„Nicht abgetan mit schönen Überschriften“: Baerbock will Equal Pay im Fußball

Noch immer gibt es im Profisport bei der Bezahlung zwischen Frauen und Männern gravierende Unterschiede. Außenministerin Annalena Baerbock will, dass diese Kluft so schnell wie möglich verschwindet und nannte in diesem Zusammenhang den Profifußball. Die Grünen-Politikerin erklärte, dass ein bestimmtes Ereignis dem Frauenfußball einen Push geben könnte.

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat sich nachdrücklich dafür ausgesprochen, die Bezahlung von Frauen im Profisport denen der Männer anzupassen. Man könne etwa mit Blick auf den Profifußball die Bezahlung nicht einfach als Privatangelegenheit bezeichnen, sagte Baerbock am Rande eines Griechenland-Besuchs in Athen. In Spanien und Großbritannien würden in der Profi-Liga feste Gehälter gezahlt.

Dies sei nötig „damit man eben als Profi-Fußballerin nicht nebenbei noch seinen Lebensunterhalt verdienen muss. Dann kann man nämlich nicht rund um die Uhr trainieren“. Das Thema Equal Pay sei auch in anderen Profisportarten „nicht abgetan mit schönen Überschriften“, sagte Baerbock. „Das sind strukturelle Dinge, die wir angehen müssen. Je mehr da mitmachen, desto schneller wirkt das.“

Ein Sieg der deutschen Frauen bei der Fußball-EM könne da helfen: „Wenn die deutschen Frauen jetzt auch noch die EM gewinnen, das haben wir ja zu anderen Zeiten auch gesehen, dann gibt das einen großen Push für den deutschen Frauenfußball und hoffentlich auch gegen die strukturelle Diskriminierung“, sagte Baerbock. Zudem müssten reine Frauenvereine, wie etwa Turbine Potsdam, bei der Lizenzvergabe nicht weiter gegenüber großen Vereinen mit starken Männerclubs benachteiligt werden.

Baerbock, die selbst als Jugendliche im Verein Fußball gespielt hat und Trampolin-Leistungssportlerin war, gratulierte der deutschen Frauen-Nationalmannschaft zum Sieg im Halbfinale der Fußball-Europameisterschaft gegen Frankreich. „Herzlichen Glückwunsch auch von meiner Seite an die deutschen Frauen. Das waren ja toughe Gegnerinnen auf dem Platz und das der strukturellen Nachteile, die die deutsche Nationalmannschaft hatte.“

