Katar-Stimmung: Wie soll man mit reinem Gewissen diese Fußball-WM gucken?

Die Fußball-WM in Katar beginnt in einem Monat. Doch bei diesem Winterturnier im Wüstenstaat wird alles anders sein. Die Vorfreude ist gering in Zeiten multipler Weltkrisen und angesichts Tausender toter Bauarbeiter und Unterdrückung vor Ort. Was tun? Fußball gucken – aber mit schlechtem Gewissen? Ein Ausblick auf ein unfröhliches Fest.

Uli Hoeneß schwoll die Zornesfalte. Wieder einmal. Da hatte dieser woke Dauernörgler Michael Ott bei der Jahreshauptversammlung seines FC Bayern München die Dreistigkeit, schon wieder öffentlich an seinem Lebenswerk herumzukritteln – bloß wegen des Sponsorendeals mit der katarischen Fluggesellschaft „Qatar Airways“. Was verstehen diese Jungspunde denn bitte vom Fußballgeschäft? „Ihr Auftritt war peinlich!“, zischte Hoeneß in Richtung des Vereinsmitglieds Ott. „Das ist der Fußballclub Bayern München, nicht die Generalversammlung von Amnesty International!“

In diesem Satz steckt alles, was man über die Prioritätenverteilung im Weltfußball wissen muss. Hier Amnesty, dort der FC Bayern. Schnittmengen: keine. Kritik an Katar? Nicht mit Hoeneß. Außerhalb der Wahrnehmungsblase des Bayern-Ehrenpräsidenten aber ist die Stimmung mehrheitlich eine ganz andere. Noch vier Wochen sind es bis zur umstrittensten Fußball-Weltmeisterschaft seit der WM 1978 im damaligen Folterstaat Argentinien. Und Vorfreude mag sich nicht einstellen. Stattdessen herrscht Katar-Stimmung.

Zu fremd, zu falsch, zu anders

Zu anders ist das, was da kommt, zu fremd und falsch. Eine WM im Winter. In einem Zwergstaat. In sechs nagelneuen und zwei umgebauten und mit irrsinnigem Aufwand heruntergekühlten Prachtarenen, für 6,5 Milliarden Dollar in den Wüstensand gestampft von einem Heer ausgebeuteter Billiglöhner. Plus 200 Milliarden Dollar für die Infrastruktur. Eine ökologische, moralische und menschliche Katastrophe. Es ist der bisher größte Sündenfall der Fifa. Eine schillernde, flirrend heiße Fata Morgana, die symbolisch steht für den fortschreitenden Ausverkauf des Fußballs.

Seit Fifa-Präsident Sepp Blatter im Dezember 2010 den Zettel mit der Aufschrift „QATAR“ aus dem Umschlag zog, sind nach einer Analyse des britischen „Guardian“ mehr als 6500 Bauarbeiter auf Baustellen in Katar ums Leben gekommen – durch Unfälle, Hitzschläge, Suizid, Stromschläge. Für jede in die WM-Stadien investierte Million starb also rein rechnerisch ein Arbeiter. Nicht alle kamen im Zusammenhang mit WM-Projekten ums Leben, aber als sicher gilt: Es sind in Wahrheit noch viel mehr. Einer von ihnen, Mohammad Shahid Miah (29) aus Bangladesch, starb durch einen Stromschlag, weil offene Elektrokabel in seiner überfluteten Unterkunft in Kontakt mit dem Wasser kamen. 7 Prozent der gestorbenen Arbeiter nahmen sich das Leben. Amnesty International beklagt „einen Mangel an Transparenz und Aufklärung“, was diese Toten angeht.

Katar behauptet: Viele Arbeiter seien eines natürlichen Todes gestorben. Im Übrigen liege die Anzahl der Todesfälle gemessen an der Zahl der Beschäftigten im erwartbaren Rahmen. Ins selbe Horn stieß auch die Fifa: „Die Unfallhäufigkeit auf Fifa-WM-Baustellen ist im Vergleich zu anderen großen Bauprojekten weltweit gering.“ Belege für diese zynisch klingende Behauptung blieb der Verband schuldig.

