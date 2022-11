Warum den Entscheidern im Fußball angst und bange werden muss

Zur traditionellen deutschen Fußballsendezeit um 15.30 Uhr war am Sonntag auf deutschem Boden der Kick-off zum Footballduell der Seattle Seahawks und der Tampa Bay Buccaneers angesetzt. Nach dem ersten offiziellen NFL-Spiel in München konkurrieren die beiden Sportarten in Deutschland mehr denn je, meint der stellvertretende RND-Sportchef Sebastian Harfst.

Für alle, die diesen Trend bisher verpasst hatten: Football ist jetzt auch ganz physisch in Deutschland angekommen. Dieses uramerikanische Spiel, das – vertreten durch die Profiliga NFL – ganz unverhohlen und unverhuscht mit Milliardenbeträgen jongliert, hat seine aggressive Expansionspolitik fortgesetzt und in einem weiteren Land mit viel Kaufkraft einen Pflock eingeschlagen. Für das Duell der Tampa Bay Buccaneers mit den Seattle Seahawks in der Münchner Allianz-Arena hätten mehrere Millionen von Karten verkauft werden können. Das Spiel lieferte dazu die notwendige Spannung – und in Quarterback Tom Brady den besten Spieler in der Geschichte seiner Sportart.

Die NFL hat einfach erkannt, dass ihr Produkt auch in Deutschland Geld generiert und nutzt dies nun gnadenlos aus. Man kann es fast schon als frech bezeichnen, dass das erste NFL-Spiel auf deutschem Boden ausgerechnet zur heiligen Fußballzeit um 15.30 Uhr – und damit parallel zum Bundesliga-Spiel zwischen Frankfurt und Mainz – angepfiffen wurde. Wenn im nächsten Jahr schon ein zweites Spiel hierzulande ausgetragen wird, dürfte das niemanden wundern. Längst wird auch über ein deutsches NFL-Team spekuliert.

Die NFL spielt dabei mit einem großen Vorteil, den sie gegenüber dem in Europa weiterhin dominierenden Fußball hat: Den Football vertritt sie als Monopolist, andere Ligen spielen – abgesehen vom US-amerikanischen Collegefootball, der am Ende doch nur die nächsten Gladiatoren für die NFL ausbildet – in dieser Sportart keine Rolle, das Geldverdienen gehört zum Geschäftsprinzip.

Damit hat die NFL einen riesigen Vorteil beispielsweise gegenüber der Fußball-Bundesliga. Dort trifft Expansionsstreben auf allgemeine Skepsis der verschiedenen Lobbygruppen des Profifußballs. Verbände wollen mitsprechen, Fans sowieso. Dazu kommt die Fülle der nationalen und internationalen Wettbewerbe und Ligen, die im Vergleich mit dem Football in Konkurrenz um die Deutungshoheit miteinander stehen. Und so werden neue Ideen – Beispiel europäische Super League – ob zu Recht oder nicht zunächst immer erst mal kritisch gesehen. Die Frage lautet immer: Wem gehört der Fußball? Und darauf hat jede Interessenvertretung naturgemäß ihre eigene Antwort. Wem gehört dagegen der Football? Darauf ist die Antwort eindeutig: Er gehört der NFL – und die sorgt dafür, dass das auch so bleibt, indem sie ohne Kompromisse die Bedürfnisse des Publikums erfüllt.

Für Sportromantiker ist das natürlich überhaupt nichts. Nur: Auch das interessiert die NFL schlicht und einfach nicht. Den Entscheidern im Fußball kann deswegen angst und bange werden, denn auch wenn Fußball und Football unterschiedliche Sportarten sind: Konkurrenten sind sie seit diesem Sonntag in Deutschland umso mehr.

Von Sebastian Harfst/RND