Kramers Derby-Debüt: „Mehr Emotion, mehr Leidenschaft, mehr Gänsehaut geht nicht“

Einblicke, Emotionen, Erwartungen: Schalkes Trainer Frank Kramer ordnet im Gespräch mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) sein erstes Revierderby gegen den BVB ein.

Frank Kramer, Trainer des FC Schalke 04, erlebt an diesem Samstag (15.30 Uhr, Sky) erstmals das Revierderby gegen Borussia Dortmund auf der Trainerbank. Nach seinen Stationen als Coach in Juniorenmannschaften beim Deutschen Fußball-Bund, einigen Fußball-Bundesligisten (zuletzt Arminia Bielefeld) sowie als Leiter der Nachwuchsakademie bei Red Bull Salzburg ist das sein emotionaler Höhepunkt, sagt der Allgäuer im Gespräch mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. Außerdem verrät der 50-Jährige, welche Rolle Ur-Schalker wie Gerald Asamoah bei der Vorbereitung spielen.

Herr Kramer, selbst BVB-Fans haben sich darüber gefreut, dass Schalke zurück in der Bundesliga ist, damit es das Derby wieder geben kann. Wie lange begegnet Ihnen das Spiel des Jahres schon?

Frank Kramer (50): Es ist ein großes Thema, das im Hintergrund immer präsent ist. Das haben wir von Anfang an gespürt, unter anderem direkt bei der Saisoneröffnung. Es überstrahlt viele Dinge, deswegen kann man sich davon gar nicht frei machen. Das wollen wir aber auch gar nicht, denn es ist ein Highlight für uns und für die Fans.

Sie haben bereits einiges als Coach erlebt. Dieses Revierderby ist dennoch das größte Spiel Ihrer bisherigen Trainerkarriere, oder?

Es ist definitiv ein besonderes Spiel, auch für mich. Wir tragen wie beschrieben seit Wochen eine Vorfreude in uns, da bin ich nicht ausgenommen. Wichtig zu betonen ist aber, dass sie den Verein, die Spieler und mich nie von den Aufgaben abgelenkt hat, die zuletzt vor uns lagen. Am Ende gibt es auch in Dortmund drei Punkte zu holen, und die wollen wir haben.

Es hat in jüngerer Vergangenheit wilde Derbys geben, etwa vor knapp fünf Jahren das 4:4 in Dortmund nach einer 4:0-Halbzeitführung des BVB. Welches Duell ist Ihnen als bisher Außenstehender in Erinnerung geblieben?

Dieses 4:4 gehört sicherlich dazu. Das hat gezeigt, wie verrückt, emotional und leidenschaftlich der Fußball sein kann. Darum lieben wir den Fußball so sehr. In solch einer Derbyatmosphäre geschehen die wahnsinnigsten Dinge. Deshalb freue ich mich, nun selbst mittendrin zu sein.

Nicht nur für Sie steht eine Premiere an. Kein aktueller Schalke-Profi außer Ersatztorwart Ralf Fährmann hat dieses Revierderby bisher auf dem Platz erlebt. Auf BVB-Seite sieht das anders aus.

Natürlich ist die Erfahrung, etwa mit Mats Hummels und Marco Reus, bei Dortmund größer. Aber bei uns können Mike (Büskens, Ex-Profi und Aufstiegscoach, d. Red.) und Asa (Gerald Asamoah, d. Red.) ein paar Geschichten beitragen und Informationen weitergeben an die Jungs. (lacht) Insgesamt wissen wir doch alle, dass das ein emotional aufgeladenes Spiel wird. Mehr Emotion, mehr Leidenschaft, mehr Gänsehaut geht nicht. Da wird jeder alles rausfeuern, was er zu bieten hat. Egal, ob er schon 20 dieser Derbys gespielt hat oder ob es erstmals dieses eine spezielle Derby ist. Gleichzeitig müssen wir klar im Kopf bleiben, dürfen nicht überdrehen.

Wann startete denn die inhaltliche Vorbereitung auf den Gegner Borussia Dortmund?

In die Tiefe ging es in dieser Woche, in der das Spiel ansteht. Das unterscheidet sich nicht zu anderen Partien. Natürlich schauen wir aber immer genau hin, was der BVB so macht und wie er sich präsentiert.

Welche Auswirkung wird der Ausgang des Derbys auf die Stimmung bei S04 haben?

Natürlich wird es in den Tagen danach Auswirkungen haben, ist doch ganz klar. Die Erwartungshaltung der Fans ist eine höhere als sonst, was unser Auftreten angeht. Aber auch nach dem Derby geht die Saison weiter, und es warten viele weitere wichtige Spiele auf uns.

Wenn Sie sich entscheiden müssten: Lieber direkter Klassenerhalt – oder beide Derbys gewinnen und dafür in die Relegation müssen, mit gutem Ausgang für S04?

Die Frage hat mir zu viel Konjunktiv. Es ist unser oberstes Ziel, die Klasse zu halten. Ich weiß, dass es für die Fans eine Herzensangelegenheit ist und die Derbys vieles überstrahlen. Aber nur wenn wir die Klasse halten, gibt es in der kommenden Saison weitere Spiele gegen den BVB. Ich hätte nichts dagegen, wenn drei Punkte – oder sechs, beide Derbys eingerechnet – ihren Beitrag dazu leisten, dass wir den Klassenerhalt ohne den Umweg über die Relegation schaffen.

Von Roman Gerth/RND