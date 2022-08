Ramponierter Rasen: RB Leipzig tritt im DFB-Pokal zu Hause gegen Ottensen an

Ein Heimrechttausch ist ausgeschlossen, so will es der DFB im Pokal. Und macht nun nach Informationen der „Leipziger Volkszeitung“ doch eine Ausnahme. RB Leipzig wird gegen Teutonia Ottensen im eigenen Stadion spielen. Warum dem Verband keine andere Wahl blieb.

Dessau. Nun also doch in Leipzig. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) macht eine Ausnahme von den eigenen Regeln und genehmigt eine Austragung der DFB-Pokalpartie zwischen dem FC Teutonia 05 Ottensen und Titelverteidiger RB in der Red-Bull-Arena. Das haben Recherchen der „Leipziger Volkszeitung“ (LVZ) am Dienstag ergeben. Offiziell verkündet werden soll die Entscheidung demnach im Laufe des Mittwochs. Nötig wird diese Einzelfallentscheidung, weil Unbekannte am Wochenende einen Anschlag auf den Rasen des Paul-Greifzu-Stadions in Dessau verübt hatten. Dort sollte die für kommenden Dienstag (20.45 Uhr) angesetzte Partie ursprünglich ausgetragen werden.

Teutonia-Odyssee endet in Leipzig

Auf Teilen des Spielfeldes, in den Strafräumen und am Mittelkreis, wurde offenbar eine chemische Substanz aufgebracht. Das Ergebnis: großflächiger Totrasen. Entdeckt wurde dies am Montagmorgen. Es sei ein Schaden im sechsstelligen Bereich entstanden, so Ralf Schüler, Sprecher der Stadt Dessau-Roßlau, am Dienstag gegenüber der Zeitung. Die Kommune ist Eigentümerin des Stadions. „So etwas haben wir hier noch nicht erlebt. Da kann man nur den Kopf schütteln“, so Schüler. Man befinde sich in Abstimmung mit beiden Clubs und dem Verband.

Der entschied nach Informationen der LVZ schließlich: Gespielt wird in Leipzig. Damit endet vor allem für Ottensen eine echte Odyssee. Denn dem Hamburger Regionalligisten bescherte sein Erstrundenlos im DFB-Pokal bis dato wenig Glück. Als Amateurteam ist der FC Teutonia 05 Gastgeber. Das eigene Stadion Hoheluft entspricht unter anderem wegen des Kunstrasens nicht den Anforderungen des DFB für den Wettbewerb. Einen Tausch des Heimrechts untersagt der Verband eigentlich ausdrücklich in seinen Regularien. Also musste der FC sich auf die Suche nach einer Ausweichspielstätte begeben.

Alles ist besser als ein Ausfall

Das erwies sich als schwierig. Ein Umzug in das Millerntor-Stadion des FC St. Pauli hatte dieser mit Verweis auf seine kritische Haltung gegen RB abgelehnt. Auch der Hamburger SV mochte seine Heimstätte nicht zur Verfügung stellen, ebenso wenig Holstein Kiel. Nach längerer Suche und in Abstimmung mit den Leipzigern fiel die Wahl schließlich auf Dessau, wo nun auch nicht gespielt werden kann. „Es gibt keine zwei Meinungen: Das ist einfach traurig“, sagte Teutonia-Coach David Bergner gegenüber der LVZ.

Stattdessen heißt es für den FC Teutonia nun: Anpfiff auf des Gegners Rasen. Das ist für die Hamburger allemal besser als ein Ausfall der Partie, von dem nur RB profitiert hätte. Der Club wäre so kampflos in die zweite Runde eingezogen. „Wir hoffen inständig, dass es eine Lösung gibt“, sagte Bergner deshalb auch am Dienstagnachmittag. „Wir haben unglaublich viel Manpower in das Spiel gesteckt, RB hat uns geholfen.“ Auch Leipzigs Kapitän Peter Gulacsi äußerte sich zum Thema, meinte: „Wir wollen natürlich spielen, gerne das Spiel gewinnen. Alles andere muss der DFB entscheiden.“

Termindruck bei RB

Das hat er. Warum genehmigt der Verband die Ausnahme? Es mangelt ihm schlicht an Alternativen. Die von außen betrachtet einfachste Variante wäre eine erneute terminliche Verlegung gewesen. Doch was in der Theorie bequem scheint, ist es in der Praxis keineswegs. Denn dank Champions League warten auf RB bis zur Winterpause satte neun englische Wochen. Einen weiteren Termin zu finden ist da nahezu aussichtslos. Eine weitere Möglichkeit: Die betroffenen Rasenflächen abzutragen und Rollrasen aufzubringen. Voraussetzung dafür (neben der Verfügbarkeit von neuem Grün): Die Pflanzen müssten innerhalb kurzer Zeit so gut anwachsen, dass die ausgebesserten Stellen kein Verletzungsrisiko darstellen. Gleiches gilt für einen rasanten Kompletttausch des Rasens. Die Ultima Ratio: der Heimrechttausch. Damit würde der FC Teutonia 05 als Amateurclub zwar endgültig um seinen Heimvorteil gebracht. Angesichts der Terminproblematik wäre es dennoch die pragmatischste Lösung.

Und wie geht es in Dessau weiter? Laut Stadtsprecher Schüler wurden Proben von den abgestorbenen Flächen entnommen, um festzustellen, wie tief die genutzte Substanz ins Erdreich eindringen konnte. „Klar ist, dass es sich um ein sehr starkes Unkrautvernichtungsmittel handeln muss, denn der optische Unterschied zwischen dem gesunden und dem abgestorbenen Rasen ist sehr deutlich“, meint Schüler. Unklar ist dagegen, ob der Schaden reparabel ist oder der gesamte Rasen ausgetauscht werden muss. Ebenso offen sei, wer für den Schaden beziehungsweise die Reparatur aufkommt.

Dieser Artikel erschien zuerst bei der „Leipziger Volkszeitung“.

Von Reik Anton, Benjamin Post, Antje Henselin-Rudolph/RND