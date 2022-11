Der Dominator: Wie Max Verstappen aus seinen Fehlern gelernt hat

Max Verstappen ist der neue Superstar der Formel 1, in seiner niederländischen Heimat ein Volksheld, dem Zehntausende zu den Rennen hinterherpilgern. Viele Fachleute trauen ihm zu, alle Rekorde zu brechen – auch weil er aus seinen Fehlern gelernt hat.

Sein Vater wollte ihn zum Superstar der Formel 1 machen – seit seinem vierten Lebensjahr. Jetzt ist das Ziel erreicht: Max Verstappen dominiert im Moment die Formel 1 wie selten zuvor ein anderer Fahrer. Gerade brach er mit seinem 14. Saisonsieg in Mexiko einen Rekord, von dem viele Fachleute glaubten, dass er lange nicht zu überbieten sein würde: Auf je 13 Erfolge kamen Michael Schumacher 2004 und Sebastian Vettel 2013 – in Jahren, in denen die beiden damals quasi ohne Konkurrenz unterwegs zu sein schienen.

Sicher – Verstappen hat den Vorteil, das heute einige Rennen mehr pro Saison im Kalender stehen. Andererseits war da zumindest in der ersten Saisonhälfte ein Ferrari-Team als Gegner, das ein gleichwertiges Auto zu haben schien. Mit einem Charles Leclerc, der zwei der drei ersten Saisonrennen gewann. Doch die Souveränität und Selbstsicherheit, mit der er sich im Zusammenspiel mit Red Bull im Laufe des Jahres von dieser Konkurrenz Schritt für Schritt immer weiter absetzte, die Präzision, mit der es ihm immer wieder gelang, in entscheidenden Momenten seine Höchstleistung abzurufen, das brachte den Beweis: Verstappen ist auf dem Weg dazu, sich in die Liste der ganz, ganz Großen in der Königsklasse des Motorsports einzureihen.

Auf einem anderen Planeten

Nico Rosberg, der Weltmeister von 2016, sieht das auf jeden Fall so: „Wenn Max in dieser Form weiterfährt und wenn das Auto von Red Bull Racing weiterhin so schnell ist, dann ist für mich nicht ausgeschlossen, dass Max in die Nähe von Lewis Hamiltons Rekorden kommen wird.“ Was dafür entscheidend gewesen sei: „Max hat die ganzen Fehler ausgemerzt, die er in den ersten Jahren seiner Karriere gemacht hat. Er hat ein klein wenig Aggressivität rausgenommen. Das war zuvor in den Karrieren von Ayrton Senna und Michael Schumacher recht ähnlich.“

Das vielleicht größte Beispiel seiner Dominanz demonstrierte er in diesem Jahr in Spa, als er vom 14. Startplatz aus einen überlegenen Sieg herausfuhr. Was Verstappen in Belgien ablieferte, faszinierte und verängstigte seine Konkurrenz gleichzeitig: „Max war heute auf einem anderen Planeten – er hat nur mit uns gespielt“, stellte sein Teamkollege Sergio Perez fest. Und Mercedes-Teamchef Toto Wolff konnte nur staunen und sich Sorgen für die Zukunft machen: „Was wir da heute gesehen haben, das ist geradezu beängstigend für alle anderen mit Blick darauf, was uns in nächster Zeit noch erwartet.“

Red-Bull-Motorsportkoordinator Helmut Marko sieht das Geheimnis hinter der Dominanz seines Schützlings in „einer enormen Leichtigkeit, mit der er momentan diese Leistungen bringt. Er fährt auf seinem absoluten Topniveau. Das, was wir da sehen, ist eine Kombination aus Selbstbewusstsein und fahrerischer Klasse von Verstappen, Honda-Motor und einem Chassis, das wir immer besser verstehen.“

Auch die mentale Seite spielt dabei eine sehr wichtige Rolle: „Nach seinem WM-Titel von 2021 ist Max jetzt viel entspannter, er muss sich selbst nichts mehr beweisen und anderen erst recht nicht“, hatte Marko schon vor Saisonbeginn festgestellt. Im Laufe des Jahres kam ein Auto dazu, in dem er sich absolut wohlfühlte. Die Zuversicht eines immer weiter anwachsenden Vorsprungs, bei einem Hauptkonkurrenten Ferrari und Leclerc, die sich Schnitzer leisteten. Und dadurch eine unglaubliche Sicherheit, die dazu führte, dass praktisch keine Fehler mehr passieren und nahezu alles gelingt.

Kein Vergleich mehr mit dem ganz jungen Max Verstappen, der zwar immer schon diesen unglaublichen Speed hatte, der ihn so besonders macht, der sich aber unter Druck immer wieder einmal Ausrutscher und überaggressive Aktionen leistete. 2022 befindet er sich in einem Kreislauf, der sich immer weiter positiv verstärkt.

In seiner niederländischen Heimat, wo er kürzlich mit dem zweithöchsten Orden des Landes ausgezeichnet wurde, ist er jetzt schon ein Nationalheld. Der Formel-1-Boom, den er dort ausgelöst hat, mit seinen Fanmassen, der „Orange Army“, die nicht nur bei seinem Heimrennen in Zandvoort die 100.000 Tribünenplätze füllt, sondern auch in Österreich, Ungarn oder Belgien mit mindestens 30.000 bis 40.000 Anhängern auftritt, ist vergleichbar mit dem Michael-Schumacher-Boom in Deutschland, der zu Beginn der Neunziger in Deutschland begann und fast zwei Jahrzehnte anhielt.

