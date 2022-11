67 Stadien, 31 Länder, 89 Spiele – aber warum?

Für viele Fans ist die WM in Katar der Inbegriff alles Bösen im Fußball. Daniel und Bianca Rohde fliegen dennoch hin. Seit Jahren sind sie im Fanclub der Nationalmannschaft – und verfolgen die Nationalelf zu jedem Turnier. Was treibt sie an?

Witten. Wahrscheinlich ist das einer der größten Irrtümer über das Leben als Fan: dass es stets um Spaß geht. Um Freude, Ausgleich, Ablenkung. In Wirklichkeit aber geht es beim Fansein ziemlich viel um Trotz: darum, dabei zu sein und zu bleiben, auch wenn eigentlich vieles dagegen spricht.

All das wissen Bianca und Daniel Rohde natürlich, sie sind ja lange genug dabei. Nur dass ihr Trotz diesmal schon besonders früh gefragt ist.

An diesem Sonntag also werden beide nach Katar fliegen, zur Fußball-Weltmeisterschaft. Das heißt: Genau genommen fliegen sie in die Vereinigten Arabischen Emirate, nach Dubai. Dort befindet sich das Fan-Camp der deutschen Nationalmannschaft, mit 150 anderen Deutschen werden sie dort übernachten. Um dann zu jedem Spiel nach Katar zu fliegen. 500 Kilometer hin. 500 Kilometer zurück. Plus Busfahrten. Und Wartezeiten.

Schon aus Klimagründen, sagt Bianca Rohde, sei das natürlich widersinnig. Dazu kommt die Anstrengung. 24 Stunden, hat sie ausgerechnet, werden sie für jedes Spiel noch mal zusätzlich unterwegs sein. „Aber Fan sein“, sagt sie, „ist eben kein Urlaub.“

Euphorie klingt anders. Aber wie könnte es auch anders sein. Wohl noch auf keine WM hat Deutschland so ernüchtert geschaut wie auf diese. Und das geht auch denen so, die trotz allem hinfahren.

Deutsche Fans in Katar: „Eine tief sitzende Ablehnung“

Die Skepsis gegenüber dieser WM in Katar jedenfalls ist groß. Wenn Fans in den vergangenen Tagen und Wochen über dieses Turnier sprachen, dann schien es nur noch um Boykott zu gehen. Darum, ob man sich die Spiele überhaupt ansehen sollte. Das ist auch an Zahlen ablesbar. 70 Prozent aller Deutschen wollen sich laut einer Umfrage kein Spiel ansehen. 35.000 Eintrittskarten will die Fifa nach Deutschland verkauft haben – nur halb so viele wie bei der letzten WM. Der Fanclub der Nationalmannschaft, Sammelbecken der Getreuesten, hat sich gerade mal 4000 Tickets gesichert, auch deutlich weniger als sonst.

„Es gibt unter den Fußballfans in Deutschland eine tiefsitzende massive Ablehnung dieses Turniers“, behauptet Michael Gabriel, Leiter der Koordinationsstelle Fanprojekte. So gesehen sind Bianca und Daniel Rohde also eine Besonderheit. Sie, 33 Jahre alt, Angestellte bei der Arbeitsagentur, und er, 43 Jahre, Rechtspfleger, beide aus Witten. Vier dieser 4000 Tickets, je zwei für die ersten beiden Vorrundenspiele der deutschen Mannschaft, gehören ihnen. Eine Woche werden sie im Fan-Camp bleiben, 5000 Euro kostet sie das zusammen, ohne Verpflegung. Was sicher, neben allen moralischen Bedenken, auch schon mal einen Teil der Zurückhaltung der deutschen Fans erklärt.

Wie wird man Fan?

Aber wie wird man denn eigentlich Fan der deutschen Fußballnationalmannschaft? Jenes Teams, das der Deutsche Fußball-Bund mit seinem Slogan „Die Mannschaft“ seinen Fans maximal entrückte. Und vor allem: Wie bleibt man es, wenn derselbe DFB seinen Fanclub mit dem Zusatz „powered by Coca-Cola“, also unterstützt von Coca-Cola, versah und bei jeder Gelegenheit so nannte?

