Volle Stadien, mehr Medienpräsenz: Die EM-Begeisterung war mehr als nur ein Hype

Die Europameisterschaft der Frauen hat hierzulande eine neue Begeisterung ausgelöst. Nun bemühen sich Verband, Vereine und Fußballerinnen, weiter auf dieser Welle zu schwimmen. Volle Stadien, mehr Medienpräsenz: Es entwickelt sich alles in die richtige Richtung.

Es ist nicht allein die Zahl, die Ralf Kellermann erfreut. Der Sportliche Leiter des VfL Wolfsburg ist gepackt von einer Mischung aus Stolz und Zufriedenheit, wenn er auf das Spitzenspiel der Frauen-Bundesliga zwischen dem Doublesieger Wolfsburg und Bayern München blickt (Sonntag, 14 Uhr, NDR und BR). Mehr als 15.000 Karten sind für die werkseigene Arena verkauft – so viele wie noch nie zu einem Ligaspiel der VfL-Fußballerinnen. Eine solche Kulisse mitten in den Herbstferien findet der Macher vom Mittellandkanal „richtig klasse“.

Lange waren jene 12.464 Augenzeugen die Benchmark, die am letzten Spieltag der Saison 2013/2014 ins alte Stadion am Elsterweg strömten. Damals sicherten sich die „Wölfinnen“ in letzter Minute gegen den 1. FFC Frankfurt den Meistertitel. Schon damals köpfte Alexandra Popp das entscheidende Tor. Die VfL-Torjägerin ist aktuell die Anführerin, die eine gewaltige Welle reitet. Durch die erfolgreiche EM in England werden speziell die Nationalspielerinnen von Anerkennung und Begeisterung getragen.

Medieninteresse wächst enorm

Kellermann erklärt den großen Auflauf eben auch damit, dass sich rund ein Dutzend EM-Heldinnen zeigen. Für Popp und Co. würden Zuschauer und Zuschauerinnen jetzt sogar auch mal 200, 300 Kilometer weit anreisen. „Die Spielerinnen können sich vor Anfragen kaum retten“, erzählt der 54-Jährige. Allein für die DFB-Kapitänin lagen weit mehr als 200 Wünsche für Interviews, Medien- oder Sponsorenauftritte vor. Popp trat selbst auf die Bremse: „Zum Teil sehr cool, sehr interessant, aber aus Zeitgründen nicht umsetzbar.“ So könne sie ja schlecht beim RTL-„Turmspringen“ mitmachen, da müsste sie ja schon trainieren. Letztlich liege ihr Fokus darauf, gut und erfolgreich Fußball zu spielen. Sonst würde sie das blühende Pflänzchen mit Füßen treten.

Dass die Rückendeckung über den eigenen Standort reicht, spüren die Topspielerinnen aus Wolfsburg und München besonders. Als kürzlich Svenja Huth im Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim ausgewechselt wurde, hätten „5000 von 7000 applaudiert“, erzählt Kellermann. Nachträglicher Applaus für die Vizekapitänin Huth, die in England mit ihrer Leidenschaft und Laufbereitschaft auffiel.

Sie alle haben für ihren Alltag ein Vermächtnis hinterlassen. Anders als nach der Heim-WM 2011 scheint diesmal der Effekt nicht zu verpuffen, weil Verband und Vereine an einem Strang ziehen. Vermehrt öffnen die Männerarenen in dieser Saison ihre Tore: 23.200 Besucher und Besucherinnen beim Eröffnungsspiel zwischen Eintracht Frankfurt und Bayern (0:0) bedeuteten eine Rekordkulisse, es folgten am zweiten Spieltag knapp mehr als 7000 Interessierte in Sinsheim, als die Partie TSG Hoffenheim gegen Wolfsburg (1:2) live in der ARD lief.

