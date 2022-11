Wem gehört der Fußball, Herr Carro?

Seit dem 20. November läuft in Katar die umstrittenste Weltmeisterschaft der Geschichte. Fernando Carro, Geschäftsführer von Bayer Leverkusen, sprach im RND-Interview über den Turnier-Gastgeber und die Vergabe in den Wüstenemirat. Zudem äußerte sich der 58-Jährige unter anderem über den VAR und seinen Meisterschaftsfavoriten.

Fernando Carro ist einer der einflussreichsten Fußballbosse der Bundesliga , sogar in Europa – auch wenn der ehemalige Bertelsmann-Vorstand in der Öffentlichkeit kaum auftaucht. Im April 2018 übernahm der gebürtige Spanier den Geschäftsführerposten bei Bayer 04 Leverkusen und sitzt im Vorstand der mächtigen European Club Association (ECA) und im Präsidium der Deutschen Fußball Liga (DFL). Interviews gibt er nicht oft, aber wenn, dann spricht der 58-Jährige Klartext.

Herr Carro, wem drücken Sie bei der heutigen WM-Partie Deutschland gegen Spanien eigentlich die Daumen?

Normalerweise natürlich Spanien, aber in diesem Fall: jeweils einen Daumen für jeden. Ich wünsche mir natürlich, dass sich beide noch mal im Finale gegenüberstehen. Da könnte ich dann ja nur gewinnen.

Verspüren Sie trotz aller Nebengeräusche WM-Freude?

Ich bin grundsätzlich einfach ein Sportfreak und freue mich auf alle Großereignisse. Olympische Spiele, Leichtathletik-WM, Tennis, Formel 1, Radsport, ich gucke wirklich alles – oft mit drei, vier Screens auf einmal. Zu Hause brauche ich ein eigenes Zimmer, damit meine Frau sich nicht beklagt. Aber natürlich ist die Freude bei dieser WM getrübt. Wir müssen über Themen wie Menschenrechte, Diskriminierung, aber auch über Vergabekriterien sprechen.

Wie haben Sie reagiert, als Sie die Aussagen des katarischen WM-Botschafters mitbekommen haben, der davon sprach, dass Schwulsein ein „geistiger Schaden“ sei?

Diese öffentliche Aussage war völlig inakzeptabel und eines Botschafters unwürdig. Der Mann hat damit als Botschafter seinem ohnehin in der Kritik stehenden Land sehr geschadet und bestätigt, dass Katar im Hinblick auf grundlegende Werte eine Menge Nachholbedarf hat.

Können Sie in Anbetracht vieler absurder Entwicklungen noch an das Gute im Fußball glauben?

Die Frage müsste lauten: Glauben Sie noch an das Gute in der Menschheit? Denn der Fußball ist für mich ein Abbild der Gesellschaft, in der es nun mal sehr viele unterschiedliche Strömungen und Interessen gibt – und leider nicht immer alles nach den eigenen moralischen Vorstellungen verläuft. Aber ich bin ein positiver Mensch. Ich glaube an das Gute, ohne blauäugig zu sein.

Mussten Sie dann bei ihrem Wechsel von Bertelsmann zu Bayer das Gewissen an der Garderobe abgeben?

Nein. Wenn ich einen Vergleich zur Wirtschaft ziehen soll, hat der Fußball in Sachen professioneller Strukturen zwar sicher noch einiges zu tun, aber es hat sich dahingehend auch schon einiges entwickelt in den vergangenen Jahren. Was die moralische und gesellschaftliche Komponente angeht: Wir stehen beinahe ständig im Fokus der Öffentlichkeit, das muss uns bewusst sein. Dieser Umstand bringt eine hohe Verantwortung mit sich, dieser müssen wir gerecht werden. Wenn Funktionäre ihrer Aufgabe nicht gerecht werden und ihre Position für eigene Zwecke missbrauchen, muss das knallhart sanktioniert werden.

