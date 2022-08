Leverkusen-Boss Simon Rolfes: „Aus sportlicher Sicht ist diese WM für die Vereine eine Katastrophe“

Er ist seit dem 1. Juli neuer Geschäftsführer bei Bayer Leverkusen: Im RND-Interview spricht Simon Rolfes über Meisterchancen mit Leverkusen, das peinliche Pokalaus und Schreihälse wie Reiner Calmund, Rudi Assauer oder Uli Hoeneß.

Das erste Pflichtspiel von Bayer Leverkusen mit ihm als Nachfolger von Rudi Völler ging gründlich schief: Bayer-Geschäftsführer Simon Rolfes musste am Samstag die erste große Niederlage seiner Amtszeit hinnehmen. Die hochfavorisierte Werkself schied in der ersten DFB‑Pokalrunde beim Drittligisten SV Elversberg (3:4) überraschend aus . Trotzdem hat Rolfes mit Leverkusen große Ambitionen. Bereits am ersten Spieltag im Topspiel gegen Borussia Dortmund (Samstag, 18.30 Uhr/Sky) soll die Pokalpleite vergessen gemacht werden. Im RND-Interview spricht der neue Bayer-Boss zudem über ein mögliches Comeback von Florian Wirtz und die Winter-WM in Katar.

Simon Rolfes, seit 1. Juli sind Sie bei Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen sportlicher Geschäftsführer – Ihren Start hatten Sie sich sicher anders vorgestellt als mit einer Pokalpleite beim Drittligisten SV Elversberg?

Simon Rolfes (40): Das Ergebnis und auch die Art und Weise, wie wir gespielt haben, waren schlicht enttäuschend. Wir haben mit der Mannschaft deutlich angesprochen, was nicht funktioniert hat, und sehr klargemacht, dass es so nicht geht. Wir haben aber auch nach vorne geschaut. Die Bundesliga und bald auch die Champions League bieten große Chancen, wieder Erfolge zu feiern.

Spüren Sie in solchen Momenten auch die größere Verantwortung?

Ich hatte schon als Sportdirektor das für den Job notwendige Selbstvertrauen. Andererseits ist es nicht so, dass ich mich jetzt plötzlich wichtiger fühlen würde, das ist nicht meine Art. Ich freue mich einfach darauf, hier etwas gestalten und den Verein noch weiter nach vorne bringen zu können, zusammen mit sehr guter Mitarbeitern, die mich hervorragend unterstützen.

Sebastian Kehl beim BVB, Roland Virkus in Gladbach, Sie bei Bayer – alles ruhigere Typen: Ist die Zeit von Lautsprechern wie Uli Hoeneß, Rudi Assauer oder Reiner Calmund vorbei?

Das Anforderungsprofil an den Job hat sich in den vergangenen Jahrzehnten verändert. Die Vereine haben heute eine ganz andere Struktur und Organisation, Bayer 04 ist ein mittelständisches Unternehmen. Das verlangt eine ganz andere Art der Unternehmensführung, als das vielleicht früher der Fall war. Das soll aber keine Wertung sein – jede Zeit hat ihre Persönlichkeiten. Und im Übrigen werden sich die Anforderungen in 20 Jahren wohl erneut verändert haben.

Und Sie werden dann vielleicht doch ein Schreihals sein?

Ich weiß natürlich nicht, ob in 20 Jahren Schreihälse gefragt sein werden (lacht). Warten wir ab, wie das Anforderungsprofil dann aussehen wird und ob ich dazu kompatibel sein werde. Ziemlich sicher ist aber, dass sich einzelne Bereiche wie beispielsweise die Technologie massiv weiterentwickeln werden. Und was das für unseren Sport bedeuten könnte, ist heute in allen Facetten noch nicht abzusehen.

Sind die Vertragsverlängerungen von Patrik Schick und Florian Wirtz auch ein Zeichen an die Topklubs gewesen, dass mit Leverkusen diese Saison im Titelkampf zu rechnen ist?

