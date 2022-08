Ein letztes Mal auf der großen Bühne: Wie Tennisikone Serena Williams den Sport geprägt hat

Tennisikone und Drama Queen: Bei den US Open spielt Serena Williams ein letztes Mal vor ihrem Rücktritt auf der großen Tennisbühne. Bei ihrem Erstrundenmatch gab es bereits emotionale Huldigungen aus dem Publikum.

Natürlich New York. Wo sonst sollte alles enden für Serena Williams? Dort, wo vor 23 Jahren alles so richtig begann, in einem anderen Jahrhundert, in einer anderen Tennisepoche? Damals setzte sie mit dem Grand-Slam-Coup gegen Martina Hingis als 18-jährige Teenagerin das erste große Ausrufezeichen, die jüngere der beiden Williams-Schwestern, die Daddy Richard als das „unglaublichste Versprechen für die Zukunft“ angepriesen hatte. Nun tritt sie mit bald 41 noch ein letztes Mal bei den US Open an, es wird eine letzte große Show, ein glitzernder Abschied der Tennismama.

Ein wenig überrascht zeigte sich Williams von der Abschiedszeremonie zu ihren Ehren nach der Partie, denn sie hatte ihr Erstrundenmatch gegen Danka Kovinic (Montenegro) ja gar nicht verloren. Mit 6:3, 6:3 gewann Williams in der Nacht zu Dienstag und genoss die Danksagungen zum Beispiel von Tennisikone Billie Jean King. Auch die Zuschauer im Arthur-Ashe-Stadium legten eine Choreo („Wir lieben dich, Serena“) hin, und am Ende durfte sogar ihre Familie auf den Platz.

Aber ein letztes, triumphales Hurra wird es wohl nicht mehr für die Frau, die in vier verschiedenen Jahrzehnten Titel hamsterte und 23 Major-Pokale einstrich. Die das Tennis so dominierte wie vor ihr nur Steffi Graf in der professionellen Ära dieses Sports. Sie, die deutsche Seriensiegerin von einst, hat Williams schon vor einiger Zeit in höchsten Tönen gewürdigt und geadelt: „Ihre Erfolge sind einfach unglaublich. Sie ist ohne Zweifel eine der größten Athletinnen aller Zeiten.“

Zwischen Finanzbeteiligungen und Comebackversuchen

Tennis ist zuletzt allerdings nicht mehr das ganze Himmelreich der US-Amerikanerin gewesen. Williams wurde 2017 Mutter, sie baute sich ein Imperium von Finanzbeteiligungen auf, wurde millionenschwere Investorin, kämpfte mit vielen Verletzungen und Zweifeln an einem erneuten Comeback. Sie blieb schließlich weiter am Ball und war hin und wieder noch eine unübersehbare Größe und Erscheinung, wenn auch nicht immer aus den richtigen Gründen.

Vor allem der 8. September 2018 bleibt in unguter Erinnerung, der Tag, an dem Williams bei ihrer Finalniederlage in New York die Tenniswelt ins Chaos stürzte und für ein spektakuläres Drama sorgte. Die Bestrafungen, die Williams im verlorenen Finale gegen die junge Japanerin Naomi Osaka einkassierte, waren schnell Teil eines aufgeregten Feldzugs gegen Rassismus und Sexismus. Schiedsrichter Carlos Ramos gegen Williams, Mann gegen Frau, Weiß gegen Schwarz – alles war plötzlich zum Streit freigegeben, unter der Direktion von Williams selbst. „Dieb“ und „Lügner“ hatte Williams den Unparteiischen gescholten.

Schrille Töne und markige Parolen gehörten schon immer zum Erscheinungsbild des Williams-Clans, ganz besonders von Patriarch Richard. Die Williams-Welt ist stets eine eigene Welt im Tennis gewesen, sie kennt eigene Prioritäten und Loyalitäten. Serena ist dabei noch etwas offener als ihre Schwester Venus gegenüber den lieben Kolleginnen, aber wenn es hart auf hart kommt, zählt nur die Familie.

Zehn Grand-Slam-Titel jenseits der 30 Jahre

Was Serena nur wenige zutrauten, war der ganz lange Atem in ihrer Karriere, durch alle Höhen und Tiefen, durch immer neue Verletzungsrückschläge, durch eine lebensbedrohliche Lungenembolie, durch eine komplizierte Geburt von Töchterchen Olympia. Zehn ihrer 23 Grand-Slam-Titel gewann sie jenseits der 30, was sie selbst am meisten erstaunt: „Es ist eine verrückt lange Zeit, die ich schon unterwegs bin.“ Wieder und wieder jagte sie zuletzt dem ewigen Grand-Slam-Rekord nach, den 24 Titeln, die bisher nur die Australierin Margaret Court-Smith schaffte. Aber gleich viermal scheiterte sie in Finals, 2018 auch in Wimbledon gegen Angelique Kerber. Anfang 2020 gewann sie ihren vorerst letzten Titel im neuseeländischen Auckland.

Unumstritten war Williams nie. In der Anfangszeit ihrer Laufbahn galt sie als launische, kapriziöse Wettkämpferin. Oft fehlte sie über Wochen und Monate, war wie in der Endphase der Karriere so etwas wie eine Teilzeitarbeiterin auf der Tour. Und dann waren da immer wieder die Ausraster.

Was bleibt von Serena Williams? Sportlich hat sie alle aus ihrer Generation weit in den Schatten gestellt, aber in ihrer Relevanz jenseits der Centre Courts wirkt sie dann doch längst nicht so bedeutend wie etwa die Begründerin des professionellen Frauentennis, Billie Jean King, oder Martina Navratilova. Vielleicht, weil dieses Duo mehr ans Wir als ans Ich dachte.

Von Jörg Allmeroth/RND