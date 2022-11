Eine unvergessliche Karriere geht zu Ende: So erlebte ich Sebastian Vettel als Reporterin

Der vierfache Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel bestreitet am Sonntag sein letztes Rennen. RND-Formel-1-Expertin Karin Sturm blickt zurück auf eine besondere Karriere.

Eine Epoche geht zu Ende. Mit Sebastian Vettel verabschiedet sich am Sonntag (14 Uhr, Sky) beim Saisonfinale in Abu Dhabi ein Formel-1-Fahrer, der über fast zwei Jahrzehnte auch ein bisschen Teil des eigenen Lebens war, ein Fixpunkt, nicht nur „Objekt“ der Berichterstattung, sondern schon ein bisschen mehr. Einer, der nicht nur durch seine sportlichen Leistungen interessant war, sondern auch durch seine besondere Persönlichkeit – ganz anders als der größte Teil der anderen Formel-1-Piloten.

Beachtliche 15 gemeinsame Jahre waren es in den Fahrerlagern der Formel 1, insgesamt sogar noch ein bisschen länger. Denn da gibt es damals die Formel BMW, eine Nachwuchsserie, die meistens im Rahmen der DTM unterwegs ist. Und dort fährt dieser seinerzeit 17-Jährige mit seiner Zahnspange der gesamten Konkurrenz derart locker weg, dass der damalige BMW-Motorsportchef Mario Theissen immer wieder ins Schwärmen gerät.

Also geht man als Journalistin hin, empfindet den Teenie und seinen Vater Norbert als ausgesprochen sympathisches Duo, hört zu, wenn Sebastian mit glänzenden Augen von seinem Idol Michael Schumacher erzählt, von den Schumi-Postern, die er schon sehr früh zu Hause im Kinderzimmer hängen hat. Als Zuhörerin spürt man bereits damals seinen unglaublichen Ehrgeiz: Nur Siege zählen – am Ende der Saison ärgert sich Vettel darüber, nicht alle, sondern „nur“ 18 der 20 Rennen gewonnen zu haben.

Vettel-Sieg in Monza 2008 bleibt unvergessen

Und dann kommt dieser Bub in die Formel 1, zunächst als Freitagsfahrer bei BMW-Sauber, der bei seinem ersten Einsatz in der Türkei 2006 gleich einmal eine Bestzeit fährt – und damit zum ersten Mal auch wirklich internationale Aufmerksamkeit erregt. „Wer ist der, wo kommt der her?“, fragen die Journalistenkollegen – und man kann ein bisschen erzählen über den Jungen aus Heppenheim, der erst vor Kurzem sein Abitur gemacht hat und aus einer sehr bodenständigen Familie kommt.

Was bleibt hängen? Natürlich das Monza-Rennen 2008, das Rennen im strömenden Regen. Auf einmal ist dieser nette Junge mit 21 Jahren Grand-Prix-Sieger – und sitzt am nächsten Morgen im Hotel am Nebentisch: Frühstück mit seiner Familie, den Eltern Norbert und Heike sowie Schwester Melanie, im Traditionshotel Fossati in der Nähe von Monza, dort, wo seit Jahrzehnten die Großen der Formel 1, von Jackie Stewart über Ayrton Senna bis zu Michael Schumacher, logierten.

Vettel bestellt – in gutem Italienisch – seine gewohnte heiße Schokolade und wirft einen Blick auf die italienische Sportzeitung „Gazzetta dello Sport“, in der er es natürlich auf die Titelseite geschafft hat. Die Augen leuchten noch – und als Hotelchef Vittorio nach einem gemeinsamen Foto fragt, ist das natürlich überhaupt kein Problem. Es wird einen Ehrenplatz bekommen zwischen all den unzähligen Rennfahrerfotos, die dort die Wände zieren, so dass man fast meinen könnte, sich in einem Museum zu befinden.

Sebastian Vettel hat Formel 1 in Deutschland wieder zu einem großen Thema gemacht

Unbedingt erwähnenswert sind die vier WM-Titel, besonders der erste: das Finale in Abu Dhabi 2010, in das Vettel eigentlich als Außenseiter geht. Der eigentliche Titelkandidat heißt Mark Webber von Red Bull – doch am Ende steht Sebastian Vettel nicht nur ganz oben auf dem Siegerpodest, sondern ist auch der bis dato jüngste Weltmeister. Zwischen ungläubigem Staunen, riesiger Begeisterung und auch ein paar Freudentränen kommt die Erkenntnis, dass Vettel damit die Formel 1 wieder zu einem großen Thema in Deutschland gemacht hat und dass es in Sachen öffentliche Aufmerksamkeit eine Fortsetzung der Schumi-Jahre geben wird.

Was im Laufe der Jahre schon bald klar wird: Dieser Sebastian Vettel ist nicht nur ein ganz besonderer Fahrer auf der Strecke, sondern auch eine besondere Persönlichkeit daneben: Er interessiert sich auch für vieles andere außerhalb des Rennsports, nimmt die Lebensbedingungen von Menschen in Indien wahr und hat schon 2012 eine kritische Position zur Austragung des Bahrain-GP.

Dinge wie die eigene Familie und auch eine gewisse sportliche Perspektivlosigkeit haben 2022 mit zum Rücktritt beigetragen. Die Formel 1 wird Vettel vermissen – ich sage: „Danke, Sebastian – es war eine wunderschöne Zeit!“

Von Karin Sturm/RND