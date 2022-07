Nationalspielerin Almuth Schult: Die Zeichen stehen auf Fortschritt

Vor dem EM-Finale zwischen Deutschland und England im legendären Wembley-Stadion hat sich Nationalspielerin Almuth Schult die Zeit genommen, ihre Gedanken zu dem aus deutscher Sicht sensationellen Turnier aufzuschreiben. Vom DFB erwartet sich die Keeperin nach der Europameisterschaft mehr Fortschritt.

Am Sonntag geht die Fußball-Europameisterschaft mit dem großen Finale England – Deutschland im legendären Wembley-Stadion zu Ende. Der Höhepunkt eines Turniers, welches viele Rekorde sprengte. Fast 69.000 Zuschauer und Zuschauerinnen zur Eröffnung und rund 90.000 beim Finale. Der EM-Rekord von 243.000 Besuchern und Besucherinnen bei allen Partien zusammen aus dem Jahr 2017 pulverisiert – es werden 575.000 als Zahl ab morgen zu Buche stehen!

Am Trafalgar Square werden 7000 Engländer und Engländerinnen zum Public Viewing erwartet. Das Land ist im Fußballfieber, elf Millionen verfolgten das siegreiche Halbfinale am Fernseher – Rekord. Wenn man durch den Super­markt läuft, entdeckt man auf Chipstüten, Getränkedosen und anderen Dingen die Gesichter der „Lionesses“. Toptorjägerin Beth Mead wird wie Will Grigg im Stadion gefeiert. Die Leute in diesem Land sind größtenteils bestens über die EM informiert, sie singen wie bei den Männern „Football’s Coming Home“.

Man hat das Gefühl, wir werden gesehen

In Deutschland verfolgten über zwölf Millionen Menschen das Halbfinale vor dem TV, ebenfalls Rekord für ein Spiel der Frauen. Viele Prominente unterstützten uns öffentlich über die sozialen Netzwerke und wünschten uns Glück vor dem Spiel. Darunter auch Jürgen Klopp mit einer persönlichen Videobotschaft. Wir haben sie alle zusammen in der Besprechung vor dem Spiel gesehen – von so einer Trainerlegende eine Wertschätzung und zusätzliche Motivation. DFB-Präsident Bernd Neuendorf verfolgte das Spiel auf der Tribüne und wird sogar am Sonntag zusammen mit Bundeskanzler Olaf Scholz zu unseren Unterstützern vor Ort in Wembley zählen. Man hat das Gefühl, wir werden gesehen und das endlich als Fußball und nicht als „nur der Frauenfußball“.

Wir hoffen, dies ist nachhaltig für die Ligen und die Fußballerinnen in Europa. Die englische Women’s Super League wird sicher den Schwung mitnehmen können als Gastgeber eines solchen Turniers mit einer Mannschaft, die begeistert hat. Sky wird zur neuen Saison alle Spiele der Liga übertragen und so die Gesichter der Spielerinnen weiterhin der Öffentlichkeit präsentieren.

Das Versprechen unseres DFB-Präsidenten, „Frauenfußball steht ganz oben auf der Agenda“, lässt nun umso mehr auf die Zukunft in Deutschland hoffen. Der Ausblick klingt vielversprechend – die Bundesliga wird im September gleich mit einem Highlightspiel im Deutsche-Bank-Park beginnen, wo Eintracht Frankfurt den Ligazuschauerrekord von 12.500 von 2014 überbieten möchte. Werder Bremen hat angekündigt, dass die Frauen in dieser Saison das Bundesliga-Duell gegen Freiburg erstmalig im Weserstadion austragen dürfen. Es sollen noch mehr Spiele in größeren Stadien geplant sein – auf die Resonanz sind wir alle gespannt.

„Gleiche Bedingungen“ – daran muss sich der DFB messen lassen

Die Nationalmannschaft hat dieselbe Strategie ausgerufen, einige Topspiele in XL-Arenen zu veranstalten. Oliver Bierhoff sprach im Vorfeld der EM von der Schaffung „gleicher Bedingungen“ für Männer und Frauen – daran muss sich der Verband messen lassen.

Die Medienrechte für die Liga wie auch die DFB-Elf werden für die Saison 2023/24 neu ausgeschrieben, das Ergebnis erwarte ich mit großer Spannung! Sky zeigt diese Saison erstmals alle Spiele des DFB-Pokals und hat auch schon Interesse an der Bundesliga bekundet.

Die Zeichen stehen also auf Fortschritt – aber das müssen sie auch, um dem Sport endlich gerecht zu werden.

Von Almuth Schult/RND