Deutschland glänzt bei Basketball-EM mit NBA-Stars: Beginn eines neuen Hypes?

Die deutschen Basketballer haben das Achtelfinalticket bei der Heim-EM schon sicher. Angeführt von den NBA-Stars Daniel Theis, Dennis Schröder und Franz Wagner sorgte das deutsche Team mit drei Siegen aus drei Spielen für Begeisterung. Ist das der Beginn eines neuen Hypes?

Da läuft eine Europameisterschaft im eigenen Land. Mit dabei sind einige der größten Stars der Sportart. Und dann legt das arg ersatzgeschwächte deutsche Team eine unerwartete Siegesserie hin. Doch wer hierzulande dieses Ereignis im Fernsehen sehen möchte, hat Pech. Die TV‑Rechte an der unter anderem in Köln ausgetragenen Basketball‑EM liegen beim Streamingdienst Magenta Sport, der die Spiele der DBB‑Auswahl kostenfrei im Internet überträgt.

Für Ingo Weiss, Präsident des Deutschen Basketball Bundes, ein Unding: „Ich finde es schon ziemlich ignorant und enttäuschend, dass die Öffentlich-Rechtlichen nicht ihrem Auftrag nachkommen“, schimpfte er am Rande des 109:107-Sieges nach zwei Verlängerungen am Sonntag gegen Litauen (der litauische Protest gegen die Spielwertung wegen eines verweigerten Freiwurfs wurde in der Nacht zu Montag abgewiesen). Für Weiss ist klar: Das deutsche Team hätte die Beachtung der breiten Öffentlichkeit verdient, die hierzulande vor allem Insidern bekannten Stars taugen zu Identifikationsfiguren nach dem Karriereende Dirk Nowitzkis.

Doch haben sie wirklich das Potenzial, einer Sportart aus der Nische zu helfen? Etwas absurd mutet es schon an, dass drei Männer aus dem EM‑Kader in ihrem regulären Sportlerleben für Millionenbeträge in der National Basketball Association (NBA) auf Korbjagd gehen. Doch wer außerhalb der Basketballblase kennt ansonsten Franz Wagner, Daniel Theis und Dennis Schröder?

Beispiel Theis: Der 2,05 Meter große Center, 30 Jahre alt, stammt aus Salzgitter und darf sich NBA‑Vizemeister nennen. Mit den Boston Celtics unterlag Theis in der Finalserie den Golden State Warriors. Nach Nowitzki und Detlef Schrempf war er der dritte Deutsche, der so weit gekommen ist. Zur Wahrheit gehört: Theis ist Ergänzungsspieler. In den sechs Finalspielen stand er insgesamt nur gut zehn Minuten auf dem Parkett. Nach der Saison gaben die Celtics den Deutschen an die Indiana Pacers ab. Das DBB‑Team braucht vor allem seine Erfahrung und seine starke Defensivarbeit.

Beispiel Schröder: Den Großteil seiner Karriere verbrachte der Braunschweiger in Nowitzkis Schatten. Verlassen hat er diesen nie. Bundestrainer Gordon Herbert schätzt die „sehr guten Führungsqualitäten“ des 28 Jahre alten Aufbauspielers. Bei den Boston Celtics, die er während der vergangenen Saison verlassen musste, sollen sich die Mitspieler jedoch über Schröders egoistische Spielweise geärgert haben. Aktuell sucht der Point Guard, der sich seit neun Jahren in der NBA behauptet, nach einem neuen Team.

Franz Wagner glänzt mit Flexibilität

Beispiel Franz Wagner: Der 21 Jahre alte, 2,06 Meter große Flügelspieler von den Orlando Magic wird nach seiner 32-Punkte-Gala gegen Litauen mit Nowitzki verglichen. Klar ist: Wagner, dessen vier Jahre älterer, ebenfalls bei den Magic engagierter Bruder Moritz, der die EM verletzungsbedingt absagen musste, gilt wegen seiner Vielseitigkeit als die deutsche Hoffnung. Problem: Die Magic hatten in der vergangenen Saison (Wagners erster in der NBA) die zweitschlechteste Bilanz aller NBA-Teams. Der gebürtige Berliner konnte sich dennoch zeigen. So erzielte er in einem Spiel gegen die Milwaukee Bucks 38 Punkte. Nowitzki schaffte eine derart hohe Punktzahl erst in seiner dritten NBA-Saison. Und so schwärmt nicht nur die Legende („Er wird uns noch eine Menge Spaß bringen in den kommenden Jahren.“), sondern auch Kapitän Schröder von Wagner: „Wenn er so weitermacht, dann wird er ein ganz Großer.“

Deutschland lernt dieses Megatalent gerade erst kennen. Nächste Gelegenheit dazu ist an diesem Dienstag (20.30 Uhr, Magenta Sport) beim Spiel gegen Slowenien.

Von Sebastian Harfst/RND