Chaotische Zustände: Lkw-Fahrer dicht an dicht an einer Corona-Teststation an der italienisch-österreichischen Grenze am Brenner. Quelle: Wittwer Spedition & Logistik GmbH

FDP kritisiert Grenzkontrollen und fordert Corona-Selbsttests für Trucker Berlin. Die Grenzkontrollen zu Tirol und Tschechien führen nach wie vor zu langen Lkw-Staus. Trucker müssen einen negativen Corona-Test vorlegen, sie warten in langen Schlangen vor Teststationen. Auf der Brennerautobahn müssen sich Lkw-Fahrer bereits in Sterzing in Südtirol testen lassen, da auch Österreich die Weiterfahrt Richtung Deutschland ohne Corona-Test untersagt. Die FDP kritisiert Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) deswegen scharf: „Das aktuelle Vorgehen der Bundesregierung riskiert kritische Lieferketten“, sagt FDP-Verkehrsexperte Oliver Luksic dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Als zentrales Transitland Europas legt die Regierung den europäischen Warenverkehr lahm und riskiert einen massiven Schaden für unsere Wirtschaft“, kritisiert Luksic. Der FDP-Abgeordnete fordert eine „Rückkehr zu EU-weiten verbindliche Regeln“, nach denen wie beim ersten Lockdown im Frühjahr 2020 Trucker von Grenzsperrungen ausgenommen sind. Zudem brachte er eine Zulassung von Selbsttests für systemrelevante Branchen wie die Logistik ins Spiel. Luksic warnt: „Andernfalls könnten bald Regale leer bleiben.“ Von Jan Sternberg/RND