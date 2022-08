Sebastian Steudtner und die Megawelle

Seit er 18 ist, ist Sebastian Steudtner auf der Jagd nach den größten Wellen. Rein sportlich hat er alles erreicht. Warum setzt der Rekordhalter weiterhin sein Leben aufs Spiel?

Angst hatte Sebastian Steudtner nicht einmal, als er sich nach dem Biss eines giftigen Tausendfüßlers kaum noch bewegen konnte. Wenn‘s das jetzt war, dann war‘s gut, seien seine Gedanken gewesen, als er reglos auf dem Boden lag. Steudtner wurde gerettet. Angst wäre wahrscheinlich auch kein guter Begleiter, wenn man das macht, was Sebastian Steudtner normalerweise so macht. Denn Steudtner surft mit seinem kleinen Board entlang der höchsten Wellenkämme dieses Planeten. Seine Disziplin: das sogenannte Big-Wave-Surfen.

Der 37-Jährige sucht immer nach einer noch höheren Welle. Mittlerweile darf er sich in seinem Metier sogar Weltrekordler nennen. Denn am 29. Oktober 2020 lässt er sich vor dem portugiesischen Städtchen Nazaré von seinen Helfern auf Jetskis nicht nur in eine weitere der nur an wenigen Tagen im Jahr anbrandenden Riesenwellen ziehen. Dieses Mal ist es DIE Welle, die da vom Atlantik gebracht wird, exakt 26,21 Meter hoch, wie nach viel Rechnerei mehr als anderthalb Jahre später bekannt gegeben wird. Und einen derartigen Giganten hat zuvor noch nie ein Mensch auf einem Surfbrett bezwungen.

Sebastian Steudtner lebt seinen Traum: Der 37-jährige Deutsche hat sein ganzes Leben darauf ausgerichtet, die höchsten Wellen der Welt zu reiten. Mit akribischer Vorbereitung reizt der Big-Wave-Surfer dabei die Grenzen des Möglichen immer weiter aus. Der Genuss kommt direkt nach dem Ritt. „Während des Ritts bin ich voll konzentriert“, sagt Sebastian Steudtner, Big-Wave-Surfer Ein Hochhaus aus Wasser türmt sich vor ihm auf. Steudtner, Sohn eines Deutschen und einer Österreicherin, aufgewachsen im eher wellenfreien Nürnberg, weiß aufgrund seiner mehr als 20 Jahre Surferfahrung sofort, dass diese Welle etwas Besonderes ist, noch größer, monumentaler, hoch wie ein neunstöckiges Hochhaus wälzt sie sich in Richtung der Klippen.

Surfen mit bis zu 80 Stundenkilometern

Schon während der Fahrt entlang dieser Wand aus Wasser kommen Steudtner die Tränen. Er weint nicht vor Rührung und Freude darüber, gerade im wahrsten Sinne des Wortes die Gezeiten zu bezwingen. Nein, aufgrund einer Geschwindigkeit von bis zu 80 Stundenkilometern treibt ihm der Fahrtwind die Tränen ins Gesicht. Für Genuss ist in diesen Sekunden keine Zeit. Ein Fehler, eine falsche Entscheidung – und die Welle bricht über ihm und zieht ihn für quälend lange Momente in die Tiefe.

„Der Genuss kommt direkt nach dem Ritt. Während des Ritts bin ich voll konzentriert“, sagt Steudtner. „Ich liebe es, im Wasser zu sein“. Sebastian Steudtner ist auf der Jagd nach den größten Wellen der Welt. Falls doch mal was passiert, hat er trainiert, sechs Minuten lang die Luft anzuhalten. Zwei Helfer, mit denen er per Funk kommunizieren kann, warten derweil darauf, ihn mit ihren 40 000 Euro teuren, 400 PS starken, speziell für die Wellen vor Nazaré getunten Jetskis aus dem Wasser zu ziehen und an den Strand zu bringen. Dort würde dann ein gerade erst gekauftes Offroadfahrzeug stehen, mit dessen Hilfe er so schnell wie möglich über den Strand zum Krankenwagen gebracht werden könnte. Doch auch an diesem Oktobertag vor bald zwei Jahren ist das alles mal wieder nicht notwendig.

