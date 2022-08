Wie Liga-Chefin Donata Hopfen weiter um Anerkennung ringt

Nach sieben Monaten als Chefin der Deutschen Fußball Liga hat Donata Hopfen es nicht geschafft, die Bundesliga-Bosse zu überzeugen. Nun bekommt sie in Hertha-Geschäftsführer Fredi Bobic wohl einen „Aufpasser“.

Zu Hause fühlt sich Hans-Joachim Watzke am wohlsten – und ein guter Gastgeber ist er auch gern. Dies sind zwei Gründe, warum sich der Aufsichtsratschef auf die Generalversammlung der Deutschen Fußball Liga (DFL) an diesem Mittwoch in der Dortmunder Westfalenhalle freut. Sie findet in jenem Goldsaal statt, in dem vor 60 Jahren die Bundesliga gegründet wurde.

Am Abend zuvor kam es zum obligatorischen Empfang der 36 Bosse, dafür hatte sich Watzke bei seinem Heimspiel die Messe Dortmund ausgesucht. Zwischen Fisch, Wein und Pasta wurde geplaudert und diskutiert, natürlich auch über die Themen, die auf der Agenda stehen. Unter anderem sollen der ehemalige Bayern-Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge, Ex-DFB-Vizepräsident Peter Peters und der langjährige DFL-Geschäftsführer Christian Seifert zu Ehrenangehörigen ernannt werden. Anfang des Jahres hatte Donata Hopfen Seiferts Posten übernommen und kämpft seitdem um Respekt und Anerkennung.

Aussage Watzkes offenbart, was er von Hopfen hält

Watzke antwortete jüngst in einem „Kicker“-Interview auf die Frage, wie er Hopfens Arbeit nach inzwischen gut sieben Monaten einschätzt, vielsagend: „Ihr bisheriges Wirken zu beurteilen finde ich schwierig. Dazu ist die Zeitspanne noch viel zu kurz.“ Intern wurde diese Aussage – wie einige andere – durchaus wahrgenommen. Und jeder, der Watzke kennt, konnte sich ausmalen, dass es sich anders angehört hätte, wenn er zufrieden wäre.

Somit rückt eine Personalie in den Vordergrund, die bei der Generalversammlung beschlossen werden soll und zunächst gar nicht so spektakulär anmutet – denn gegen die Wahl von Fredi Bobic in den DFL-Aufsichtsrat spricht erst mal wenig. Außer vielleicht die etwas ungewöhnlichen Tatsache, dass er gleichzeitig für die sportlichen Geschicke bei Hertha BSC verantwortlich ist und vor Hopfens Amtsantritt als einer der ganz heißen Kandidaten für die Seifert-Nachfolge galt.

Auch Bobic, der von 1999 bis 2002 für Watzkes Klub Borussia Dortmund spielte, hatte sich zuletzt in Stellung gebracht, indem er sich auffällig detailliert zu übergeordneten Fußballthemen (unter anderem TV-Vermarktung, 50+1) außerhalb seines kriselnden Klubs äußerte. Bei der Liga könnte er nun die Rolle als eine Art „Innenminister“ übernehmen, ausgestattet mit exzellenter Vernetzung und sportlicher Kompetenz. Nach Informationen des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) wird die zusätzliche Aufgabe für Bobic innerhalb der Liga durchaus auch als Signal an Hopfen gewertet, die zumindest die Inthronisierung eines zweiten (Sport-)Geschäftsführers neben sich bislang kategorisch ablehnte.

Supercup-Thematik sorgte für Kritik

Allerdings hat es die 46-jährige Medienmanagerin (zuvor bei Axel Springer tätig) bislang nicht geschafft, die Bundesliga-Bosse abzuholen und sich gegen die vielen Alphatiere im Machobusiness Fußball durchzusetzen – eher im Gegenteil. In einem ihrer wenigen Interviews hatte Hopfen bei vielen Machern (und Fans) für heftiges Kopfschütteln gesorgt, als sie es nicht ausschloss, den deutschen Supercup künftig in Saudi-Arabien austragen zu lassen. Dazu sagte sie jüngst einsichtig: „Das gehört zu den Lern­erfah­run­gen der ersten Monate. Nachdem ich gesehen habe, was daraus gemacht wurde, werde ich mir in Zukunft bei solchen Themen einen Halbsatz mehr erlauben.“

Seiferts Fußstapfen sind riesig, die Aufgabenliste ist lang, die Zeiten sind schwierig. Hopfen muss den Spagat hinbekommen, sich zum einen um die Fortführung der Digitalisierung und das Stoppen des Umsatzrückgangs bei den Medienerlösen zu kümmern, gleichzeitig beispielsweise aber auch um Nachhaltigkeit. „Ich befürchte, die CEO Donata Hopfen widmet sich dem Thema nicht wirklich“, äußerte einer ihrer Vorgänger, Andreas Rettig, zuletzt offene Kritik. Die Nachhaltigkeitskriterien seien „wenig ambitioniert“, die Geschäftsführerin setze wohl „andere Prioritäten“. Auch vom gelungenen Setzen der Themen könnte nicht weniger als Hopfens Zukunft abhängen.

Von Heiko Ostendorp/RND