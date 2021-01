Änderungen im Februar 2021: Steuererklärung, Whatsapp, Corona-Lockdown

Im Februar 2021 kommen wieder einige Änderungen auf Verbraucher zu. Für viele sicherlich mit großer Spannung erwartet: Die kommenden Lockdown-Regelungen, die nach dem 14. Februar gelten sollen. Aber auch andere Neuerungen treten in Kraft, darunter fallen Änderungen beim Online-Shopping, bei der Steuererklärung oder der Nutzung von Whatsapp. Ein Überblick.

Corona-Lockdown bis 14. Februar: Was kommt danach?

Bis einschließlich 14. Februar 2021 sind die geltenden Corona-Regelungen in Deutschland klar - doch wie geht es danach weiter? Ob der Lockdown fortgeführt wird und wenn ja, wie genau dieser aussieht, entscheidet sich voraussichtlich beim nächsten Krisen-Gipfel. Für Montag, den 1. Februar ist eine Debatte zwischen Merkel und den Ministerpräsidenten angesetzt, dabei stehen ebenfalls die Impfpläne der Bundesländer im Fokus.

Pflegepersonal bekommt ab Februar neue Untergrenzen

Zum 1. Februar werden weitere Personaluntergrenzen in vielen Abteilungen innerhalb deutscher Krankenhäuser eingeführt. Die neue Regelung gilt für die innere Medizin, die allgemeine Chirurgie, die Pädiatrie und die pädiatrische Intensivmedizin. Von da an gilt in der allgemeinen und Unfallmedizin beispielsweise eine Pflegekraft pro zehn Patienten, in der Nachtschicht pro 20 Patienten. Zwar gab es auch zuvor entsprechende Untergrenzen, jedoch in weniger Krankenhausabteilungen.

Arbeiten an Karneval: Wegen der Pandemie gibt es reguläre Arbeitstage in Köln

Köln gilt als Hochburg des Karnevals, 2021 müssen die Mitarbeiter der Stadt jedoch auf Festivitäten verzichten. Während Weiberfastnacht, Rosenmontag und Karnevalsdienstag in den Vorjahren bei vielen Betrieben und Behörden als arbeitsfrei galten, teilte die Stadt in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie mit, dass städtische Dienstleistungen in vollem Umfang zur Verfügung stehen.

Steuererklärung 2019 - längere Abgabefristen wegen Corona

Wegen der Corona-Krise sollen die Abgabefristen für die Steuererklärungen 2019 verlängert werden. Statt 28. Februar gilt stattdessen der 31. August - aber nur dann, wenn der Steuerzahler auf einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein zurückgreift.

Zwei-Faktor-Authentifizierung ab 15. Februar: Sicherheit im Online-Shopping

Wer online mit Mastercard, Visa und Co. zahlen will, muss ab 15. Februar nicht nur Kreditkartennummer und Prüfziffer eingeben, sondern weitere Sicherheitsvorkehrungen beachten. Ab einem Wert von 150 € wird dann beispielsweise eine zusätzliche PIN benötigt, etwa über Verfahren wie “Verified by Visa, “Safekey” oder “Mastercard Identity Check”. Damit startet die zweite Stufe der Zwei-Faktor-Authentifizierung, die dritte und letzte Stufe beginnt ab dem 15. März 2021.

Whatsapp verschiebt Änderung der Nutzungsbedingungen - eigentlich war der 8. Februar angesetzt

Die Ankündigung neuer Nutzungsbedingungen sorgte bei Whatsapp für enormen Ärger und Proteste der User. Offenbar Grund genug, die geplante Änderung bis auf Weiteres zu verschieben. Umgesetzt werden soll sie aber trotzdem, angesetzt ist nun der 15. Mai 2021.

Jahresvignetten für Österreich, Schweiz, Slowenien laufen ab

Zwar sind Reisen ins Ausland derzeit eher eine Seltenheit, wer aber dennoch in die Nachbarländer Österreich, Schweiz und Slowenien muss, sollte sich frühzeitig um eine gültige Jahresvignette kümmern. Vignetten aus 2020 sind nur bis zum 31. Januar 2021 gültig und müssen demnach erneuert werden. Andernfalls drohen empfindliche Geldbußen.