Steudtner entkommt der Gischt, versinkt geplant mitsamt Surfbrett erst hinter der Welle im kurzzeitig ruhigen Wasser. Wenn er über diesen Tag nachdenkt, ist ihm ganz wichtig zu betonen: Es war sein ganz eigener Weg, mit dem er das alles erreicht hat. Es gab keine Vorbilder, keine Blaupause. Die gigantische Höhe? Ist ihm gar nicht so wichtig, wie er sagt. „Mir war wichtiger, dass ich die schwierigste Route mit der höchsten Geschwindigkeit gefahren bin.“ Einfach ist ihm auch im Angesicht des Rekords zu leicht. Die Natur herausfordern. Ja, Steudtner fordert die Natur heraus – und fühlt sich gleichzeitig bestens vorbereitet auf das Duell mit ihr. „Ich akzeptiere, dass ich nicht die volle Kontrolle habe“, sagt er beim Treffen in einem Beachclub in Hamburg, während auf der Elbe langsam die dicken Pötte vorbeiziehen.

In Nazaré wartet Rekordhalter Sebastian Steudtner auf die Megawellen

„Aber ich weiß, was ich in die Sicherheit investiert habe.“ Steudtner trägt das Risiko, er trägt die Kosten, hat sein Leben voll auf die Bezwingung der größten Wellen der Welt ausgerichtet. Zumindest im Zeitraum von Oktober bis März, dann, wenn die Megawellen Saison haben, lebt er in Nazaré, weil dort aufgrund besonderer Beschaffenheiten am Meeresboden die größten Wellen entstehen. Vor gut zehn Jahren war er hier noch einer der Wenigen, erkannte jedoch das Potenzial. Und weil das Spektakel vom örtlichen Leuchtturm aus gut zu verfolgen, über die sozialen Medien in die Welt zu transportieren und Nazaré nicht allzu weit vom Flughafen Lissabons entfernt ist, hat sich ein Hotspot für Surfer und diejenigen gebildet, die gern zusehen, wenn sich Menschen in Lebensgefahr begeben.

„Das ist inzwischen zu einer ziemlich großen Show geworden. An großen Tagen kommen bis zu 50 000 Zuschauer an die Klippe, um das Spektakel im Wasser zu verfolgen. Der ein oder andere vergisst dabei, dass es sich nicht nur um eine Spaßveranstaltung handelt, und so kommt es, dass inzwischen auch viele Amateure auf dem Wasser sind, die da niemals sein dürften“, analysiert Steudtner. Den Zwiespalt zwischen größtmöglicher Bühne für sein eigenes „höher, schneller, weiter“ und mitunter lebensmüde anmutenden Trittbrettfahrern versucht er perspektivisch mit der Forderung nach mehr Regeln in einem traditionell eher ungeregelten Sport zu überwinden.

Steudtner selbst ist mal von einem unkontrolliert aus dem Wasser aufschnellenden Brett eines Anfängers getroffen worden – neben einem Schlüsselbeinbruch kam auch da die Erkenntnis: „Solch eine Person darf nicht im Wasser sein.“ Mittlerweile erteilt er Anfängern und Amateuren, die er als Sicherheitsrisiko wahrnimmt, Platzverweise auf dem Wasser. „Wenn wir uns nicht darum kümmern, kümmert sich keiner“, sagt er mit dem Selbstbewusstsein desjenigen, der davon überzeugt ist, dass er in seinem Metier der Beste ist. Steudtner sieht einen entscheidenden Vorteil gegenüber seinen Nachahmern: „Was mir zugutekommt: Ich habe den Überlebenskampf vor über 20 Jahren begonnen.“ Soll heißen: Mehr Erfahrung mit den höchsten Wellen der Welt hat sowieso keiner.

