Bier, Dauerkarten, Trikots, TV: So teuer wird die Fußball-Saison für den Fan

Dauerkarten & Co. werden für den Zuschauer immer teurer. Die Klubs geben die Preise in der Krise an die Fans weiter. Auch die Fußballbegeisterten vor den Bildschirmen müssen mit vier Abos für alle Wettbewerbe tief in die Tasche greifen.

Es war voll am Freitagabend im Deutsche Bank Park, dem Stadion von Eintracht Frankfurt. Der Europa-League-Sieger eröffnete die 60. Bundesligasaison gegen Rekordmeister Bayern München vor 51.500 Zuschauern – ausverkauft.

Nach zwei Jahren gehen alle Vereine erstmals wieder ohne Corona-Beschränkungen in die neue Spielzeit. Deshalb ist zu erwarten, dass die Stadien überall wieder voll werden. Uli Hoeneß, Ehrenpräsident des FC Bayern sprach kürzlich von seiner Angst vor leeren Arenen nach der Pandemie: „Aber nein, das Gegenteil ist der Fall. Die Zuschauer kommen wie verrückt. Und die Stimmung ist besser als vorher, weil die Menschen sich austoben wollen“, so Hoeneß.

Bundesliga-Aufsteiger Schalke 04 verkündete bereits Mitte Juni, die verfügbaren 40.000 Dauerkarten verkauft zu haben. Auch Erzrivale Borussia Dortmund stoppte den Vorverkauf wenig später. „Unsere 55.000 Dauerkarten waren binnen weniger Minuten ausverkauft“, sagte BVB-Chef Hans-Joachim Watzke. Und das in Zeiten, in denen viele Güter weltweit immer teurer werden und die Gaspreisexplosion in den privaten Haushalten noch in den Startlöchern steht.

Trikotpreise um 25 Prozent gestiegen

Allerdings: Auch der Fußball wird immer teurer. Vor zehn Jahren hat ein Trikot des SC Freiburg als günstigster Dress im Vergleich zu allen anderen Klubs 59,99 Euro gekostet. Heute kostet das billigste Trikot 74,95 Euro – eine Preissteigerung von rund 25 Prozent. Die Klubs geben in der Krise die Kosten an den Fan weiter. „Die teilweise sehr deutlich gestiegenen Kosten bei der Produktion und Lieferung der Lebensmittel sowie die steigenden Lohnkosten schlagen auch auf die Preise im öffentlichen Catering in der Mewa Arena durch“, heißt es in einer Pressemitteilung von Mainz 05 zu den gestiegenen Preisen bei Bier- und Bratwurstverkauf. In der Allianz Arena ist das Bier um satte 80 Cent teurer geworden.

So werden auch ab diesem Wochenende wieder zahlreiche Euros in den Stadien gelassen – und nicht nur da. Auch wer die Spiele vor dem TV verfolgt, muss tief in die Tasche greifen.

Die Bundesliga bei Dazn und Sky, DFB-Pokal und 2. Liga bei Sky, Champions League bei Dazn und Amazon Prime Video, Europa League und Europa Conference League bei RTL+: Für Fußballfans ist es zur Gewohnheit geworden, dass sie mehrere Abos bei kostenpflichtigen Anbietern benötigen, um alle Wettbewerbe sehen zu können. Mit der neuen Saison steigen die Preise aber noch einmal.

Streaminganbieter Dazn verdoppelt Preise

Besonders groß war der Sprung bei Dazn. Der Streamingdienst hatte zu Jahresbeginn die Preise für Neukunden verdoppelt – und diese Erhöhung jüngst auch für Bestandskunden angekündigt. Ein Monatsabo kostet 29,99 Euro, ein Jahresabo gibt es bei einmaliger Zahlung für 274,99 Euro. Die treue Community der Plattform ging auf die Barrieren.

Dazn veröffentlicht weder Aufruf- noch Kundenzahlen. Nach Informationen des RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) lag die Kündigungsrate im erwarteten Bereich. Zu einem Worst-Case-Szenario kam es demnach nicht.

Die Plattform hat durch eine aggressive Strategie auf dem Rechtemarkt erhebliche Kosten zu stemmen. Allein für die Fußballübertragungen zahlt Dazn nach RND-Informationen rund 600 Millionen Euro jährlich. Noch nicht eingerechnet sind dabei die Kosten für Produktion, Marketing und Personal. An dieser Stelle kamen gerade mit den Ex-Nationalspielern Michael Ballack und Sami Khedira neue Top-Experten ins Team.

Ballack und Khedira als Experten

„Ich sehe Michael und Sami als absolute Verstärkungen an, allein aufgrund ihrer Erfolge und Expertise, aber auch, weil sie ihre Meinung offen sagen und den Finger in die Wunde legen. Darauf haben wir immer geachtet“, sagt Michael Bracher, Programmchef bei Dazn, dem RND. Selbst bei bestem Verhandlungsgeschick steigen die Ausgaben des Streamingdienstes für die neuen Kollegen von Sandro Wagner und Co. aber deutlich.

Ein Teil der Strategie, um neue Kunden zu gewinnen, ist nun ein Kombinationsangebot mit dem Pay-TV-Konkurrenten Sky. Für monatlich 38,99 Euro bekommen Neukunden beide Sender. Als Sky-Bestandskunde gibt es Dazn für monatlich 19,99 Euro dazu– und damit die komplette Bundesliga. Dazn überträgt die Freitags- und Sonntagsspiele, bei Sky läuft der gesamte Samstag. Im Jahr macht das somit entweder 468 Euro oder 540 Euro. Schließt ein Fan die Abos getrennt voneinander und für ein Jahr ab, kommt sogar auf 575 Euro.

Wer die Champions League komplett sehen will, muss zusätzlich Prime Video abonnieren. Amazon hat den Preis ebenfalls leicht angehoben: 8,99 Euro pro Monat und damit ein Euro mehr als zuvor kostet das Angebot, das ein Live-Spiel der Königsklasse am Dienstag beinhaltet. Für ein Jahresabo verlangt der US-Konzern nun 89,90 Euro im Jahr statt zuvor 69 Euro.

Wer sich auch noch die Live-Spiel der beiden weiteren europäischen Klubwettbewerbe auf den Bildschirm holen möchte, benötigt mit dem Bezahlangebot von RTL für monatlich 4,99 Euro noch ein viertes Abo – macht auf das Jahr gerechnet weitere 60 Euro.

Gesamtpreis für Kunden liegt bei knapp 700 Euro

Selbst Fans, die jeweils das günstige Angebot für ein ganzes Jahr, abschließen müssen damit 617 Euro im Jahr bezahlen, als Sky-Bestandskunden mit dem neuen Dazn-Paket sogar 689 Euro. Alle vier Abos einzeln liegen kumuliert bei 725 Euro. Allein: Der Gesamtpreis für Live-Fußball ist im Vergleich zum Vorjahr durch das Kombipaket der Konkurrenten Dazn und Sky sogar um 15 Euro gesunken – die günstigste Variante in der vergangenen Saison lag bei knapp über 700 Euro.

Die Situation der Medienrechte im Fußball hat dennoch seinen Preis: Wer 2016 alle Spiele sehen wollte, musste nur ein einziges Abo abschließen.

Von Tobias Manzke, Roman Gerth/RND