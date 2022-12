Chef mit 19: Wie England-Anführer Jude Bellingham für Begeisterung sorgt

Jude Bellingham schafft bei der WM seinen internationalen Durchbruch und bekommt Lob von allen Seiten. Der erst 19-Jährige ist jetzt schon Mittelfeld-Chef bei den „Three Lions“. Kann Dortmund den Shootingstar halten?

Die Halbzeitpause war in Sicht, als Jude Bellingham den Beschluss fasste, das Spiel zu entscheiden. England führte 1:0 im WM-Achtelfinale gegen den Senegal durch einen Treffer von Jordan Henderson nach einer Bellingham-Vorlage. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte trat wieder der Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund auf die Bildfläche. Bellingham gewann rund 20 Meter vor dem eigenen Tor einen Zweikampf und rannte los. Er trieb den Ball nach vorne, seine Gegenspieler konnten ihm nichts anhaben. Es war, als würde er einen unsichtbaren Schutzschild tragen. Bellingham passte geschickt auf die linke Seite zu Phil Foden. Der Rest war Handwerk: Foden spielte in die Mitte, wo Harry Kane zum 2:0 vollendete. Die Partie war entschieden.

Am Ende stand es 3:0, England qualifizierte sich souverän für das Viertelfinale am Samstag gegen Weltmeister Frankreich (20 Uhr). Und obwohl Bellingham gegen den Senegal kein Tor geschossen hatte, war er die überragende Erscheinung, der Chef im englischen Spiel, trotz seines zarten Alters von 19 Jahren. Gareth Southgate wurde hinterher gefragt, ob er jemals einen so führungsstarken, selbstbewussten Teenager erlebt habe. Englands Nationaltrainer wurde euphorisch, was eigentlich seiner Natur widerspricht: „Den Unterschied machen das Mindset, der Antrieb, der Wille zu lernen und sich zu verbessern. Er hat das alles“, sagte Southgate über Bellingham.

Auch das Fachpublikum lobte den Dortmunder überschwänglich. „Goodness me“, staunte England-Ikone Gary Lineker bei Twitter. „Er ist der Anführer in diesem Team.“ Manchester Uniteds einstiger Kapitän Roy Keane prophezeite: „Dieser Junge wird ein Superstar. Er spielt so, als hätte er schon 100 Länderspiele.“ Keanes Lob ist nicht zu unterschätzen. Die Rolle des Iren im britischen Expertenuniversum ist normalerweise die der grimmigen Spaßbremse. Der „Independent“ schrieb: „Bei Bellingham sieht es aus, als wäre die erste WM leicht.“

Der Mittelfeldspieler aus Stourbridge bei Birmingham verzaubert die Fußballwelt und schafft, was viele Experten ihm in Katar zugetraut haben – nämlich den Durchbruch auf internationaler Bühne. Beim 6:2 gegen den Iran zum Start ins Turnier schoss er sein erstes Länderspieltor. Gegen den Senegal war er der Motor im Spiel mit der Vorlage zum 1:0 und seiner Schlüsselrolle beim zweiten Treffer. Als Bellingham in der Schlussphase ausgewechselt wurde, applaudierten die Zuschauer im Al-Bayt-Stadion von Al-Chaur nördlich von Doha anerkennend. Zum Viertelfinale gegen Frankreich kehrt England in die Spielstätte zurück. Dann wartet die bisher größte Prüfung, für Southgates Mannschaft und für Bellingham. Die Partie ist der Vergleich zwischen den Shootingstars der vergangenen WM (Kylian Mbappé) und des aktuellen Turniers (Bellingham).

Liverpool gilt als aussichtsreichster Kandidat auf einen Bellingham-Transfer

Der Dortmunder hat ein Problem gelöst, das Southgate lange mit sich herumgeschleppt hatte. Der Trainer suchte bis zur WM nach der idealen Mischung im Mittelfeld. Mit dem defensiven Declan Rice und davor dem routinierten Jordan Henderson sowie dem Multitalent Bellingham hat er sie gefunden. „Er kann alles, mit und ohne Ball. Er presst gut, bewegt sich gut über den Platz, er ist gut im Tackling, geht in die Zweikämpfe, spielt gute Pässe. Für sein Alter ist er sehr reif“, lobte Kapitän Kane.

Es bestehen kaum Zweifel, dass der Gepriesene im Sommer das tut, was vor ihm schon Christian Pulisic, Jadon Sancho und Erling Haaland getan haben – dass er nämlich aus Dortmund zu einem internationalen Topklub wechselt. Der FC Liverpool gilt als aussichtsreichster Kandidat. So weit denkt Bellingham aber noch nicht. Erst mal will er England zum ersten WM-Titel seit 1966 verhelfen. Im Viertelfinale gegen Frankreich ist er wieder als jüngster Chef im Weltfußball gefragt.

Von Hendrik Buchheister/RND