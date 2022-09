Öffnungszeiten am 3. Oktober: Diese Supermärkte haben am Tag der Deutschen Einheit geöffnet

2022 jährt sich der Tag der Deutschen Einheit bereits zum 32. Mal. Gefeiert wird der Zusammenschluss von Ost- und Westdeutschland. Der Feiertag geht auf den 3. Oktober 1990 zurück, als der offizielle Beitritt der DDR zur Bundesrepublik seinen formalen Abschluss fand.

Die DDR hörte damit gleichermaßen auf zu existieren und die staatliche Einheit Deutschlands war nach 45 Jahren wiederhergestellt. Auch die Hauptstadt Deutschlands änderte sich zu diesem Zeitpunkt – der Einigungsvertrag legte fest, dass fortan nicht mehr Bonn, sondern Berlin neue Hauptstadt der Bundesrepublik sein sollte.

Öffnungszeiten am Tag der Deutschen Einheit: Welche Läden haben am 3. Oktober geöffnet?

Als deutschlandweit gesetzlicher Feiertag bleiben die meisten Geschäfte am 3. Oktober geschlossen. Ein paar Ausnahmen gibt es jedoch, sie fallen unter eine Sonderregelung des Ladenschlussgesetzes, das die Ladenöffnungszeiten bestimmter Geschäfte auch über die Feier- und Sonntage hinweg regelt.

Konkret bedeutet das: Bahnhöfe, Tankstellen, Apotheken oder Geschäfte in Flughäfen dürfen teilweise öffnen. Hier finden Sie Öffnungszeiten geöffneter Geschäfte in Deutschlands Großstädten, die auch am Tag der Deutschen Einheit für Sie da sind.

Öffnungszeiten am Tag der Deutschen Einheit in Berlin

Edeka Bahnhof Friedrichstraße: 08–22 Uhr Rewe Ostbahnhof: 06–24 Uhr Penny am Ostbahnhof: 7–23 Uhr Rewe Hauptbahnhof: 08–22 Uhr Denn’s Biomarkt Gesundbrunnen: 08–22 Uhr Ullrich am U-und S-Bahnhof Zoologischer Garten: 9-22 Uhr Edeka Bahnhof Lichtenberg: 08–22 Uhr Edeka Bahnhof Südkreuz: 08–22 Uhr Denn‘s Biomarkt am Bahnhof Ostkreuz: 7-22 Uhr Rewe am Flughafen BER: 5-24 Uhr

Öffnungszeiten am Tag der Deutschen Einheit in Dresden

Lidl am Hauptbahnhof: 8–21 Uhr Lidl am Bahnhof Neustadt: 8–21 Uhr Rewe am Hauptbahnhof: 5-24 Uhr

Öffnungszeiten am Tag der Deutschen Einheit in Hamburg

Edeka Hamburg Hauptbahnhof, Wandelhalle: 7–23 Uhr Edeka Bahnhof Altona: 6-23 Uhr Lidl am Bahnhof Altona: 10-20 Uhr Brügmann im Bahnhof Dammtor: 5-23 Uhr Edeka in der Airport Plaza: 6-22 Uhr Altonaer Fischmarkt: 5-9.30 Uhr Frischkauf in der Simon-von-Utrecht-Straße: 7-24 Uhr

Öffnungszeiten am Tag der Deutschen Einheit in Köln

Rewe to go Hauptbahnhof: 0–24 Uhr

Öffnungszeiten am Tag der Deutschen Einheit in Düsseldorf

Edeka im Hauptbahnhof: 0–24 Uhr

Öffnungszeiten am Tag der Deutschen Einheit in München

Edeka im Hauptbahnhof: 8–23 Uhr Rewe to go im Hauptbahnhof: 0-24 Uhr bio kultur im Hauptbahnhof: 8-21 Uhr Edeka im Flughafen München: 5.30-22 Uhr Kiosk Münchner Freiheit im Deubl Glass Cube: 0-24 Uhr Kiosk Reichenbachbrücke: 6-5 Uhr

Öffnungszeiten am Tag der Deutschen Einheit in Hannover

Lidl am Hauptbahnhof: 9-22 Uhr denn’s Biomarkt: 8–21 Uhr

Öffnungszeiten am Tag der Deutschen Einheit in Leipzig

Rewe am Hauptbahnhof: 12-18 Uhr Aldi Hauptbahnhof: 12-18 Uhr Spar Express am Hauptbahnhof: 7-23 Uhr dm-drogerie, Willy-Brandt Platz: 9.30-20 Uhr

RND/do