im dritten Anlauf kam die Schale dann an die Elbe, am 25. Juni 1960 gab es in Frankfurt ein 3:2 gegen den 1. FC Köln.

Alle Treffer fielen nach der Pause, Kölns Führung glich Uwe aus kurzer Distanz aus, und auf das 2:1 seines Freundes Charly Dörfel antwortete der FC mit dem Ausgleich von Christian Müller. Im Gegenzug stach Uwe in der 85. Minute ein zweites Mal zu, es war das wohl leichteste Tor seiner Karriere. Er musste den Ball nur noch über die Linie drücken, niemand bedrängte ihn („Uwe gab dem Ball den Rest“, schrieb das „Hamburger Abendblatt“). Aber keines hatte eine größere Bedeutung für seinen Klub, der seit 32 Jahren auf die dritte Meisterschaft gewartet hatte. Seeler im Rückblick: „Herrgott, haben wir uns gefreut.“

Zahlreiche persönliche Auszeichnungen

Im Jahr 1960 wurde Uwe eine besondere Ehre zuteil, die dem überzeugten Mannschaftsspieler auch ein bisschen unangenehm war. Er wurde erster Fußballer des Jahres, den neu geschaffenen Titel hatte er sich mit sagenhaften 49 Toren in 37 Spielen redlich verdient. Auch nach seiner ersten Bundesliga-Saison 1964 und zum Ende seiner DFB-Karriere 1970 erfuhr er diese Ehre. Aber beim ersten Mal ist es nun mal am aufregendsten. Den Goldenen Ball erhielt er am 29. Oktober 1960 im Hamburger Rathauskeller. Uwe bekam 359 von 445 Stimmen der deutschen Sportjournalisten – ein überwältigender Erfolg, der auch Ausdruck seiner Popularität war.

In Bestform zum Pokalsieg

Die Serie endet standesgemäß mit einem Dreierpack, den Uwe nämlich schnüren musste, um auch einmal deutscher Pokalsieger zu werden. Im Finale 1963 traf der HSV auf Borussia Dortmund, die sechs Wochen zuvor Meister geworden war und an jenem 14. August auf das Double schielte. Doch die Borussen machten die Rechnung ohne den DFB- und HSV-Kapitän, der 1963 in der Form seines Lebens war. In der ersten Hälfte sorgte er mit einem Doppelschlag (30., 32.) schon für die Vorentscheidung, mit dem dritten Treffer ließ er sich bis zur 84. Minute Zeit.

Der „Kicker“ schilderte das 3:0 so: „Uwe läuft leichtfüßig an Geisler vorbei, als wäre der Borussia-Verteidiger eine Schaufensterpuppe, und knallt aus spitzem Winkel ein.“ Unmittelbar nach diesem Spiel wurde Seeler sogar in die Weltauswahl eingeladen, um in Wembley bei der Partie England gegen den Rest der Welt an der Seite von Puskas und Eusebio zu stürmen. Ein ebenso unvergessliches Erlebnis für ihn wie sein einziger Pokalsieg. Dass es nicht mehr wurden, änderte nichts an seinem Ruhm und seiner Popularität. Uwe Seelers Größe wurde nicht durch die Anzahl der Titel definiert.

Von Udo Muras/RND