Tod von Heinz Hermann Thiele: Was ihn ansporte und wie es mit seinem Erbe weitergehen soll

München. Am 2. April wäre Heinz Hermann Thiele 80 Jahre alt geworden. Wenige Wochen zuvor ist der zeitlebens streitbare Unternehmer nun in München im Kreise seiner Familie gestorben. Der gebürtige Mainzer sei bis zuletzt aktiv gewesen, habe keine erkennbare Krankheit gehabt und sich auch nicht mit dem Coronavirus infiziert. Zur Todesursache hüllt man sich in Schweigen. Thiele hatte sich erst vorigen Sommer 79-jährig wieder zum Aufsichtsratsvize des Bremsenspezialisten Knorr-Bremse gemacht. Das ist der Konzern, den er mit teils brachialen Methoden vom kriselnden Mittelständler zum Weltmarktführer von Bremssystemen für Züge und Lastwagen gemacht und 2018 an die Börse gebracht hatte.

Unliebsame Vorstandschefs wurden kurzerhand gefeuert

Es wird dem machtbewussten Unternehmer sicher gerecht, ihn als Patriarchen der alten Schule zu bezeichnen. Bis zuletzt wurde bei Knorr-Bremse keine wichtige Entscheidung ohne ihn getroffen, sagen Kenner der Szene. Wenn ihm Vorstandschefs nicht genehm waren, wurden sie kurzerhand gefeuert. So traf es Klaus Deller 2019 kurz nach dem Börsengang von Knorr-Bremse, der Thieles Familienholding rund 5 Milliarden Euro einbrachte. Auch Dellers Nachfolger Bernd Eulitz konnte sich nur gut ein Jahr halten. Seit Anfang 2021 ist der frühere Siemens-Manager Jan Michael Mrosik neuer Chef.

Gewerkschaften waren ein Dorn im Auge

Auch Geschäftspartner und Rivalen mussten immer wieder erfahren, dass mit dem Selfmade-Milliardär, dessen Vermögen die einen auf gut 12 und andere auf 17 Milliarden Euro schätzen, nicht gut Kirschen essen ist. Seinen Sohn Hendrik, der zeitweise als Nachfolger gehandelt wurde, hat er vor gut fünf Jahren im Unternehmen vor die Tür gesetzt. Auf Gewerkschaften war der Patriarch nie gut zu sprechen. Bei Knorr-Bremse wird pro Woche 42 Stunden gearbeitet und damit einen vollen Tag länger als bei tarifgebundenen Firmen – ohne Lohnausgleich versteht sich. Disziplin und Leistungsbereitschaft, Fairness und Verantwortungsbewusstsein hat Thiele einmal als seine wichtigsten Prinzipien benannt. Die ersten beiden sind unumstritten.

Gunst der Corona-Stunde: Einstieg bei Lufthansa

Geboren wurde der kantige Unternehmer in den Wirren des Zweiten Weltkriegs und musste danach ohne Vater in bescheidenen Verhältnissen aufwachsen. Als studierter Jurist fing er 1969 als Sachbearbeiter in der Patentabteilung von Knorr-Bremse an. 1985 hatte es der Mainzer in den Vorstand geschafft und 1989 zum Alleineigentümer. In der Corona-Krise nutzte der damals 79-Jährige die Gunst der Stunde und stieg preisgünstig als heute größter Privateigner beim Corona-Opfer Lufthansa ein, wo er auf harten Stellenabbau drängte. Beim Bahntechnikkonzern Vossloh hatte Thiele zuvor schon gegen diverse Widerstände eine Mehrheit erworben.

Gebündelt sind die Anteile aller Firmen in einer Familienholding, die von ihm selbst und Tochter Julia sowie seiner zweiten Ehefrau Nadia kontrolliert wird. Die Tochter sitzt auch im Aufsichtsrat von Knorr-Bremse und führt den gemeinnützigen Hilfsverein Knorr-Bremse Global Care. Es gilt aber als ausgeschlossen, dass sie nun unternehmerisch in die Fußstapfen ihres Vaters tritt. Zu einer Stiftung, über die Thiele vor zwei Jahren zu seiner Nachfolgeregelung öffentlich geredet hatte, ist es nie gekommen.

Wie geht es mit Knorr-Bremse weiter?

Das lässt Fragen offen, wie es bei Knorr-Bremse mit 7 Milliarden Euro Jahresumsatz und rund 30.000 Beschäftigten weitergehen soll. Die Mehrheit der Anteile hält auch nach dem Börsengang weiter die Familienholding. Die Lufthansa verliert zudem ihren maßgeblichsten Privataktionär. „In der Rückschau betrachtet habe ich die äußerst beschränkten finanziellen Verhältnisse und die mir sehr fehlende Vaterfigur genutzt, um mir aus eigener Kraft etwas zu schaffen“, hat Thiele einmal sein eigenes Leben resümiert.

Von Thomas Magenheim-Hörmann/RND