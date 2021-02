Gelungenes Börsendebüt: Wie Auto1 zu einem der wertvollsten Start-ups in Europa wurde

Frankfurt am Main. Zu jedem Start-up gehört ein Gründungsmythos. Bei Auto1 geht er so: Christian Bertermann soll einst seiner Großmutter beim Verkaufen eines Mercedes 190 und eines Golf IV geholfen haben. Als er von Händlern nur unzulängliche Angebote erhielt, kam er auf die Idee, das Veräußern und Erwerben von Gebrauchten mittels Internet zu professionalisieren.

Einige Jahre später ist Bertermann mit dem Second-Hand-Handel von Pkw zum Milliardär geworden. Auto1 ging am Donnerstag mit dem ersten öffentlichen Angebot (IPO) an die Börse – wegen Corona ohne den traditionellen Auftritt auf dem Parkett. Die Offerte kam trotzdem an: Der Kurs lag zeitweise bei 55 Euro pro Aktie, was einem Unternehmenswert von rund 11,5 Milliarden Euro entspricht.

Wachstumsgeschichte soll weitergehen

Bertermann zeigte sich entsprechend begeistert: „Heute ist ein fantastischer Tag für die Auto1-Group und wir sind sehr stolz darauf, nun Teil der Börsenfamilie zu sein.“ Das sei der „Startschuss für die nächste Phase dieser unglaublichen Wachstumsgeschichte“. Das Ziel: „Die beste Plattform schaffen, um Autos online zu kaufen und zu verkaufen.“

Bertermann tat sich 2012 mir Hakan Koc zusammen. Sie gründeten das Unternehmen, das nach eigenen Angaben mittlerweile mehr als 4000 Frauen und Männer beschäftigt. Hierzulande ist das Berliner Start-up vor allem mit seiner Marke Wirkaufendeinauto.de bekannt. Die Plattform, die gebrauchte Autos aufkauft und an Händler weitergibt, schaltet ihre einfach produzierten Werbevideos auf zahlreichen TV-Sendern.

Das Unternehmen hat in vielen Städten leerstehende Fabrikhallen angemietet, eher provisorisch hergerichtet. Vom Schmuddelimage war die Rede, und zeitweise gab es auch heftigere Beschwerden von Händlern, dass ihnen Fahrzeuge mit Macken angedreht wurden.

Erfolgsgarant: Autoverkauf leicht gemacht

Dass die Plattform dennoch erfolgreich in mehr als 30 europäische Länder expandieren konnte, hat viel damit zu tun, dass Privatleuten das Verkaufen ihrer Fahrzeuge leichtgemacht wird. Die Autos werden an der Annahmestellen begutachtet, über eine Abfrage bei Händlern wird ein Preis ermittelt. Der alte Eigentümer kann den Wagen gleich dort lassen, einige Tage später ist das Geld auf dem Konto.

Die beiden anderen Geschäftsfelder: Auto1.com ist nach eigenen Angaben Europas größte Profi-Handelsplattform für Gebrauchtwagen. Mehr als 60.000 Händler gehören zum Netzwerk. Bei Autohero können Privatkunden Fahrzeuge kaufen. Der gesamte Prozess von der Auswahl bis zur Bezahlung ist digitalisiert. Die Plattform konzentriert sich auf höherwertige Pkw mit geringer Laufleistung.

Derzeit wird mit all dem noch kein Geld verdient. In den ersten neun Monaten 2020 machten die Berliner unter dem Strich einen Verlust von 83 Millionen Euro. Immerhin konnten damit die Miesen im Vergleich zum Vorjahr um acht Millionen verringert werden. In den drei Quartalen ging der Umsatz um fast ein Fünftel auf gut zwei Milliarden Euro zurück. Das führen Analysten aber vor allem auf die Pandemie zurück.

Schon vor seinem Börsengang war Auto1 sehr gefragt

Dass Anleger an die Auto1-Story glauben, lässt sich an der enormen Wertsteigerung ablesen, die das Unternehmen schon vor dem Börsengang erlebte. Als der japanische Hightech-Investor Softbank 2018 einstieg, lag die Bewertung schon bei 2,9 Milliarden Euro. Für den Börsengang wurde der Ausgabepreis mit 38 Euro pro Aktie festgelegt, was in der Summe knapp acht Milliarden Euro entsprach.

Dass das Papier am Donnerstag kurz nach Handelsstart auf 55 Euro hochschoss, hat damit zu tun, dass nach Angaben von Händlern schon zuvor eine enorm hohe Nachfrage nach dem Titel bestand. Auto1 gehört zu den wertvollsten Start-ups in Europa. Investoren preisen vor allem die frühe internationale Expansion. So ist ein europäisches Netzwerk für den Autohandel entstanden.

Gründer halten noch ein Viertel der Papiere

Mit dem Börsengang liegt knapp ein Viertel der Aktien im sogenannten Streubesitz, also bei Privatinvestoren oder Kapitalanlagegesellschaften, die kleinere Pakete halten. Zu den Großinvestoren gehören neben Softbank der US-Hedgefonds Lone Pine und der Start-up-Finanzier Sequoia. Die Gründer Bertermann und Koc machen mit dem Börsengang zwar Kasse, sie halten aber noch immer zu etwa gleichen Teilen insgesamt ein Viertel der Papiere.

Zu einer richtigen Börsenstory gehören auch Expansionspläne. Dafür soll eine Milliarde Euro aus dem eingesammelten Geld in die Marke Autohero investiert werden. Das Geschäft mit edlen Gebrauchten verspricht hohe Gewinnspannen. Vom US-Vorbild Carvana haben sich Bertermann und Koc abgeguckt, die Auslieferung der Fahrzeuge als Event zu zelebrieren. Autohero will die Pkw mittels Transportern mit verglasten Ladeflächen zu den Kunden bringen. Carvana ist derzeit fast 50 Milliarden Dollar wert.

Von Frank-Thomas Wenzel/RND