So wie überhaupt die Öffentlich-Rechtlichen einen gesellschaftlichen Auftrag verspüren, den Frauen zu mehr Sendefläche zu verhelfen. Im neuen TV-Vertrag ist festgeschrieben, dass künftig mindestens zwei Frauenländerspiele im Jahr zur Primetime ausgestrahlt werden, möglichst keines mehr versteckt im Nachmittagsprogramm. Zudem gehören ARD und ZDF zu TV-Partnern, die zusammen mit den Bezahlplattformen DAZN und Magenta ein breites Angebot für die Frauen-Bundesliga schaffen. Knapp mehr als 5 Millionen Euro kommen so zusammen – pro Saison für alle zwölf Klubs wohlgemerkt. In ferner Zukunft ist das steigerungsfähig, wenn sich von fast 40 Millionen Fußballinteressierten in Deutschland wirklich die Hälfte auch für die Frauen interessiert, wie eine DFB-Studie besagt.

Kellermann will nicht extra herausgestellt haben, dass sich die Erlöse hierzulande auf das 16-Fache vervielfacht hätten, denn: „Die Absprunghöhe war nicht mehr zeitgemäß.“ An seinem Standort wird seit jeher nichts mit der Brechstange erzwungen – so kommen die Frauen innerhalb der Fußballtochter des VW-Konzerns besser voran. Wolfsburg trägt seine Champions-League-Heimspiele gegen SKN Pölten, AS Rom und Slavia Prag daher auch jetzt wieder im 5000 Plätze bietenden AOK-Stadion aus. Erst für ein Viertelfinale im nächsten Jahr wäre wieder ein Umzug angedacht. Highlightspiele in Endlosschleife nützen niemandem.

Zuschauerzahlen im Frauenfußball steigen

An fast allen der ein Dutzend Bundesliga-Standorte sind die Besucherzahlen nach oben gegangen. An den ersten vier Spieltagen kamen 66.500 Besuchende, ein Schnitt von 2270. In der Vorsaison waren es gerade mal 811. Die Verdreifachung deutet auf ein nachhaltiges Interesse hin, obwohl Vereine wie MSV Duisburg, Werder Bremen und Bayer Leverkusen wohl weiterhin eher selten über die 1000er-Marke klettern werden. Aber: Selbst der vom Publikumszuspruch selten wenig verwöhnte FC Bayern vermeldete bereits zweimal einen mit 2500 Plätzen voll besetzten Campus der Spielstätte des viermaligen Deutschen Meisters.

Am 7. Dezember treten die Münchnerinnen mit ihren Topspielerinnen Lina Magull, Klara Bühl und Lea Schüller in der Allianz-Arena gegen den FC Barcelona an, der wie selbstverständlich sein Heimspiel gegen die Bayern am 24. November im Camp Nou austrägt. Für Nadine Keßler, die frühere Weltfußballerin vom VfL Wolfsburg, ist das genau der richtige Weg: „Wir müssen jeden Tag irgendetwas tun, damit die Aufmerksamkeit bleibt.“ Die 34-jährige Uefa-Abteilungsleiterin glaubt: „Alles hängt zusammen und muss verknüpft werden.“

Dabei spielen die großen Turniere weiterhin eine Schlüsselrolle. Bei der WM in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August 2023) zählt Deutschland zu den Mitfavoriten, aber die Vizeeuropameisterinnen werden in der Heimat kaum Millionen vor die TV-Geräte locken: Wegen der Zeitverschiebung laufen die Spiele aus Sydney, Brisbane, Wellington und Auckland in der Nacht oder am frühen Morgen. Utopisch, dass wie beim EM-Finale gegen England 18 Millionen Menschen einschalten werden.

Was das WM-Turnier in Ozeanien bringt, vermag auch Joti Chatzialexiou nicht zu sagen. „Ob der Zuschauerandrang und die Atmosphäre, die wir in England erlebt haben, getoppt werden, ist schwer einzuschätzen.“ Der 46-Jährige, die rechte Hand von Oliver Bierhoff in der Direktion Nationalmannschaften, hatte im Vorlauf dafür gesorgt, dass den Frauen beim Turnier in England erstmals derselbe Helferstab, dieselbe wissenschaftliche Expertise und medizinische Versorgung zugutekamen wie den Männern.

