Wie Afghaninnen um ihr Recht auf Sport kämpfen

Seit einem Jahr regieren die Taliban in Kabul. In Afghanistan Sport zu treiben ist für Frauen seitdem nur noch im Untergrund möglich. Betroffene erzählen gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland ihre Geschichten.

Fatima Yousufi geht es gerade wie Manuel Neuer, sportlich zumindest. Vergangenen Sonntag errang ihr Team einen souveränen 9:0-Sieg. Yousufi ist Torhüterin und hielt den Kasten sauber. Das gelingt ihr häufig, während die Angreiferinnen vorn drei, fünf, neun oder gar zwölf Tore erzielen. Yousufi, 20 Jahre jung, ist Keeperin und Kapitänin der afghanischen Fußballnationalmannschaft. Fußball spielt sie jetzt natürlich nicht in ihrer Heimat.

„Das geht nicht. Die Taliban erlauben keinen Sport für Frauen. Am 15. August letzten Jahres war für uns alles zu Ende – der Sport, Bildung und Ausbildung, alles, wovon wir träumten“, erzählt sie dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) per Videokonferenz. Sie lebt jetzt in Melbourne, Australien. Beim Klub Melbourne Victory fand die afghanische Nationalmannschaft Unterschlupf und nimmt als Melbourne Victory AWT am offiziellen Ligabetrieb teil. AWT steht für Afghanistan Women‘s Team. „Wir sind Tabellendritte und spielen nächste Saison eine Liga höher“, sagt Yousufi stolz.

Sie hat eine Erfolgsgeschichte in all dem Elend, das sich mit Afghanistan verbindet, zu erzählen. Eine doppelte Erfolgsgeschichte, sportlich wie politisch. Denn in einer dramatischen Rettungsaktion gelang es ihr mithilfe der früheren Nationalmannschaftskollegin Khalida Popal sowie Anwälten und Aktivisten aus Australien, das komplette Team von Kabul aus zu evakuieren.

Apokalypse Flughafen Kabul

„Es war eine Apokalypse“, erinnert sie sich. „Es war nicht mehr der Flughafen, den wir kannten, sicher, entspannt, mit Autos, die ankamen und wegfuhren. Nein, es war wie in einem Horrorfilm. Unmengen an Menschen. Viele schrien. Ich werde die Geräusche nicht vergessen, die Schüsse, das Weinen, die vielen Schläge, vor allem nicht die Rufe der Kinder, die sagten: ‚Ich will heim. Ich will nicht sterben, Mama.‘ Ich wünschte, ich könnte mein Gedächtnis abfilmen und diesen Film jetzt allen zeigen.“ Mehr noch aber wünscht sie sich, dass sie auch all die Kinder hätte retten können. Und ihr Gesicht verdunkelt sich vor Zorn, Schmerz und Trauer, als sie das erzählt.

Ihr Fußballteam immerhin kam heraus. „25 Spielerinnen, mit Familienmitgliedern waren wir 80 Menschen“, erzählt sie. Geholfen hat ihnen dabei kein Verband, kein Funktionär. „Ich habe sie alle kontaktiert, die Fifa, den asiatischen Verband, alle. Es kam nichts.“ Nur engagierte Einzelpersonen und kleine NGOs arbeiteten fieberhaft an der ­Rettung.

Eine von ihnen war Alison Battisson, Anwältin und Gründerin der australischen Menschenrechtsgruppe Human Rights for All. „Schlüssel für unseren Erfolg war einerseits die Entschlossenheit der Mädchen und Frauen in Afghanistan, andererseits aber auch die Organisation, die wir schnell aufgebaut hatten. Wir sandten an die Regierung nicht nur Namenslisten mit gefährdeten Personen, sondern wir hatten auch gleich die Visaanträge für jede einzelne mit dabei. Und wir hielten ständig Kontakt, informierten über den Standort von Kontrollposten der Taliban rings um den Flughafen und auch darüber, bei welchen Toren es jeweils günstiger war, in den Flughafen zu kommen“, erzählt Battisson dem RND. Die einzige Hilfe, die sie vom organisierten Fußball erhielten, kam über die Fußballergewerkschaft Fifpro sowie über einflussreiche Ex-Sportler in Australien, berichtet Battisson.

Die Flucht klappte allerdings auch nur, weil die afghanischen Nationalspielerinnen alle Hinweise auf ihre Leidenschaft für Sport vermieden. Denn genau das brachte sie im Afghanistan der Taliban in Gefahr. „Wir haben alle unsere Social-Media-Kanäle gestoppt. Ich habe meine Trikots und meine Pokale vergraben. Nichts durfte zu sehen sein“, erinnert sich Yousufi.

Radsportblüte in Bamiyan

Ähnlich ging es Zahra Hossaini. Auch sie war im August vergangenen Jahres am Kabuler Flughafen. Und auch sie hatte nichts dabei, was auf ihre Liebe für den Sport hinwies. Hossaini hatte 2013 gemeinsam mit ihrer Freundin Zakia Mohammadi eine Frauenradsportgruppe in der Provinz Bamiyan gegründet. Die Gruppe organisierte sogar Rennen vom Fuße der von den Taliban gesprengten Buddha-Statuen bis in die Stadt. „Es war spektakulär. Das erste Rennen fand am 8. August 2014 mit etwa 100 Teilnehmern statt. Zehn davon waren Frauen. Alle Bewohner der Stadt wussten davon. Sie kamen an die Straßen und wollten das Rennen sehen“, erzählt sie dem RND per Videokonferenz aus Stockholm. Das Rennen stand unter dem Motto „Right to Ride“ – das Recht auf Fahrradfahren.

