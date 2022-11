Gewissensfrage WM: Gucken Sie sich das an?

In Katar beginnt in einer Woche das Fußball-Großereignis schlechthin. Aber diesmal ist einiges anders. Wer fiebert der Weltmeisterschaft in der Wüste entgegen wie bei früheren Turnieren? Und wer will das alles am liebsten jetzt schon nicht mehr hören? Zwei Meinungen aus der Redaktion von Thorsten Fuchs und Miriam Keilbach.

WM-Schauen? – Ja, weil ...

Er hat das natürlich so nicht gewollt. Aber im Grunde hat der Fußballprofi Leon Goretzka das Dilemma der Kritik an dieser Weltmeisterschaft und seinem Gastgeber gerade sehr passend auf den Punkt gebracht. Ein „Menschenbild aus einem anderen Jahrtausend“ diagnostizierte Goretzka da und bezog sich damit auf Äußerungen eines Mannes namens Khalid Salman, WM-Botschafter seines Heimatlandes Katar, der Homosexualität in einem Interview als „geistigen Schaden“ bezeichnet hatte.

Goretzka hat mit seiner Kritik natürlich vollkommen recht, inhaltlich. Nur mit der Zeitangabe ist das so eine Sache. Jedenfalls ist es auch hier noch kein Jahrtausend her, dass, worauf auch schon Sigmar Gabriel zu Recht hingewiesen hatte, Homosexualität von Staats wegen für kriminell erklärt wurde.

Erst 1994 wurde in Deutschland der Paragraf 175 des Strafgesetzbuches abgeschafft, der Männern für Sex mit jungen Männern bis zu fünf Jahre Haft androhte. Und wer glaubt, dass dessen Streichung in Deutschland nur mehr eine bloße Formalie gewesen sei, der hat den Jahrzehnte währenden Kampf der Schwulen- und Lesbenbewegung für Anerkennung und Toleranz nicht verstanden.

Das „andere Jahrtausend“ jedenfalls liegt auch bei uns noch nicht gar zu lange zurück. Noch heute gibt es zum Beispiel in der katholischen Kirche Bischöfe, die die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare für eine Sünde wider Gottes Willen halten.

Und wenn Deutschland so ein Hort der Modernität und Toleranz wäre: Warum wohl hat sich dann, allen Regenbogen-Mannschaftsbinden zum Trotz, noch kein aktiver deutscher Fußballprofi als schwul geoutet? Weil er genau jene menschenfeindliche, rückständige Haltung fürchten müsste, die es eben auch in deutschen Stadionkurven noch immer gibt.

Wo es um Kritik an Katar und die WM geht, da ist, oft gebrauchtes Wort dieser Tage, die berühmte Doppelmoral nicht weit – und zwar in nicht geringer Dosis. Leon Goretzka zum Beispiel, der die Organisatoren so entschlossen kritisiert, hofft andererseits, bei genau dieser WM möglichst oft und lange auf dem Platz zu stehen.

Thomas Hitzlsperger, der sich nach seiner Karriere als schwul geoutet hatte und jetzt eine TV-Dokumentation in Katar gedreht hat, kritisiert ebenfalls scharf und vollkommen zu Recht die Fifa und Katar („Die Umstände sind skandalös“) – um in der nächsten Woche dann als ARD-Experte die Spiele zu kommentieren. Da wird es ihm dann nicht unrecht sein, wenn möglichst viele Leute zusehen.

Und bei all dem ist der wundeste Punkt der deutschen Moraldebatte um diese Fußball-WM noch gar nicht benannt. Wenn es gut läuft, werden im nächsten Jahr die ersten Tanker mit Flüssiggas aus Katar in Wilhelmshaven anlegen. Olaf Scholz und Robert Habeck hatten sehr inständig darum gebeten, Letzterer mit Verbeugung vor dem Emir. Uns mit ihrem Gas den Allerwertesten retten, das sollen sie gerne tun – aber ansonsten sollen sich die Schmuddelkinder erst mal bessern, bevor wir bei ihnen Fußball spielen? Schwierig.

Es gibt in dieser Debatte ziemlich viele Graustufen. Natürlich hätte die Fifa diese WM nicht nach Katar vergeben dürfen. Ein Land, das sich weniger für Fußball interessiert, sondern mehr für seinen Einfluss in der Welt. Ein TV-Boykott aber setzt eine moralische Eindeutigkeit voraus, die hier so nicht zu haben ist.

Wozu sollte er jetzt auch dienen? Die Boykotteure selbst, wie stets, als moralisch reine Wesen zu markieren, sich selbst in den warmen Mantel der ethischen Überlegenheit zu kuscheln? Das wird natürlich gelingen. Aus Katar doch noch rasch eine Demokratie zu machen, die binnen Jahresfrist einen Grundrechtskatalog samt Emiratsverfassungsgericht einführt? Eher unwahrscheinlich. Oder aus der Fifa doch noch eine transparente, demokratische und soziale Institution zu machen? Wohl leider noch illusorischer.

Wer heute Fußball schaut, wer Fan ist, muss mit Widersprüchen leben. Wo sollte ein Boykott denn beginnen? Bei Spielen von Bayern München, das sich auch von Katar sponsern lässt? Bei Paris Saint-Germain, das Katar gleich ganz gehört? Oder zumindest bei Newcastle United, das einem Konsortium um den saudi-arabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman gehört? Genau: Das ist der, der den Journalisten Jamal Kashoggi umbringen ließ.

