Deutschland ist Ausrichter der Fußball-Europa­meisterschaft 2024 und will nach der umstrittenen WM 2022 in Katar zeigen, wofür das Land mit einer demokratischen Gesellschaft stehen will. Im RND-Interview spricht Turnier­direktor Philipp Lahm über die Nachhaltigkeit der EM-Endrunde und wie die EM Fußball-Deutschland verbessern kann.

Philipp Lahm ist Turnier­direktor der EM 2024 in Deutschland. Er ist verantwortlich für den Titel­kampf, der in zehn Stadien ausgetragen wird. Vor der Auslosung der Qualifikations­gruppen an diesem Sonntag spricht der 38-Jährige über seine Hoffnungen und Erwartungen.

Philipp Lahm, an diesem Sonntag um 12 Uhr fällt mit der Auslosung der Qualifikations­gruppen in Frankfurt/Main der Start­schuss zur EM 2024 in Deutschland. Spüren Sie schon ein Kribbeln?

Philipp Lahm (38): Auf jeden Fall. Es ist schon was ganz Besonderes, wenn die 53 Verbände alle zusammen­kommen – was sehr selten vorkommt – und wir auch noch Gastgeber sind. Für mich und mein Team ist das Turnier nicht mehr weit weg, es sind noch gut eineinhalb Jahre. In der Organisation läuft alles ganz gut, natürlich ruckelt es hier und da – aber es geht uns ja auch darum, außerhalb Dinge anzustoßen und voranzutreiben.

Zum Beispiel mit dem Beteiligungs­prozess, mit dem Sie und Célia Sasic unter anderem das Ehrenamt stärken wollen. Was wollen Sie ansonsten verbessern in Fußball-Deutschland?

Ich würde sagen, wir haben die riesen­große Möglichkeit, etwas zu verbessern. Durch ein Turnier in einem demokratischen Land, im Herzen Europas. Zum einen, wenn wir auf uns schauen, eben auf Themen wie die Stärkung des Ehrenamts und der Basis, wo wir die EM nutzen wollen, weil alle auf uns schauen. Aber natürlich auch in der Außen­darstellung und Wahrnehmung. Wir wollen uns und unsere europäischen Werte zeigen und vermitteln. Das passiert natürlich vor allem während der vier Wochen des Turniers. Nichtsdestotrotz wollen wir die anderen Dinge auch nachhaltig stärken und verbessern.

Sommer­märchen 2006 als Vorbild für EM 2024

Wie soll das konkret geschehen neben den vielen Veranstaltungen, die Sie mit ihrem Team im Vorfeld abhalten und organisieren?

Solch eine Endrunde ist auch immer ein riesiger Treffpunkt, ein Ort der Begegnungen der Fans, der Menschen. In einem Land, in dem jeder willkommen ist. Ich glaube, dass sich besonders darauf viele freuen – gerade wenn man sieht, wo die letzten Turniere und sportlichen Großereignisse stattgefunden haben.

Ist das Sommer­märchen 2006 trotz aller Neben­geräusche im Nachhinein da ein Vorbild?

Absolut. Noch heute spricht man doch oft über diese unvergessliche Zeit. Ich glaube, dass im Rückblick jeder einzelne Bürger, jede Bürgerin daran einen Anteil hatte mit seinem oder ihrem Verhalten. Wir haben uns als toller Gastgeber präsentiert, das Wetter war überragend – da muss schon alles passen. Aber ich denke auch an andere Großereignisse.

Zum Beispiel?

An die Frauen-EM in England in diesem Sommer oder an die European Championships in München. Auch da sind die Leute zusammen­gekommen, haben sich ausgetauscht darüber, wie man eigentlich gemeinsam in Europa leben will in Zeiten, in denen Krieg herrscht und die Demokratie angegriffen wird. Es muss wieder ein Wirgefühl entstehen – in Deutschland, aber auch in Europa.

Bei den European Championships wurden alte Sport­stätten wie das Olympia­stadion genutzt. Auch ein Zeichen, dass es nicht immer teurer und moderner werden muss?

Ich glaube schon, dass es auch immer mehr um Themen wie Nachhaltigkeit gehen muss. Die Uefa ist begeistert, dass mit Blick auf die EM 2024 wirklich nur minimale Anpassungen in den Stadien notwendig sind. Die Arenen sind da, sie werden ausgelastet sein. Ich gehe nach wie vor gern ins Olympia­stadion in Berlin, was auch ein Austragungsort sein wird. Grundsätzlich halte ich es für wichtig, dass die Stätten auch im Nachhinein genutzt werden, und wenn es als öffentliches Schwimmbad ist, wie beispielsweise die Münchner Olympia­halle von 1972.