Die Frauen setzten sich damals sogar gegen die Mullahs durch. „Sie sagten, dass wir trainieren könnten, aber nur an einem speziellen Platz. Ich lehnte das ab, denn wir wollten mitten in der Stadt Rad fahren“, erinnert sich Hossaini, und ein Lachen fliegt über ihr Gesicht.

Die Mullahs gaben damals nach, weil auch die politischen Verhältnisse andere waren. Im Gouverneurspalast regierte Habiba Sarabi, die erste Frau überhaupt auf einem Gouverneursposten in Afghanistan. Hossaini arbeitete für sie. Sie begann sogar genau deshalb mit dem Radfahren, um pünktlich ins Büro zu kommen. Vom Dorf, in dem sie damals wohnte, hätte sie mehr als eine Stunde zu Fuß in die Stadt gebraucht. Das Recht, Rad zu fahren, war auch ein Recht auf Mobilität, auf Arbeit, auf Unabhängigkeit.

Ein Rad für zehn Frauen

Das war der Grund, warum Hossaini und ihre Freundin Zakia Mohammadi auch anderen Frauen und Mädchen das Radfahren beibrachten. „Anfangs hatten wir nur ein Rad für zehn Mädchen. Wir fuhren abwechselnd, zehn Minuten die eine, dann zehn Minuten die andere“, berichtet Hossaini. Bis Räder über eine Aktivistin aus den USA in Bamiyan landeten – und Mohammadis Vater einen eigenen Fahrradladen aufmachte.

Ihre Familie ist inzwischen komplett radsportverrückt. Ihre jüngste Schwester Hania begann mit sieben Jahren, die zweite Schwester Reihana und Bruder Mahdi fuhren für das afghanische Nationalteam. Jetzt lebt die Familie im oberbayerischen Penzberg. Ihr Vater fand Arbeit als Mechaniker in einem Fahrradladen. Mahdi und Reihana trainieren fleißig. Reihana bereitet sich auf die afghanischen Landesmeisterschaften vor, die der Weltverband UCI im Oktober an seinem Sitz in Aigle in der Schweiz ausrichtet.

Die ältere Schwester Zakia hat den aktiven Radsport mittlerweile beendet. Sie musste bereits 2019 ihre Heimat verlassen – wegen ihrer Liebe zum Radsport. „Es wurde zu gefährlich. Die Leute sagten, dass ich schlecht für ihre Töchter wäre, weil ich ihnen Fahrradfahren beibringe“, erzählt sie. Die Taliban herrschten damals noch nicht. Aber ihr Gedankengut war weit verbreitet.

Von Schwierigkeiten bei ihrem Sport noch vor dem Einmarsch der Taliban weiß ebenfalls Fußballerin Yousufi zu erzählen. Zu Spielen ihres Team durften etwa keine männlichen Zuschauer kommen. „Nicht einmal mein Bruder. Das war hart“, erinnert sie sich. Sie hatte aber auch das Gefühl, vor einem Durchbruch zustehen. „Jedes Jahr wurde es besser, jedes Jahr war etwas mehr möglich. Bis dann gar nichts mehr ging, weil die Taliban einmarschierten“, sagt sie.

Yousufi hält noch Kontakt mit Fußballerinnen in Afghanistan, mit ehemaligen Nationalspielerinnen, vor allem aber den Mädchen der U15-Auswahl. „Ich war Teammanagerin der U15. Etwa die Hälfte des Teams schaffte es nach Portugal. Die anderen sind aber noch in Afghanistan. Ich sage ihnen, sie sollen die Hoffnung nicht verlieren, sie sollen stark sein, auch weiter trainieren, und wenn es versteckt in der eigenen Wohnung ist“, erzählt Yousufi.

Zugleich fordert sie alle Länder, alle Regierungen auf, ihre Grenzen zu öffnen, vor allem Frauen und Mädchen aufzunehmen. „Ihnen wird jetzt nicht nur das Recht auf Sport verweigert, sondern auch das Recht auf Bildung und ein selbstständiges Leben.“ Für ihr eigenes Team fordert sie, dass die Fifa es endlich als Nationalteam Afghanistans anerkennt und dass sie an internationalen Wettkämpfen teilnehmen dürfen. „Das Männerteam darf bereits Spiele bestreiten, obwohl auch sie alle im Exil sind. Nur wir Frauen nicht“, macht sie auf diese sportpolitische Ungerechtigkeit aufmerksam.

Eiertanz der Verbände

Natürlich stecken die internationalen Sportverbände in einer Zwickmühle. Das IOC etwa verhalf nach eigenen Angaben zwar mehr als 300 Sportfunktionären und Athleten zu Visa, um das Land verlassen zu können. Es befindet sich aber auch in Verhandlungen mit den Taliban. Es sandte sogar ein Unterstützungspaket in Höhe von 560.000 US-Dollar ins Land, das knapp 2000 Sportlerinnen und Sportlern zugute kommen soll. International repräsentiert im Fußball aber ein Männerteam von Sportlern im Ausland Afghanistan. Zuletzt nahm die Mannschaft an der dritten Qualifikationsrunde der Asienmeisterschaften in Indien teil.

Den Frauen bleibt der internationale Spielbetrieb jedoch weiterhin verwehrt. In Afghanistan Sport zu treiben ist Frauen bestenfalls im Untergrund möglich. Wie das IOC das selbst gestellte Ziel einer gemischten afghanischen Delegation zu den Olympischen Spielen 2024 erreichen will, ist völlig unklar. Und erst recht, wann Fatima Yousufi ihre Pokale wieder ausgraben kann, wann Frauen im Land Sport treiben – und sogar Männer sie anfeuern können. Im Radsport, beim Rennen in Bamiyan, hat das 2014 ja sogar schon einmal geklappt.

Von Tom Mustroph/RND