Bei Daniel Rohde war es eine sehr nüchterne Überlegung, die ihn zur Nationalmannschaft brachte. Rohde ist eigentlich Fan des VfL Bochum. Von Kindheit an, „mein Vater hat mich mitgenommen, ganz klassisch“. Nur dass ihn irgendwann störte, dass man als VfL-Fan eine Art natürliche Begrenzung hat: „Man sieht immer die gleichen Städte.“ Und während ihm seine Nachbarn, Fans von Schalke oder Dortmund, von ihren Ausflügen nach Mailand oder London erzählten, kam er über Nürnberg und Bremen nicht hinaus. „Das“, sagt er, „hat mich gestört.“ Mit der Nationalmannschaft, dachte er, müsste sich der Radius doch gut erweitern lassen.

Das erste Spiel, das er sah, war 2003 gegen Schottland, EM-Qualifikation in Dortmund. Das Ergebnis, 2:1 übrigens, weiß Daniel Rohde heute nicht mehr. Aber woran er sich noch erinnert, sind die Schotten in der Dortmunder Innenstadt, im Stadion und abends in den Kneipen. „Da war eine Stimmung, wie wir sonst kaum kannten“, erinnert sich Rohde. „Und dazu noch absolut friedlich.“

Das nächste Turnier, 2004 in Portugal, war dann seine erste Europameisterschaft. Sportlich extrem ernüchternd. 1:1 gegen die Niederlande, 0:0 gegen Lettland, 1:2 gegen Tschechien, nach der Vorrunde ist Schluss. Dazu noch die deprimierende Erfahrung, dass der Reiseveranstalter zwar mit einer erholsamen Zeit an der sonnigen Algarve geworben hatte, die Spiele aber in Lissabon und Porto stattfanden und sie dafür jedes Mal stundenlang im Bus saßen, um quer durchs Land zu fahren.

Es folgen die WM in Deutschland, die als „Sommermärchen“ in die deutsche Fußballgeschichte eingeht, die EM in Österreich und der Schweiz, bei der Deutschland Zweiter wird. Aber wenn Daniel Rohde erzählt, was ihn dabei bleiben lässt, dann ist es vor allem: die Gemeinschaft. „Man fährt zusammen zu Turnieren, zu Spielen, man kennt sich“, sagt er. Deshalb wird Rohde im Fanclub auch Betreuer, organisiert Fahrten und den Zusammenhalt. Und wenn man sich noch nicht kennt, lernt man sich, im besten Fall, eben kennen. Als Deutschland bei der EM 2012 in Danzig gegen Griechenland spielt, sitzen sich Bianca und Daniel im Bus gegenüber. 14 Stunden Fahrt bis zum Stadion. Sie kennen sich bereits aus der Kurve in Bochum, hier nun lernen sie sich noch besser kennen.

Deutschland gewinnt gegen Griechenland 4:2, im nächsten Jahr heiraten Daniel und Bianca. Seitdem fahren sie zu allen Spielen zusammen. Zum VfL, für die Seele. Und zur Nationalmannschaft, um etwas von der Welt zu sehen.

Fanclub mit 50 .000 Mitgliedern

Aber geht das eigentlich: Mit zwei Mannschaften auf die gleiche Art mitzuleiden? Und kann man einem Team wirklich verbunden sein, das ja wiederum nur aus Spielern anderer Teams besteht? Kann diese Begeisterung für die Auswahlmannschaft tatsächlich auch über die Kollektivbegeisterung bei einer WM hinaus bestehen? Ist beispielsweise der Rest der Woche für einen DFB-Fan gelaufen, wenn Deutschland in einem Wettbewerb namens Nations League mal 0:1 gegen Ungarn verliert – so, wie sie gelaufen ist, wenn der VfL in der 90. das 1:3 auf Schalke bekommen hat? Oder ist sie gerettet, wenn Deutschland in der Vorrunde gegen Japan gewinnt, so, wie sie vergoldet ist, wenn Bochum, wie in diesem Jahr, 4:3 in Dortmund gewinnt – und das auch noch während des Maiabendfests, des großen Bochumer Rituals, das ausgerechnet an die große Fehde mit den Dortmundern im Mittelalter erinnert?

„Da passte alles“, sagte Daniel Rohde.

Der Fanclub der Nationalmannschaft hat 50.000 Mitglieder. Gegründet hat ihn der DFB 2003, mit seinem „Partner Coca-Cola“. Die Kritik daran ist so alt wie der Club selbst. Ein steriles Vermarktungsinstrument, teuer, Tummelplatz der Unkritischen, Disziplinierungsinstrument des DFB, der Tickets für Auswärtsspiele nur an Fanclubmitglieder vergibt. Viele Fans, gerade die Ultra-Szene, boykottieren den Club – als Teil der Kommerzialisierung, die sie ablehnen.