Sind Sie manchmal erschrocken ob der Vorgehensweisen in der Branche?

Ich war schon das eine oder andere Mal enttäuscht über gewisse Praktiken, insbesondere rund um Transfergeschäfte. Von denen bin ich ganz sicher kein Fan, aber damit muss man umgehen. Grundsätzlich ist der Hang zum Egoismus im Fußball sehr ausgeprägt.

Sind Sie selbst schon mal mit Bestechung oder Korruption konfrontiert worden?

Nein, das bin ich nicht. Weder vorher noch in vier Jahren Fußball.

Wie würden Sie damit umgehen?

Ich würde nicht meine Augen verschließen, sondern es unverzüglich an die entsprechenden Stellen weitergeben.

Hat der Fußball seine Glaubwürdigkeit komplett verloren, wenn man beispielsweise bedenkt, dass Katars Frauen-Nationalmannschaft seit acht Jahren kein Länderspiel mehr gemacht hat, obwohl dies Teil der Fifa-Vergabekriterien für eine WM ist?

Das würde man auf gut Deutsch wohl Verarschung nennen. Da lügen wir uns in die eigene Tasche, und damit tun sich weder Katar noch der Fußball einen Gefallen. Dennoch und wie gesagt: Es hat sich schon einiges bewegt. Würde die WM heute in ein Land wie Katar vergeben werden, wäre der Aufschrei und der Widerstand unmittelbarer und deutlich größer als 2010.

Wäre es aus Ihrer Sicht noch mal möglich? Immerhin hat sich Saudi-Arabien um die WM 2030 beworben …

Ich glaube nicht. Der Druck auf alle, die damit zu tun haben, steigt von Jahr zu Jahr, von Tag zu Tag – und das ist gut so! Daher plädiere ich dafür: Lasst uns nach vorne schauen, die WM sportlich und als Fußballanhänger so weit es geht genießen – und dann dafür sorgen, dass so etwas in Zukunft nicht mehr passieren kann.

Wie groß sind die Unterschiede zwischen einem Konzern wie Bertelsmann und einem Fußballklub wie Bayer 04 Leverkusen?

Zunächst mal gibt es einige Parallelen. Es geht immer um Führung, um Strategien, um einen klaren, langfristigen Plan, den man braucht. Aber es gibt auch einige Dinge, die sich stark unterscheiden. Ich nenne immer fünf.

Wir sind gespannt …

Erstens: Unser Ziel ist es nicht, wirtschaftlich zu optimieren, sondern mit den Ressourcen, die wir haben, den sportlichen Erfolg zu maximieren. Zweitens: Es ist eine Kurzfristigkeit da, die es in einem Unternehmen nicht gibt. Wir haben ja praktisch alle drei Tage eine Bilanzpressekonferenz nach den Spielen. Drittens: Man hat nur einen sehr indirekten Einfluss auf das Ergebnis. Wir können Wahrscheinlichkeiten erhöhen, aber wenn wir sechs Elfmeter in Folge verschießen, dann hat das mitunter nur wenig mit der Arbeit zu tun, die wir leisten. Viertens haben wir andere Stakeholder, vor allem die Fans, die eine starke Emotionalität in das Geschäft bringen. Sie sind ein bedeutender Faktor, den es so in einem Wirtschaftsunternehmen schlicht nicht gibt.

„Deshalb bin ich vier Jahre lang kaum live ins Fernsehen gegangen“

Und fünftens?

Die große öffentliche Wirksamkeit. Wenn du in einem Unternehmen agierst, hat das nicht automatisch so eine Wirkung wie im Fußball, wo jede Aussage, jede Personalentscheidung sofort überall diskutiert wird. Da ist man in einer anderen Rolle. Deshalb bin ich vier Jahre lang kaum live ins Fernsehen gegangen.

Wem gehört der Fußball?