Auch wenn die Niederlande vor ihm bereits einige Fahrer in der Formel 1 hatten, etwa einen Jan Lammers, Christian Albers oder eben auch Max‘ Vater Jos Verstappen, zeitweise Teamkollege von Michael Schumacher bei Benetton, und obwohl es zumindest in den 70er- und 80er-Jahren bereits einen Grand Prix in Zandvoort gab: Wirklich im Interesse des Mainstreams, so wie Fußball oder auch der Eisschnelllauf, war die Formel 1 dort nicht.

Mit unfairer Kritik umgehen

Bis Max Verstappen im Alter von nur 17 Jahren in die Königsklasse kam, damals noch bei Toro Rosso, dann nach vier Saisonrennen zu Red Bull befördert wurde – und gleich in seinem ersten Rennen in Barcelona gewann. Seitdem wuchs das Interesse stetig, auch die Fanbasis, die „Orange Army“, die TV-Einschaltquoten stiegen, mehr und mehr niederländische Journalisten wurden Dauergäste in den Fahrerlagern, der Zandvoort-GP kam nach 36 Jahren Pause 2021 wieder in den Kalender zurück – nachdem die geplante Premiere 2020 coronabedingt noch ausfallen musste.

Mit dem Erfolg auf der Strecke kommt auch immer mehr Selbstbewusstsein daneben. Früher, da tat Verstappen zumindest immer so, als sei es ihm ziemlich egal, was der Rest der Welt von ihm denke. Inzwischen macht er deutlich, dass er nicht mehr bereit ist, alles hinzunehmen, was er als unfaire Kritik empfindet. Vor allem, wenn er sich dem gleichen Phänomen ausgesetzt sieht, mit dem vor ihm schon viele nichtbritische Fahrer umgehen mussten – auch wenn nur ganz wenige, wie etwa Fernando Alonso, es offen aussprachen: In der sehr stark britisch dominierten Formel-1-Medienwelt haben es Nichtbriten nämlich oft ziemlich schwer.

In Mexiko initiierte Verstappen einen kompletten Boykott der Sendergruppe von Sky, dem sich dann das gesamte Red-Bull-Team anschloss. Der Hintergrund: Man fühlte sich vom britischen Sky-Formel-1-Team unfair behandelt – schon seit einiger Zeit. Letzter Stein des Anstoßes war ein Bericht von Sky-Boxenreporter Ted Kravitz in Austin, der in einem Beitrag von einer „gestohlenen Meisterschaft“ 2021 gesprochen hatte. Verstappen beklagte sich daraufhin bei seinem Team. Nach dem Sieg äußerte er seine Unzufriedenheit dann auch öffentlich: „Es ist ein konstantes Reizen mit Respektlosigkeiten, besonders durch eine bestimmte Person. Es kommt der Punkt, an dem es genug ist. Das akzeptiere ich nicht.“ Durch derartige Provokationen würde die sowieso schon feindselige und aggressive Stimmung gerade in den sozialen Medien noch weiter angeheizt – deshalb müsse man endlich einmal ein Zeichen setzen.

Noch ist der inzwischen 25-Jährige wesentlich stärker allein auf den Rennsport fixiert als ein Sebastian Vettel oder ein Lewis Hamilton. Gesellschaftliche Themen sind grundsätzlich noch nicht unbedingt seine Sache – zumindest öffentlich. Aber für jemanden, für den seit seinem vierten Lebensjahr, seit seinen Anfängen im Kart, das ganze Leben eigentlich nur auf eine Karriere im Rennsport ausgerichtet war, für den auch selbst die Schule immer nur eine gehasste Pflicht war, ist es sicher auch nicht einfach, sich ein breiteres Interessenfeld anzueignen. Vielsagend, dass sein größtes Hobby natürlich auch wieder mit Rennfahren zu tun hat: Sim-Racing am Computer.

An der Tankstelle ausgesetzt

Das Talent bekam der kleine Max von seinen Eltern sicherlich in die Wiege gelegt. Da ist ja nicht nur Vater Jos, sondern auch die belgische Mutter Sophie Kumpen, in den 90er-Jahren eine international erfolgreiche Kartfahrerin, die unter anderem gegen Jenson Button, Nick Heidfeld oder Jarno Trulli antrat. Die Art, wie Papa Jos seinen Filius von Anfang an auf Erfolg trimmte, mit sehr viel Einsatz, Tausenden von Kilometern in einem Van kreuz und quer über den europäischen Kontinent zu den verschiedenen Kartstrecken, aber eben auch mit sehr viel Härte, wurde damals von nicht wenigen Beobachtern kritisiert. Ob bei Regen oder Kälte, mit steifen Fingern, wenn die anderen sich schon längst in das Pistencafé verzogen hatten – Max musste weiter seine Runden drehen. Und die Strafe für einen Fehler war schon mal, dass der damals Zwölfjährige allein an einer italienischen Tankstelle ausgesetzt wurde.

„Heute lachen wir darüber“, sagt er – und betont, dass er diese Zeit nicht negativ sehe. „Meine Familie hat viel für mich und meine Karriere geopfert. Und ich habe diese frühen Tage in glücklicher Erinnerung. Ich habe auch sehr stark davon profitiert, ich habe immer hart arbeiten müssen, dabei auch gelernt, mich durchzusetzen, Rückschläge wegzustecken, immer weiterzumachen. Mein Vater war der beste Mentor und Motivator, den ich mir vorstellen kann.“ Wobei der erreichte Erfolg, die große Weltkarriere, sicher auch dazu beiträgt, das positive Bild aufrechtzuerhalten. Aber selbst die Kritiker von damals können heute nicht abstreiten: Für Max Verstappen hat das System perfekt funktioniert.

Von Karin Sturm/RND