Was die Konkurrenz darüber denkt, ist mir eigentlich egal. Mir ist wichtig, dass die Vertragsverlängerungen von Patrik und Flo sowie die Tatsache, dass auch Moussa Diaby bleibt, wichtige Signale an die Mannschaft, das Trainerteam, den Verein und gerade auch an die Fans sind. Dass wir wieder angreifen und am besten noch besser abschneiden wollen als in der Vorsaison, versteht sich von selbst.

Einige Experten und Expertinnen glauben an Bayers Meisterchancen, weil der BVB mit Haaland und Bayern mit Lewandowski Offensivpower eingebüßt haben.

Mit 80 Toren haben wir in der Vorsaison einen Vereinsrekord aufgestellt, und wir werden auch in der neuen Spielzeit wieder attraktiv und nach vorne spielen. Aber wir wollen auch sehr gut verteidigen. Als uns im letzten Saisondrittel die halbe Offensive wegen Verletzung fehlte, haben wir sicher nicht immer überragenden Angriffsfußball gespielt. Dank ihrer Willensstärke hat sich die Mannschaft aber dennoch durchgesetzt. Und das hat mir besonders gut gefallen. Denn Phasen, wo diese Mentalität gefragt ist, wird es auch in der neuen Saison geben.

Besteht bei Wirtz die Gefahr, dass er wegen der WM im Winter zu schnell zu viel wollen könnte?

Es war schön, dass Flo im Trainingslager bei der Mannschaft war und überhaupt seine ersten Schritte machen konnte. Aber es wird noch dauern, bis er spielfähig ist. Ob das noch in diesem Kalenderjahr sein könnte, wird man sehen. Er bekommt alle Zeit, die er braucht, und ich habe keine Befürchtung, dass er überdrehen könnte. Mit seiner Familie hat Flo ein sehr gutes Umfeld direkt vor der Haustür von Bayer 04, und auch wir als Verein achten darauf, dass er Menschen um sich hat, die fürsorglich mit ihm umgehen.

Befürchten Sie, dass die WM in Katar Einfluss auf den Ausgang der Meisterschaft haben könnte?

Aus sportlicher Sicht ist diese WM für die Vereine eine Katastrophe. Wir müssen dort im Winter spielen, weil den Verantwortlichen offensichtlich nicht ganz klar war, dass es im Sommer in Katar sehr heiß werden kann. (lacht) Das bedingt einen sehr viel komprimierteren Spielplan für die Bundesliga, und gerade die Klubs, die international spielen und zudem Spieler für die WM abstellen, werden im Laufe der Saison eine extrem hohe Belastung haben. Die Spieler standen also mit Sicherheit nicht an erster Stelle der Überlegungen. Welchen Einfluss das im Detail auf die Bundesliga haben wird, weiß ich nicht. Dass es Einfluss nehmen wird, dessen bin ich mir sicher.

Umstritten ist die WM vor allem in gesellschaftspolitischer Hinsicht; hat die Fifa mit der Vergabe den Anspruch auf eine Vorbildfunktion des Fußballs verloren?

Im Detail zu beurteilen, ob der Sport in Katar Veränderungen herbeiführen kann oder ob er letztlich nur missbraucht wird, fällt mir ehrlicherweise schwer. Auf jeden Fall aber ist es nach Russland die zweite WM-Vergabe in Folge, die alles andere als glücklich war. Der Fußball steht für Integration und Vielfalt, und in kaum einem anderen Beruf hat man, völlig frei von der Herkunft, den finanziellen Möglichkeiten und dem Zugang zu Bildung, eine so große Chance aufzusteigen. Unser Team etwa setzt sich, über alle kulturellen und religiösen Unterschiede hinweg, zusammen aus Spielern aus Afrika, Südamerika, Asien und Europa. Und diese Werte sollten eine WM, eine EM und überhaupt jedes große Sportereignis glaubhaft verkörpern. Dass das in Katar möglich ist, scheint mir mehr als fraglich.

Von Andreas Kötter/RND