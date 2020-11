Mario Ohoven ist tot – Mittelstandspräsident stirbt bei Verkehrsunfall

Der Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) trauert um seinen Präsidenten: Mario Ohoven (74) ist am Samstag bei einem Verkehrsunfall gestorben, wie der BVMW am Sonntag mitteilte.

„Wir verneigen uns in respektvoller Dankbarkeit vor seinem unvergleichlichen Lebenswerk. Mario Ohoven hat in zwei Jahrzehnten den BVMW zu dem führenden Mittelstandsverband in Deutschland mit 340 Geschäftsstellen und 60 eigenen Auslandsbüros geformt. Er war das Gesicht und die Stimme des BVMW, sein Wort hatte großes Gewicht in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft“, heißt es in der Mitteilung. Unermüdlich habe er sich an der Spitze des deutschen und europäischen Mittelstands für die Millionen Mittelständler und Selbstständigen eingesetzt.

RND/seb