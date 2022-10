„Absoluter Stratege“ zurück in der Bundesliga: Was Xabi Alonso als Trainer auszeichnet

Xabi Alonso legte eine Weltkarriere als Fußballprofi hin. Der neue Mann auf der Trainerbank von Bayer Leverkusen sorgt für Glamour. Wie schon einst als Spieler absolviert Xabi Alonso sein Debüt in der Bundesliga gegen Schalke 04 – nur diesmal eben als Coach, in der Hoffnung auf eine erfolgreiche zweite Laufbahn.

Xabier Alonso Olano, den alle nur als Xabi Alonso kennen, erinnert sich fraglos noch gern an den 30. August 2014. Es war sein erster Auftritt in der Fußball-Bundesliga. Nur einen Tag zuvor hatte der damalige Mittelfeld-Stratege seine Abschiedspressekonferenz bei Real Madrid gehalten, wo er kurz vorher den zweiten Champions-League-Titel seiner Karriere gewonnen hatte. Für den Spanier blieb bis zum Auswärtsspiel mit seinem neuen Klub FC Bayern München beim FC Schalke 04 am zweiten Spieltag der Saison 2014/2015 keine Zeit, auch nur einmal mit seinen Teamkollegen zu trainieren.

Pep Guardiola, Landsmann und damaliger Trainer von Xabi Alonso, schickte den Neuzugang dennoch direkt von Beginn an auf den Platz. Das Spiel endete 1:1, kein Erfolg für den deutschen Rekordmeister – die Leistung des Münchener Spielers mit der Trikotnummer 3 hingegen war beachtlich: Obwohl ihm die Abläufe im Team ebenso unbekannt waren wie die Verhaltensweisen seiner Mitspieler, spielte er bis zu seiner Auswechslung in der 68. Minute insgesamt 75 Pässe mit einer Passquote von 91 Prozent und hatte 91 Ballkontakte.

Guardiola, Mourinho, Ancelotti: Alonso erlebte viele Top-Trainer

Die lobenden Worte von Guardiola für den Weltmeister (2010) und zweimaligen Europameister (2008 und 2012) hatten sich umgehend bewahrheitet. „Wir brauchen einen Spieler mit dieser Qualität, diesen Augen“, sagte der heutige Coach von Manchester City vor dessen Debüt in der Bundesliga. Das zeigte sich in den insgesamt 79 Bundesliga-Spielen bis zum Karriereende von Xabi Alonso im Sommer 2017 in München regelmäßig.

Der Mittelfeldspieler stellte etwa in der Begegnung beim 1. FC Köln im September 2014, nur kurz nach seinem Wechsel zu Bayern, einen neuen Liga-Rekord auf: 213 Ballbesitzphasen hatte er in dieser Partie, spielte zudem 175 Pässe. Zum Vergleich: Das gesamte Kölner Team kam während dieser 90 Minuten nur auf insgesamt 159 Zuspiele.

Nicht nur Guardiola war ein großer Fan des Fußballs, den Xabi Alonso zelebrierte. José Mourinho, Rafael Benitez, Carlo Ancelotti – er spielte auf seinen Stationen nach seinem Weggang vom Jugendklub Real Sociedad San Sebastian beim FC Liverpool (2004 bis 2009), Real Madrid (2009 bis 2014) und München unter einigen Trainern der höchsten Güteklasse. Was er sich von ihnen abschauen konnte? „Das Wichtigste, was ich gelernt habe von all meinen Trainern: Die Spieler müssen dir folgen.“ Am Samstag kann Alonso beweisen, ob die Profis von Bayer Leverkusen das tatsächlich schon tun – dann feiert er seine Premiere auf der Trainerbank des Werksklubs. Dort ist der heute 40-Jährige der Nachfolger von Gerardo Seoane, der nach nur zwei Siegen aus zwölf Pflichtspielen seinen Hut in Leverkusen nehmen musste.

Das Charisma des Ex-Weltklassespielers Xabi Alonso ist unbestritten. Als „Strategen“, wahlweise mit dem Zusatz „absoluten“, bezeichnen ihn einige: Bayer-Sportgeschäftsführer Simon Rolfes sowie die Ex-Teamkollegen Dietmar Hamann und Jérome Boateng. Eigenschaften, die der Top-Star aus seiner aktiven Zeit auch an der Seitenlinie gut gebrauchen kann.

Die ehemaligen Weggefährten des 114-maligen spanischen Nationalspielers trauen ihm auch als Trainer viel zu. Als „absolute Persönlichkeit“ und „natürliche Autoritätsperson“ sieht ihn Hamann. Der Experte des TV-Senders Sky spielte von 2004 bis 2006 mit dem neuen Leverkusener Coach bei Liverpool zusammen, gemeinsam feierten sie 2005 den ersten Champions-League-Titel in Alonsos Karriere. Boateng stand mit ihm während dessen gesamter Bayern-Zeit auf dem Feld. „Er hat in meinen Augen alles, was ein Trainer braucht. Er ist sehr ehrgeizig und liebt den Fußball“, sagt der heutige Profi von Olympique Lyon über seinen Ex-Mitspieler.

Bislang zeigte Xabi Alonso seine Qualitäten als Trainer in der U14 von Real Madrid, bei der er in der Saison 2018/2019 tätig war, und anschließend drei Jahre in der zweiten Mannschaft von Real Sociedad – also dem Klub, bei dem er die ersten Schritte seiner Profikarriere machte. Er führte die Mannschaft nach zwei Jahren in der dritten spanischen Liga im Sommer 2021 zum Aufstieg, schaffte in der vergangenen Spielzeit den Klassenverbleib allerdings nicht. Sein Vertrag endete, so war Alonso frei für Leverkusen.

Alonso hat „auf den richtigen Moment gewartet“

„Ich wollte schon als Spieler immer den richtigen Schritt gehen“, sagte er bei seiner Vorstellung am Donnerstag. Und weiter: „Ich habe auf den richtigen Moment gewartet und ich habe das Gefühl, es ist der richtige Moment.“ Ihm zufolge gab es mehrere Angebote – und nicht erst jetzt.

Als Mourinho vor drei Jahren mit einem Comeback zu Real in Verbindung gebracht wurde, soll der Portugiese seinen ehemaligen Schützling als Co-Trainer im Auge gehabt haben. Im vergangenen Sommer baggerte Borussia Mönchengladbach an Alonso, zu einer Anstellung in Gladbach kam es letztlich nicht. Nun also Leverkusen, rund 65 Kilometer rheinabwärts, wo auch sein Ex-Liverpool-Kollege Sami Hyypiä einst spielte und später coachte.

Der Gegner an diesem Samstag (15.30 Uhr, Sky) in der Bay-Arena ist übrigens ein alter Bekannter: der FC Schalke 04. Startete Xabi Alonso mit seinem Spiel gegen die „Königsblauen“ vor rund acht Jahren noch seine letzte Station als aktiver Profi, soll die Partie nun der Beginn einer zweiten großen Laufbahn sein.

Von Roman Gerth/RND