Den Menschen, die sich emotional verbunden fühlen, die ins Stadion kommen, die vor dem Fernseher mitfiebern. Am Ende machen wir alles für unsere Unterstützer.

Tut der Fußball denn genug für seine Fans, die oft beklagen, nicht mehr gehört zu werden?

Ich glaube, dass man zumindest erkannt hat, dem nicht immer gerecht geworden zu sein. Ein Beispiel: Dass wir europäisch wieder mit Stehplätzen spielen, ist ein Schritt auf die Fans zu – und dafür haben wir als deutsche Vertreter auch gekämpft.

Sind Sie nach fünf Jahren für oder gegen den Videobeweis?

Ich würde ihn behalten, weil man durch den VAR zumindest klare Fehlentscheidungen korrigieren kann und Fußball etwas gerechter wird. Auch wenn ich mich selbst nach so langer Zeit noch immer über viele Auslegungen ärgere und spontane Freude darunter leider merklich gelitten hat.

Sie sind Vertreter der ECA. Glauben Sie, dass die europäische Super League trotz des ersten Abschmetterns kommen wird?

In der Form, wie es von einigen Klubs angestrebt wurde, also einer geschlossenen Gesellschaft ohne sportliche Qualifikation, definitiv nicht – zumindest nicht bis 2030. Bis dahin ist das Format der Champions League abgesichert.

Und danach?

Wenn die Super League bedeutet, dass die Teilnehmer nicht mehr in den nationalen Ligen spielen, schließe ich es auch danach aus. Es wird immer Klubs geben, die ein Super-League-Szenario verfolgen und versuchen werden – aber maximal parallel zur nationalen Liga.

Wäre es nicht endlich die Chance auf einen spannenden Meisterkampf in Deutschland, wenn Bayern und Dortmund nicht mehr in der Bundesliga spielen würden?

Ich kann mir eine Bundesliga ohne Bayern und Dortmund nicht vorstellen, auch wenn es natürlich spannender werden würde. Die Bundesliga würde zu einer Art zweiter Liga verkommen. Es wäre eine Abwertung. Ich glaube auch nicht, dass die Fans das wollen.

Was ist mit Play-offs?

Bin ich dagegen, weil ich es ungerecht finde. Ich glaube daran, dass ein Wettbewerb über 34 Spieltage am fairsten ist. Ich bin wirklich immer für Diskussionen über neue, auch radikale Ideen sehr offen, aber sie müssen bitte sportlich gerecht sein. Beispielsweise ein Finale bei Punktgleichheit, damit könnte ich leben.

Was ist mit einem deutschen Supercup, beispielsweise in Saudi-Arabien, wie DFL-Chefin Donata Hopfen ihn zumindest nicht ausgeschlossen hat?

Saudi-Arabien ist für mich noch viel komplizierter als Katar, was Menschenrechtsthemen angeht. Damit kann ich mich nicht anfreunden.

Supercup in den USA?

Zumindest diskutabel. Den Supercup in einem anderen Land auszutragen, im Sinne der besseren Auslandsvermarktung, würde ich nicht grundsätzlich ausschließen. Wir haben da wirklich noch eine Menge Luft nach oben, und eine meiner Erwartungen an Frau Hopfen ist auch, dass sie diese Töpfe voller macht.

Wie beurteilen Sie ihre Arbeit bisher allgemein?

Es geht vor allem darum, die Rolle des Geschäftsführers beziehungsweise der Geschäftsführerin noch besser zu definieren. Wir haben in Aki (Hans-Joachim) Watzke einen hervorragenden Aufsichtsratsvorsitzenden, der unsere Anliegen auch in den internationalen Gremien vertritt. Dazu brauchen wir eine starke Geschäftsführerin, die dafür sorgt, dass sich die Bereiche verbessern, in denen das Potenzial noch nicht ausgeschöpft ist – also eine vermehrte Konzentration auf die operative Arbeit.

Von Heiko Ostendorp/RND