„Eine menschliche und ökologische Katastrophe“

Die Sicherheits- und Versorgungslage habe sich verbessert, je näher die WM rückte, heißt es von Aktivistinnen und Aktivisten. 2020 führte die Regierung einen Mindestlohn ein. Doch die WM-Bauprojekte machen nur 2 Prozent des Bausektors in Katar aus. Für die gering qualifizierten Migrantinnen und Migranten auf den anderen Baustellen ändere sich fast nichts, bemängeln Menschenrechtlerinnen und ‑rechtler. Abdulla Mohammed al Thani, katarischer Botschafter in Deutschland, kleidete die Missstände in fast lyrisch anmutende Worte: Die Situation sei „noch nicht perfekt, es ist eine Reise“, sagte er auf einem DFB-Kongress zur Lage am Golf. Es war dieselbe Veranstaltung, auf der Dario Minden, Sprecher des Fanverbands „Unsere Kurve“, al Thani sehr ruhig auf Englisch direkt ins Gesicht sagte: „Ich bin ein Mann, und ich liebe Männer. Ich habe Sex mit anderen Männern. Das ist normal. Gewöhnen Sie sich daran oder verschwinden Sie aus dem Fußball.“

Fanverbände, Kneipiers, Kirchen, Gewerkschaften, Firmen, Stadtchefs, Politiker: Viele gehen auf Distanz zu dieser WM. Die meisten Metropolen verzichten auf Public Viewings, nicht nur wegen der Dezemberkälte. Und nicht nur in Deutschland. „Dieser Wettbewerb hat sich in eine menschliche und ökologische Katastrophe verwandelt“, erklärte die französische Stadt Marseille. Deutsche Gastronomen verweigern sich dem Event unter dem Boykott-Hashtag #keinkatarinmeinerkneipe. „Kein offizieller Partner der WM 2022!“, warb ironisch-stolz die Sternburg Brauerei aus Leipzig – das Motiv ging viral. „Wir können nicht einfach die Ukraine-Flaggen an unserer Fassade gegen Deutschland-Fahnen austauschen und so tun, als sei alles gut“, heißt es auch bei der Brauerei Mühlen Kölsch. ARD-Final-Kommentator Tom Bartels stand sogar vor einem persönlichen Abbruch: „Ich habe überlegt, ob ich das überhaupt machen möchte“, sagte der Sportreporter dem Evangelischen Pressedienst. „Da geht es nur um Geldmacherei“. Gleiches gelte für den jüngsten Beschluss des asiatischen Olympiakomitees, die Winter-Asienspiele 2029 in Saudi-Arabien stattfinden zu lassen. „Ich weiß gar nicht, welches Wort ich dafür noch finden soll. So etwas macht den Sport kaputt.“ Dennoch zeigen ARD und ZDF 48 der 64 WM-Spiele live.

Oliver Bierhoff – ein Rufer in der Wüste

Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim will in seinen vereinseigenen Medien nicht über die WM berichten. Und das, obwohl aktuell acht Nationalspieler in Hoffenheim kicken, darunter der Kroate Andrej Kramarić und der Österreicher Christoph Baumgartner. Die niederländische Firma Hendriks Graszoden, sonst gefragter EM- und WM-Traditionslieferant für Fußballrasen, lehnte den Großauftrag diesmal ab: kein Rasen für Katar. Und auch die Bank ING, Hauptsponsor der niederländischen Nationalmannschaft, wird der WM fernbleiben und keine Tickets unter Mitarbeitern und Gästen verteilen – wegen der „Menschenrechtslage im Land“.

Die Fifa selbst hat sich 2017 verpflichtet, „innerhalb der Organisation und bei all ihren Tätigkeiten“ die „Menschenrechte zu achten“ und „ein diskriminierungsfreies Umfeld zu schaffen“. Nach ihren eigenen Kriterien also dürfte die Fifa-WM gar nicht in Katar über die Bühne gehen. Sie wird es natürlich trotzdem tun. Fifa-Chef Gianni Infantino hat sogar seinen festen Wohnsitz nach Katar verlegt. „Die Kritik an der WM darf nicht dazu führen, dass wir keine Lust am Tur­nier haben“, fordert DFB-Manager Oliver Bierhoff unverdrossen. Doch er ist ein Rufer in der Wüste.

