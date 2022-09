Auf diese Popularität hätten sie gern verzichtet: Die C-Klassen-Fußballer der FSG Trave-Land aus dem Kreis Segeberg erlangten durch eine 0:43-Klatsche bundesweite Berühmtheit. Doch wie kam es zu diesem Ergebnis? Davon erzählen drei der Spieler.

Fahrenkrug. Lässig lehnt Tim Fabritz am Stehtisch, flankiert von Michele Gottwald und Marcel Platner. Die drei Freunde quatschen – über Fußball. Fabritz und Gottwald wollen gleich ihre C-Junioren-Kicker des FV Trave-Land, einem Amt im Kreis Segeberg in Schleswig-Holstein, trainieren. Platner, Fußball­anfänger, lauscht interessiert. Er sei gekommen, „um eine Extra­trainings­schicht einzulegen“, sagt er.

Der 22-Jährige spielt erst seit Kurzem Fußball im Verein. „Seit genau drei Trainings­einheiten und einem Spiel“, präzisiert der junge Mann, dessen Premiere gleich bundesweite Beachtung gefunden hat. Fabritz, Gottwald und Platner gehören zum Team der FSG Trave-Land, das in der Kreisklasse C am vergangenen Sonntag eine historische 0:43-Niederlage bei der dritten Mannschaft des SC Rapid Lübeck kassierte.

Seit Saison­beginn gibt es im TuS Fahrenkrug keine eigenständige Herren­mannschaft mehr. Mehr als acht Spieler haben sich nicht gefunden. Deshalb gingen die Verantwortlichen eine Spiel­gemeinschaft ein.

Mit dem SV Schackendorf und dem Fußballverein Trave-Land, in dem der Nachwuchs des SVS und des TuS ohnehin gemeinsame Sache macht. A-Jugendliche sollen aushelfen, wenn das Neuner­team der FSG personelle Nöte plagen.

Nur sieben Spieler finden sich am Treff­punkt ein

Vor dem Auswärts­spiel in Lübeck sind diese groß. Gerade einmal sieben Spieler tauchen am Treff­punkt auf. Darunter zwei Angeschlagene, die eigentlich nicht spielfähig sind. Und kein gelernter Torwart. „Nicht anzutreten steht nicht zur Debatte. Wir fahren nach Lübeck“, ist man sich unter den „tapferen sieben“ einig. „Wir wollen Fußball spielen“, erklärt Platner.

Ein Keeper ist schnell gefunden. Tim Fabritz, der mit 1,65 Meter nicht gerade über Gardemaß für den 2,44 Meter hohen und 7,32 Meter breiten Kasten mitbringt, geht zwischen die Pfosten. „Ich liebe die Torwart­position“, sagt er, dessen Leidenschaft an diesem Tag auf eine große Probe gestellt werden soll. Fabritz, sonst linker Verteidiger, schlüpft nicht das erste Mal in die Rolle des Schluss­mannes. Während der abgebrochenen Corona-Saison 2020/2021 streifte er die Hand­schuhe über, war bei einem anderen unvergessenen Resultat dabei. „Ich habe damals auch beim 0:27 gegen den Schmalfelder SV im Tor gestanden“, erinnert sich der Klein Gladebrügger. „Wir waren nur zu sechst angetreten.“

In Lübeck steht gerade mal ein Kicker mehr in der Start­formation der FSG Trave-Land. Es stellt sich schnell heraus, dass das dezimierte Gäste­team hoffnungslos unterlegen ist. Numerisch, weil die Lübecker zu neunt auflaufen und ihre Mannschafts­stärke nicht reduzieren. Fußballerisch, „weil der Gegner echt gut ist und eigentlich nicht in die Kreisklasse C gehört“, findet Fabritz.

Torjingle und Durchsage nach jedem der 43 Treffer

Diese Übermacht dokumentieren die Hanse­städter mit sechs Toren in den ersten 20 Minuten. „Sofort nach dem Anstoß haben die uns gleich wieder attackiert“, schildert Platner. Bei Fabritz drängt sich der Eindruck auf, dass mehr als nur sportlicher Ehrgeiz hinter den Angriffs­wellen der Blau-Gelben steckt. „Die wollten uns von Beginn an blamieren“, vermutet er. „Das war erniedrigend, nicht fair.“ Was es noch demütigender für alle FSGler werden lässt, ist der Torjingle, der nach jedem Treffer eingespielt wird und die Durchsage des Torschützen. Dazu die elektronische Anzeige­­tafel auf dem Sport­platz am Kasernen­brink. Dort steht rot auf schwarz und für alle gut sichtbar das nieder­schmetternde Resultat, das sich im Schnitt alle zwei Minuten verändert.

Nur eines ändert sich nicht, lässt sich nicht brechen. Der Wille der klaglos kämpfenden, fast schon stoisch wirkenden Gäste­kicker. Keeper Tim Fabritz gibt zu, dass er mehrfach am liebsten die Hand­schuhe in die Ecke geworfen hätte. „Was soll das alles hier?“, fragt er sich, bleibt aber selbst­kritisch. „Ich hätte wohl bei dem einen oder anderen Gegen­treffer besser stehen müssen.“

Es wäre einfach, die Demütigung von einem Moment auf den nächsten zu beenden. „Es hätten sich ja nur zwei Spieler verletzt melden und das Feld verlassen müssen“, sagt Platner. „Aber wir haben das durch­gezogen.“ Ohne Murren und Meckern oder mit übertriebener Härte gegenüber dem Gegner, verzichten sie auf einen künstlich herbei­geführten Abbruch.

„Du hast aber auch eine Handvoll Glanz­paraden gezeigt“, lobt Platner seinen Keeper, der 43-mal hinter sich gegriffen hat und dies mit ein bisschen Abstand lapidar mit einem „shit happens“ kommentiert.

Bei den Fußballern der FSG Trave-Land geht es um mehr als Tore und Punkte. „Die Gemeinschaft, der Spaß am Fußball und der Zusammenhalt sind uns wichtiger“, sagt Platner. „Wir sind ein Team“, ergänzt Fabritz. „Aber keine Sauf­mannschaft, wie einige geschrieben oder gesagt haben“, will Gottwald klar­gestellt wissen.

17 Spieler beim ersten Training danach

Zur ersten Trainings­einheit nach der Demontage, nach Berichten in den unterschiedlichsten Medien und einigen abschlägig beschiedenen Anfragen von Journalisten erscheinen 17 Spieler zur abendlichen Übungs­stunde. Nicht, um die Geschichte über die historische Pleite aus erster Hand zu hören, sondern um Fußball zu spielen. „Das Rapid-Spiel war schnell abgehakt“, sagt Tim Fabritz, dem die 43 Gegen­treffer keine schlaflose Nacht bereitet haben.

Schon am Sonntag im Heimspiel gegen die Dritte der SG Sarau/Bosau wollen Tim Fabritz, Marcel Platner und Michele Gottwald wieder mit großem Eifer kicken. Zwei gravierende Unterschiede zur Partie in Lübeck wird es geben. Fabritz kündigt an: „Diesmal spielen wir mit voller Mannschaft und mit unserem Haupt­torwart.“

Von Markus Weber/RND