Philipp Lahm: Fußball kann in Zeiten des Kriegs Ablenkung bieten

Probleme gab und gibt es allerdings bei der An- und Abfahrt zu und von großen Stadien, nicht zuletzt bei der EM 2021. Können Sie den Fans dahin­ gehend Besserung versprechen?

Das ist definitiv richtig und Mobilität ein Thema, an dem wir selbstverständlich dran sind. Welches aber auch nicht ganz so einfach ist, wenn es beispielsweise nur eine Zufahrts­straße gibt. Auch die Anstoß­zeiten spielen eine große Rolle. Natürlich ist es einfacher am Samstag­nachmittag als im Berufs­verkehr unter der Woche abends. Aber es kann sich jeder sicher sein, dass wir an einer Entzerrung arbeiten, auch mit Blick auf die Taktung des öffentlichen Nahverkehrs.

Welchen Einfluss haben die aktuellen Probleme wie der Krieg, die Energie­krise oder Corona auf die EM-Planung und Organisation?

Ich glaube, das betrifft uns alle, im Privaten wie im Beruf. Ich habe das vorher schon mal erwähnt, dass aber gerade in Zeiten, wo Europa angegriffen wird, wo viele Menschen um die Grund­versorgung fürchten müssen, der Fußball eine Ablenkung, ein Stückchen Gedanken­freiheit bieten kann, gleichzeitig Themen anschiebt und Menschen verbindet und zusammen­bringt.

Inwiefern passt da ein Turnier wie die Winter-WM in Katar rein?

Die Vergabe dorthin war ein Fehler, das habe ich mehrfach betont. Umso wichtiger ist es, dass die Kriterien noch mal hinter­fragt und anders gewichtet werden. Und umso wichtiger ist es, dass wir die Chance nutzen, zu zeigen, für was wir in einer demokratischen Gesellschaft stehen wollen. Deshalb blicke ich total positiv auf die EM 2024 und bin der festen Überzeugung, dass auch die Fans sich sehr darauf freuen.

Nach dem Motto: „Endlich wieder ein vernünftiges Turnier …?“

Ich weiß nicht, ob sich die WM positiv oder negativ auswirken wird. Ehrlicherweise weiß doch noch niemand, wie genau es in diesem Winter ablaufen wird. Auch ich bin gespannt, will mir als begeisterter Fußballfan die Spiele grundsätzlich anschauen, aber werde nicht dorthin reisen, wenn ich keine Agenda habe.

Lahm zur WM 2022: „Bin gespannt, wie wir die kurze Vorbereitung hinbekommen“

Befürworten Sie einen Boykott von Public Viewings, wie beispielsweise Frankreich ihn bereits in mehreren Städten angekündigt hat?

Ich habe ja mehrfach betont, wie wichtig ich es finde, dass der Fußball Menschen zusammen­bringt, dass man gemeinsam diskutieren und fachsimpeln kann. Auch ich schaue gerne mit Freunden. Auch 2021 gab es noch viele Einschränkungen coronabedingt, aber zumindest ein wenig Normalität und Ablenkung. Von daher wünsche ich mir das auch für die WM.

Für die WM 2030 ist Saudi-Arabien einer der Mitbewerber – droht da der nächste GAU?

Zunächst finde ich es richtig, dass jedes Land sich bewerben kann und darf – das soll auch so bleiben. Aber es muss Auflagen geben, Menschen­rechte und Nachhaltigkeit sollten mehr Gewicht bekommen. Und am Ende sollte der das Turnier ausrichten, der diese Kriterien am besten erfüllt.

Zum Schluss eine sportliche Frage: Wie schätzen Sie die deutsche Nationalelf rund sechs Wochen vor dem Turnier­start ein – kann Deutschland in Katar den fünften Stern holen?

Egal, was bei den letzten beiden Turnieren passiert ist: Wir zählen immer zu den Favoriten. Wir haben Topspieler, die allesamt in Topklubs spielen, auch international. Ich bin gespannt, wie wir die kurze Vorbereitung hinbekommen, da es stets eine große Stärke war, diesen Teamgeist, diesen Turnier­spirit herauszukitzeln.

Von Heiko Ostendorp/RND