Gucke ich also WM, aber „kritisch“? Gucke ich überhaupt zu? Soll ich nur einen Daumen drücken für Flicks Truppe statt beide? Oder kriegt das absurde Turnier sein eigenes Momentum – wie so oft, wenn der Ball erst mal rollt? Lassen sich 6500 tote Bauarbeiter ausblenden, wenn Marco Reus im Halbfinale gegen die Niederlande in der dritten Minute der Nachspielzeit das 2:1 schießt? Und ist es bigott, die WM zu kritisieren, aber gleichzeitig ein 8-Euro-T-Shirt aus einem Sweatshop in Bangladesch zu tragen? Andersherum: Ist Katar weniger schlimm, weil es fast überall sonst auch nicht gerechter zugeht?

Fußballgucken war nie mit Scham behaftet

Fußballgucken war nie ein „guilty pleasure“. Eine heimlich verlockende Tätigkeit also, für deren Ausübung man sich im Stillen vor sich selbst geniert (wie einen halben Liter Vanilleeis auf einmal essen oder Exfreundinnen googeln – niemand weiß so genau wie Sie selbst, was Ihr „guilty pleasure“ ist). Fußball war nie mit Scham behaftet. Das war ja das Tolle an ihm. Nicht schuldenfrei, aber schuldfrei. Er war, trotz aller Kommerzverirrungen, trotz aller Scheichs, moralisch bankrotten Funktionäre und arroganten Superstars, im Kern doch zumeist noch immer ein herrlicher, harmloser, unschuldiger Spaß, eine grelle globale Seifenoper, an der zwar viel Geld, aber immerhin kein Blut klebte.

Das wird während dieser WM in Katar nur noch behaupten können, wer den Kopf in den Wüstensand steckt. Wer den Kataris Glauben schenkt und wie Franz Beckenbauer damals, geblendet von den geschäftlichen Perspektiven, die sich dem Fußball auf dem umbestellten Acker Arabien boten, alle Störgeräusche ignoriert.

Für einen Boykott ist es zwölf Jahre zu spät

Natürlich heißt der Emir von Katar, Scheich Tamim bin Hamad al-Thani, zur WM alle Fußballfans „ohne Unterschied“ willkommen. Was sollte er auch sonst sagen? In einer Rede vor den Vereinten Nationen in New York zitierte er jüngst einen Koranvers, in dem es heißt, Gott habe „alle Menschen geschaffen“. „It‘s only football if it‘s for all“ (Es ist nur Fußball, wenn er für alle ist), lautet der offizielle Slogan des WM-Rahmenprogramms der Qatar Foundation. Doch Vertreter der LGBTIQ*-Community raten bislang von einer Reise nach Katar ab.

Und die Fußballszene selbst? Was tun? „Wir Sportler haben das Turnier nicht nach Katar vergeben“, sagte Nationalspieler Nico Schlotterbeck (22) dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Der Fußball müsse aber für alle da sein. „Ich glaube, für einen Boykott sind wir zwölf Jahre zu spät dran“, konstatierte trocken sein Kollege Josuah Kimmich. Ex-Werder-Manager Willi Lemke dagegen stellte in „Sport Bild“ fest: „Wir dürfen unsere Standards nicht auf die ganze Welt übertragen.“ Schließlich gebe Katar mit seinen 200.000 Einwohnern den rund 1,8 Millionen Gastarbeitern im Land Arbeit. Alles nicht so schlimm also? Man dürfe „jetzt nicht die Athleten dafür bestrafen, dass vielleicht auch politisch verkehrte Entscheidungen getroffen worden sind“, befand auch Manager Stefan Reuter vom FC Augsburg.