Jan-Ingwer Callsen-Bracker, der sich innerhalb des Verbandes auf das neurozentrische Training spezialisiert hat, hat an der Zusammenarbeit mit der Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg so viel Gefallen gefunden, dass der ehemalige Bundesliga-Profi nun fest zum Trainerstab gehört. Die Zeiten unter Silvia Neid, als die Frauennationalmannschaft weitgehend ein (erfolgreiches) Eigenleben innerhalb des DFB führte, sind endgültig vorbei. Voss-Tecklenburg verbindet Empathie und Ehrgeiz – und gibt zu gesellschaftlichen Fragen stets die richtigen Antworten. Die 54-Jährige ist ein Glücksfall für den Verband.

Alle Sympathiebekundungen saugt sie gerne auf, sie erfreut die Lust auf tollen Fußball und erfrischende Gesichter. Ihre Forderung: „Schaut euch die Spiele an!“ Sie weiß auch: Es sind noch viele weitere Schritte zu gehen. Vor allem muss die zuletzt rapide rückläufige Zahl aktiver Spielerinnen gestoppt werden. Die EM hat Zulauf an der Basis ausgelöst, umso ärgerlicher, wenn vielerorts gar nicht alle Anfragen erfüllt werden können. „Wir haben einfach zu wenig Plätze und Kapazitäten, um die Flut an Neuanmeldungen zu bedienen“, musste DFB-Präsident Bernd Neuendorf einräumen. Deshalb seien Kinder und Jugendliche – gerade in Ballungsräumen – abgewiesen worden. Dabei hatte sich der DFB doch vorgenommen, die seit 2010 halbierte Zahl an Mädchenteams aktiv aufzufangen. Und das geht nur mit neuen Vorbildern.

Es hilft bei der Akzeptanz, wenn Bundestrainer Hansi Flick häufiger Fragen beantworten muss, was seine Mannschaft mit Blick auf die WM in Katar von den DFB-Frauen lernen kann. Den besten Beleg für deren gestiegenes Standing gab es zuletzt beim Länderspiel in Dresden, als im Rudolf-Harbig-Stadion fast 27. 000 Menschen gar nicht mehr aufhören wollten zu klatschen, nur weil Popp in der Neuauflage des EM-Halbfinals gegen Frankreich (2:1) wieder einen Doppelpack schnürte.

Popp wägt WM-Teilnahme ab

Unerkannt bewegen kann sich die 31-Jährige kaum noch. So verbrachte Popp, die ihr Privatleben komplett aus der Öffentlichkeit heraushält, ihren Urlaub im Campingwagen in der Lausitz. Wie alle anderen Nationalspielerinnen wird sie oft erkannt. „Das hat sich schon extrem verändert und ist auch erst mal komisch, weil man ja gerne privat unterwegs sein möchte“, sagt sie. „Andererseits ist es eine extreme Wertschätzung.“ Trotzdem mag gerade sie sich noch nicht auf eine WM-Teilnahme festlegen lassen. „Stand jetzt steht das auf meiner Agenda“, sagt sie. „Ich habe aber gesagt, dass das auch anders laufen kann. Ich bin extrem von den Gefühlen meines Bauches geleitet.“

Die ihr eng verbundene Bundestrainerin erinnerte ihre Wortführerin vorsorglich an die Unterredung nach dem verlorenen EM-Finale gegen England (1:2 n.V.) in Wembley, dass man so doch nicht aufhören könne. Kellermann gibt noch einen dezenten Hinweis darauf, dass Popp „am meisten“ vom EM-Hype profitiere. Nämlich auch finanziell, da ihr neuer, bis 2025 gültiger Vertrag zu einem der am besten dotierten Arbeitspapiere gehören dürfte, das je in Deutschland eine Fußballerin unterzeichnet hat. Und doch liegt ihr Jahresgehalt noch unter dem, was einige männliche Kollegen in der VfL Wolfsburg Fußball GmbH in einem Monat einstreichen.