Sebastian Steudtner: Leistung statt lässiger Surfer-Attitüde

Doch war Surfen nicht der Sport, der Lässigkeit und Coolness statt Ehrgeiz und Leistungsdenke in den Vordergrund stellt? Der Sport, bei dem sich braun gebrannte Jungs mit sonnengebleichtem Haar vom Ufer aus beim entspannten Ritt auf den Wellen bewundern lassen? An Sebastian Steudtner ist wenig lässig. Er möchte mit noch besserer Vorbereitung die Grenzen verschieben, heißt: noch größere Wellen surfen. Dem „Hang loose“ der Szene setzt er Akribie und ein „Es muss doch wohl möglich sein, dass“-Selbstbewusstsein entgegen.

Beispiel: Ist eine Welle zu schnell unterwegs, um einen Menschen auf einem Surfbrett mithilfe von 400-PS-Jetskis hineinziehen zu können, müssen halt die Jetskis noch schneller werden. Steudtners Surftage vor Nazaré beginnen um 5 Uhr mit ersten Sicherheitschecks und Lagebesprechungen im Hafen, zur blauen Stunde, kurz bevor die Sonne aufgeht, geht es dann hinaus aufs Meer, an die Stelle rund anderthalb Kilometer vom Hafen entfernt, wo sich die ganz großen Brecher auftürmen. Im Gepäck hat er rund sechs Liter Trinkwasser sowie extrem energiereiche Gels zum Essen. Das Meerwasser ist kalt, die Lufttemperatur beträgt in den Morgenstunden manchmal nur null Grad Celsius, entsprechend viel Energie braucht der Athletenkörper, um den bevorstehenden Tag auf dem Wasser durchstehen zu können.

Die Lust auf Wasser bestimmt sein Leben seit frühester Kindheit. „Ich liebe es, im Wasser zu sein“, sagt er und unterstreicht dies mit folgender Urlaubsanekdote: „Ich konnte gerade laufen, da hat mein Vater mich aus dem Pool geholt, weil er dachte, ich ertrinke. Ich war allerdings stinksauer, als er mich rausgezogen hatte, weil ich weiter schwimmen und tauchen wollte“.

Um sich seinen Traum finanzieren zu können, arbeitete Steudtner auf dem Bau

Schon mit 13 Jahren ist sich der heranwachsende Sebastian sicher: Seine Zukunft gehört dem Surfen – und diesen Plan setzt er seither um. Trotz der skeptischen Eltern reist er schon mit 16 nach Hawaii, besucht sein erstes Surfcamp. Mittags gibt es ein paar schnelle Instantnudeln, ansonsten ist er tagsüber fast ausschließlich auf dem Wasser. Mit 18 lernt er dann bei einer hawaiianischen Surferfamilie den Ritt auf den ganz großen Wellen erstmals kennen. Ab jetzt haben ihn die Big Waves gepackt – und nicht mehr losgelassen. Um sich das Surfen zu finanzieren, schuftet Steudtner sechs Jahre lang auf Hawaii auf dem Bau als Stahl- und Zementbauer. Als er zwischenzeitlich wieder in Deutschland lebt, jobbt er als Türsteher.

Von Sponsoren kann er da nur träumen. Verbissenheit ist gefragt. „Ich stand vor der Entscheidung, entweder für den Traum zu arbeiten oder den Traum aufzugeben. Den Traum aufgeben und dann den Sonnenuntergang anschauen, ist aber nicht so cool“, sagt Steudtner heute. 2009 reitet er dann erstmals die höchste Welle des Jahres vor Hawaii. Die Szene ist erst mal geschockt, dass dies ausgerechnet einem Deutschen gelingt. Endgültig schafft Steudtner 2015 den Durchbruch, ist seither Profi-Big-Wave-Surfer.

Sieben Jahre später sagt er: „Mittlerweile habe ich rein sportlich alles erreicht, was man in dieser Sportart schaffen kann. Das Limit ist aber noch längst nicht erreicht.“ Womit wir wieder zurück bei dem Versuch sind, Grenzen mithilfe von Vorbereitung, Logistik, Infrastruktur und auch Technik zu verschieben. Wo ist die Welle, die höher ist als 26,21 Meter? Und was muss ich tun, um die dann auch mit dem Surfbrett zu erobern? Steudtner hat auch Surfspots in Japan und Australien im Visier. Dort seien die Wellen zwar nicht so hoch, dafür besonders. Eines ist klar: Angst hat er nicht vor ihnen.

Von Sebastian Harfst/RND