Ein absurder PR-Spagat

Damit beschreibt er präzise das Dilemma, vor dem Millionen Sportfans stehen: Zum ersten Mal heißt Fußballgucken also nicht bloß gemütlich Fußballgucken. Diesmal muss man als Zuschauerin und Zuschauer zwangsläufig eine Haltung entwickeln. Denn dieses Turnier findet nun mal in einem Land statt, das Journalistinnen und Journalisten inhaftiert, keine Meinungsfreiheit kennt, Frauen unterdrückt, Millionen Gastarbeiter in einem perfiden System ausbeutet und Kritik am Herrscherhaus und Homosexualität unter Strafe stellt. Ausgerechnet jetzt also, wo angesichts der multiplen Weltkrisen Krieg, Klima und Kapitalismus jede Ablenkung willkommen wäre, wo die Flucht in ein fröhliches, buntes Paralleluniversum so verlockend erscheint, versagt selbst der Fußball als sonst so zuverlässig tröstendes Laudanum für die deutsche Seele. Die Prognose ist nicht gewagt, dass die vierwöchige Angelegenheit phasenweise eine ziemlich verkrampfte Gratwanderung und ein politischer PR-Stunt werden dürfte.

Auswüchse dieses absurden Spagats sind bereits zu beobachten. Der DFB veranstaltet also einen Kongress zu Menschenrechten in Katar. Gut so. Aber die Kapitänsbinde, mit der Manuel Neuer und einige Kollegen ein Zeichen setzen wollen, zeigt dann doch keinen Regenbogen, sondern einen weithin unbekannten (und deutlich weniger klaren) Farbmix mit der wachsweichen Aufschrift „One Love“. „Für mich wirkt diese Idee wie ein schlechter Versuch, niemandem auf die Füße zu treten – weder der Pride-Bewegung noch den Ausrichtern der WM“, sagte FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai. „Menschenrechte sind aber nicht verhandelbar.“ Immerhin seien „ein paar Farben des Regenbogens drin“, befand der Nationalspieler Jonas Hofmann. Und benennt damit die Bigotterie der Fußballwelt auf der Suche nach Balance. Man will Katar nicht verstören, aber innere Distanz signalisieren. Das muss zwangsläufig zu Zerrissenheit führen.

Der Zorn vieler Zuschauer wächst

Und so wächst der Zorn vieler deutscher Zuschauerinnen und Zuschauer auf die Ignoranz und die schalen Worte der Funktionäre von Werten und Weltenwandel durch Fußball weiter. Sie fühlen sich betrogen um eine unbeschwerte, warme, bunte, fröhliche WM bei Grillwetter und Sonnenschein. Die viel besungene, immer weniger erfüllte Sehnsucht nach den alten Fußballwerten erfüllt sich in diesen Wochen stattdessen im kollektiven Staunen über die Erfolgsgeschichte des Bundesliga-Tabellenführers FC Union Berlin, Malocherklub und Herzenssache für die „Unioner“, die das Stadion ihrer „Eisernen“ an der Alten Försterei eigenhändig in Schuss brachten. Warum? Weil es ihnen wichtig war. Und nicht, weil sie mussten, weil sie in einem brutalen, globalisierten Leibeigenensystem 3000 Kilometer von der Heimat entfernt unter der Knute einer ausbeuterischen Herrscherclique verzweifelt für ihre Familie schuften, um zu überleben.

„Ein rauschendes Fest auf den Gräbern von Tausenden Arbeitsmigranten – daran teilzuhaben wäre das Ende von Ethik und Würde“, erklärte das Fan- und Ultrasbündnis Pro Fans. Der Sport müsse endlich „ein Rückgrat entwickeln“, wünscht sich Fansprecher Minden. „Er muss sich fragen: Vor welchen Karren lasse ich mich spannen? Die Verbände müssen langsam mal in die Richtung kommen, nicht jeden Euro aufzunehmen, egal wie blutig er ist.“

Und nach der WM? Geht alles weiter wie bisher

Denn nach der WM – da sind sich die meisten Aktivistinnen und Aktivisten sicher –, wenn die Scheinwerfer der Weltöffentlichkeit weitergezogen sind und die millionenschweren Superstars des Fußballs wieder durch die Arenen in Europa, Amerika und Asien laufen, wird das Thema Menschenrechte in Katar auf der Prioritätentabelle des Herrscherhauses wieder ganz nach unten rauschen. Auf einen Abstiegsplatz. „Und dann“, sagt Malcolm Bidali, ehemaliger migrantischer Arbeiter in Katar und Mitgründer der Initiative Migrant Defenders – „geht alles wieder weiter, wie es vorher war“.

Von Imre Grimm/RND