Im Jahr 2018 übrigens fand die Fußball-WM in Russland statt. Genau vier Jahre also nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine und der Besetzung der Krim. Ein Boykott damals? Kein Thema.

Thorsten Fuchs

Nein, weil ...

Gibt es wirklich Menschen, die ernsthaft überrascht sind von den Aussagen von Khalid Salman in dieser Woche? Ist wirklich jemand verwundert, dass Mächtige in Katar der Ansicht sind, dass Homosexuelle einen „geistigen Schaden“ haben? Katar – ein Land, dessen Rechtsstaatlichkeit auf der Scharia beruht? Ein Land, in dem auf Homosexualität eine Gefängnisstrafe von mehreren Jahren steht? Ein Land, in dem Frauen, LGBTQI*-Personen und Minderheiten systematisch unterdrückt, ausgeschlossen und gar inhaftiert werden?

Diese Debatte ist heuchlerisch. Schon längst ist bekannt, wofür Katar steht. Das war es schon, ehe die WM im Dezember 2010 nach Katar ging. Die Fifa wollte Katar als WM-Ort, die Fifa bekommt Katar als WM-Ort – da hilft auch all die Empörung nichts.

Wenngleich damals wohl nicht offensichtlich bekannt war, unter welchen Bedingungen Ausländer in Katar leben und arbeiten müssen. Und wenngleich wahrscheinlich für die meisten nicht absehbar war, dass im Laufe der Vorbereitungen für die WM Hunderte Menschen in Katar sterben oder spurlos verschwinden würden, so war doch klar, dass es mit westlichen Werten in Katar nicht weit her ist. Katar, sagte kürzlich ein Tourismusethiker, mache es einem einfach. Es gäbe einfach nichts Positives an dieser WM.

Zugegeben, als ich (vor einigen Jahren) die Entscheidung traf, diese WM zu boykottieren, war auch nicht absehbar, dass zum ersten Mal seit 2010 wieder ein Spieler meines Vereins mit tatsächlicher Chance auf einen Einsatz im Kader stehen würde. In meinem Umfeld wird seit einer Weile diskutiert: Darf man denn nun WM gucken, wegen dieses Spielers? Meine Entscheidung steht, auch wenn sie durch die Nominierung von Niclas Füllkrug etwas Wehmut erzeugt. 2022 wird die WM an mir vorbeiziehen.

Mit Freunden in der Kurve singen, zu Hause auf dem Sofa leiden – der Fußball sorgt für die großen Emotionen. Die Tränen beim Abstieg, die Tränen beim Aufstieg, die Euphorie bei einem unerwarteten Sieg, die kollektive Enttäuschung nach einer unerwarteten Niederlage.

Doch obwohl ich Fußball mag, vielleicht sogar gerade deswegen, fremdle ich schon länger mit der Nationalmannschaft. „Die Mannschaft“. Dieses merkwürdige Gerede von Einheit und Verbundenheit. Halbzeit-Acts und Showprogramm. Fähnchen und Klatschpappen. Die vielen Menschen, die auf einmal Fußballfans sind und beim Public Viewing mitreden wollen. Thomas Müller und Manuel Neuer. Trotzdem habe ich mir die Spiele nahezu immer angeschaut, habe mich über gute Leistungen gefreut, habe den WM-Sieg 2014 gefeiert.

Für Spieler wie Niclas Füllkrug, die ihr erstes (und vielleicht auch letztes) internationales Turnier spielen werden, freut es mich. Wie viele Jungs und Mädchen träumen davon, einmal bei einer WM für Deutschland aufzulaufen? Und wie viele schaffen es? Diese Spielerinnen und Spieler machen ihren Job. Von ihnen einen Boykott zu verlangen geht mir zu weit. Doch für mich ist Fußballschauen Freizeit, Liebe, Emotion. Dinge, die ich nicht mit Katar und dieser WM zusammenbringe. Es gibt im Leben immer Kompromisse, die wir schließen müssen. Tausende Entscheidungen, auch mal entgegen der eigenen Überzeugung. Ich trage ein Trikot mit Wiesenhof-Schriftzug, obwohl ich diese Industrie verabscheue.

Aber während ich bei vielen anderen problematischen Entscheidungen positive Aspekte sehen kann, sehe ich diese in Katar nicht. Katar und diese WM stehen für alles, was ich verachte. Ich fühle mich hilflos ob dem, was in Katar passiert, und der Vergaberichtlinien in meinem Sport. Für mich ist die einzige Form, meinen Protest auszudrücken, den Fernseher abzuschalten.

Wenn wir diese WM nicht schauen, werden wir nicht sehen, wie Katar sich als Gastgeber feiert. Wir werden nicht still tolerieren, dass Menschen für diese WM unter schlimmsten Bedingungen sterben mussten. Wir werden Katar nicht dabei helfen, sich als vermeintlich weltoffenes Reiseziel zu positionieren. Wir werden einem Land mit Scharia keine Plattform geben. Und wir werden zeigen, dass wir es in Zeiten der Klimakatastrophe für nicht gut empfinden, eine WM in einem Wüstenstaat auszutragen, in dem Stadien gekühlt werden müssen.

Wird Katar, wird die Fifa etwas merken, wenn Miriam in Deutschland ihren Fernseher auslässt? Nein. Es geht mir ums Prinzip. Je mehr Menschen den Fernseher auslassen, desto deutlicher wird das Zeichen. Das Symbol, das wir senden: Ich mag Fußball, und ich bringe ein kleines Opfer.

Miriam Keilbach

Von Thorsten Fuchs, Miriam Keilbach/RND