Deutsche WM-Fans: Eintrag in der Futbology-App

Auch Daniel Rohde sieht vieles kritisch. Den Begriff „Die Mannschaft“ zum Beispiel, den der DFB erst in diesem Sommer aufgegeben hat, nach anhaltendem Hohn und Spott. „Im Ausland mag das erfolgreich gewesen sein“, sagt Rohde, der Begriff setzte sich fest. „Aber im Inland verprellt man so seine Fans.“ Der Slogan habe nicht zur Nationalmannschaft gehört. „Das war reines Marketing.“

Und er und seine Frau wissen auch um jene, nun ja, Fans, denen es vor allem den nächsten Eintrag in ihrer Futbology-App geht, dem digitalen Schrittzähler des reisenden Fußballfans. Es sind jene, die schon abwinken, wenn es gegen Holland in Amsterdam geht, oder gegen England in London, weil sie da ja schon so oft waren.

Aber Leidenschaft gibt es ja trotzdem. Auch ohne Kutte. Wenn die Rohdes von ihren großen Fanmomenten erzählen, dann geht es bei ihm um den VfL gegen Trabzonspor, Uefa-Cup 1997. Daniel schwänzt die Schule, fährt mit seinem Vater zum Hinspiel in die Türkei, wann spielt der VfL schließlich schon mal international. 1:2-Niederlage im Hinspiel, und zum Überfluss sieht sein Lehrer dann auch noch den TV-Bericht, in dem er durchs Bild läuft. „Der sagte dann zum Glück nur: ‚Ich habe ja gesehen, dass du krank bist‘“, sagt Rohde – und im Rückspiel dann das große Fest an der Castroper Straße, der VfL war weiter.

Für Bianca Rohde ist der prägendste Moment ein tragischer: Auch Uefa-Cup, 2004, Bochum gegen Lüttich, Rückspiel, der VfL ist so gut wie weiter, bis Edu in der Nachspielzeit über den Ball tritt und die Belgier das entscheidende Tor schießen. „Das war doch unser Mann …“, sagt sie, noch immer fassungslos, „bitter.“ Ausgeschieden, doch noch, im letzten Moment.

Und die großen Momente mit der Nationalmannschaft? Die WM 1990, als Elfjähriger sieht Daniel Rohde die Spiele. „Da“, sagt er, „bin ich Fußballfan geworden.“ Oder das Halbfinale 2006, 0:2 nach Verlängerung gegen Italien. „Da sind schon Tränen geflossen.“ Bei der WM 2014 in Brasilien hatten sie nur die Vorrunde gebucht. Das Angebot, zum Endspiel noch einmal hinzufliegen, schlugen sie letztlich aus, auch des Preises wegen. „Das“, sagt er, „bedauern wir noch heute.“

67 Stadien, 31 Länder

Aber die großen Momente waren für sie irgendwann nicht mehr nur die Spiele selbst, sondern auch das Drumherum. Die Fahrten nach Georgien oder Aserbaidschan zum Beispiel. „Da wären wir doch sonst nie hingefahren.“ So haben sie ein Land gesehen, das sie sonst nicht gesehen hätten, Menschen getroffen, die sie nie gesprochen hätten. Geht es beim Fußball, beim Fansein, nicht auch darum?

Seit 2003 hat Daniel Rohde 89 Spiele der Nationalmannschaft gesehen. 67 Stadien, 31 Länder. Bei Bianca Rohde sind es nur ein paar weniger. Das Spiel gegen Japan, das erste der deutschen Mannschaft bei dieser WM, wird das 90. sein.

„Die Euphorie ist nicht so da“

Wenige Tage vor dem Flug erzählen beide ihre Geschichte in einem Café in Witten, vor sich das Tablet mit den Fotos, Selfies in Moskau, München, Baku, London und so weiter. Ihre Stimmung, jetzt? „Die Euphorie ist nicht so da“, sagen sie. „Wir hätten uns alle gewünscht, dass diese WM woanders stattfindet.“ Mehr möchten sie darüber nicht diskutieren. Sie kennen die Kritik an Land und Fifa, teilen sie. Aber nun ist es so. Katar also.

Die ersten beiden Spiele der deutschen Mannschaft werden sie sich ansehen. Dann werden sie wegfahren, erst mal Urlaub machen. Dass sie viel verpassen werden, glauben sie nicht. „Viertelfinale, höchstens, dann ist Schluss“, sagt Daniel Rohde.

Und bei der EM in zwei Jahren werde Deutschland hoffentlich alles besser machen.

