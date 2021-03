Click & Meet: So funktioniert das Shopping mit Termin

Die neuen Corona-Beschlüsse erlauben kleine Öffnungsschritte für den Handel. So haben die Bundesländer die Möglichkeit, ab einer Inzidenz unter 50 die Geschäfte komplett zu öffnen. In den anderen Bundesländern können Geschäfte das Terminshopping Click & Meet anbieten. Doch wie funktioniert das?

Der Einzelhandel soll in der Regel bis zum Ende des Monats geschlossen bleiben – so hat es die Bund-Länder-Konferenz entschieden. Es gibt aber ein paar Lockerungen. So dürfen Buchhandlungen, Blumengeschäfte und Gartenmärkte seit dem 8. März wieder öffnen. Für die anderen Geschäfte könnte ein Terminshopping unter dem Namen Click & Meet eingesetzt werden. Das jedenfalls sieht der Corona-Beschluss als Möglichkeit für die Bundesländer vor, wenn eine stabile oder sinkende 7-Tage-Inzidenz von unter 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner vorliegt. Laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) erfüllen dieses Kriterium derzeit alle Bundesländer außer Thüringen. Der Bund-Länder-Beschluss stellt es den Ländern frei, ob für diesen Schritt die landesweiten oder die regionalen Sieben-Tage-Werte gelten sollen.

Termin vereinbaren und einkaufen

Click & Meet ist im Prinzip eine Weiterentwicklung des „Click & Collect“-Konzepts, das schon in den vergangenen Wochen in vielen Geschäften möglich war. Bisher können Kunden Ware online oder telefonisch bestellen und die Produkte dann vor Ort abholen. Beim neuen Terminshopping soll es künftig möglich sein, sich selbst im Geschäft umzusehen und zum Beispiel Kleidung oder Schuhe anzuprobieren.

Fürs Click & Meet gelten folgende strenge Regeln:

Kunden müssen zunächst online oder telefonisch einen Termin mit dem Geschäft vereinbaren. Die Geschäfte sind verpflichtet, die Kontaktdaten der Kunden aufzunehmen, damit im Fall einer Corona-Infektion die Nachverfolgung für die Gesundheitsämter möglich ist. Die Einkaufszeit ist zeitlich begrenzt. Es dürfen nur Personen aus einem Haushalt gemeinsam zu einem Termin erscheinen. Kunden müssen eine medizinische Maske tragen, dazu zählen sogenannte OP-Masken oder auch Masken der Standards KN95 oder FFP2. Die Maskenpflicht gilt auch vor Einzelhandelsgeschäften und auf Parkplätzen. Außerdem müssen die Abstandsregeln eingehalten werden. Den Geschäften ist es erlaubt, einen Kunden pro 40 Quadratmeter Verkaufsfläche zu bedienen. Große Geschäfte dürfen also auch Termine an mehrere Parteien gleichzeitig vergeben.

Inzidenz unter 50 ermöglicht komplette Öffnung

Bundesländer mit einer stabilen 7-Tage-Inzidenz unter 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen, haben außerdem die Möglichkeit, den Einzelhandel komplett zu öffnen, allerdings mit einer begrenzten Kundenzahl. Derzeit haben nur Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz eine 7-Tage-Inzidenz knapp unter 50.

In Schleswig-Holstein hat der Einzelhandel bereits seit Montag wieder geöffnet. In Geschäften bis 800 Quadratmeter gilt dabei eine Beschränkung von zehn Quadratmetern pro Kunde, erklärt Ministerpräsident Daniel Günther (CDU). Oberhalb dieser Größe gelten 20 Quadratmeter pro Kunde. Ausgenommen ist davon wegen der weiter relativ hohen Infektionszahlen die Stadt Flensburg.

Notbremse bei steigenden Infektionszahlen

Für die Öffnung ist eine sogenannte Notbremse vorgesehen: Steigt die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner an drei aufeinander folgenden Tagen in dem Land oder der Region auf über 100, treten ab dem zweiten darauf folgenden Werktag die Lockdownregeln, die bis zum 7. März gegolten haben, wieder in Kraft.

Ab dem 5. April sollen die Regeln für den Einzelhandel dann noch mal deutlich gelockert werden. Dann dürfen Läden auch bei einer Inzidenz zwischen 50 und 100 wieder mit begrenzter Kundenzahl öffnen.

Terminshopping für große Geschäfte unrentabel

Der Handel zeigte sich nicht zufrieden mit den Beschlüssen der Politik. „Faktisch wird der Lockdown damit trotz aller theoretischen Perspektiven für die große Mehrheit der nicht Lebensmittelhändler bis Ende März verlängert“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland (HDE) Stefan Genth vergangene Woche.

Die für eine Wiedereröffnung aller Geschäfte als Bedingung genannte, stabile Inzidenz von unter 50 sei auf absehbare Zeit wohl nicht flächendeckend zu erreichen. Und auch die Möglichkeit für den Einkauf nach Terminvergabe könnte für die allermeisten Geschäfte kein wirtschaftlicher Rettungsanker sein. Denn dabei seien in der Regel die Personal- und Betriebskosten höher als die Umsätze.

Auch der Handelsverband Textil kritisierte, dass das Terminshopping nur einigen kleineren Geschäften helfe. „Die Kosten für das Hochfahren der Häuser mit größeren Flächen liegen in der Regel über den Umsätzen aus den Terminberatungen“, bestätigt Verbandsgeschäftsführer Siegfried Jacobs. „Das wird sich niemals rechnen, auch wenn einige Unternehmen diese Möglichkeit aus Gründen des Kundenservices und der Kundenbindung jetzt nutzen.“

Interessant sei das Click & Meet-Modell hauptsächlich für beratungsintensive Branchen mit kleineren Verkaufsflächen, sagen auch Handelsexperten. Dazu könnten Edelboutiquen, Juweliere, Küchenfachgeschäfte oder der Bettenfachhandel zählen.

Viele Verbraucher sehen Click & Meet skeptisch

Mehr als die Hälfte der Verbraucher in Deutschland sieht das Einkaufen mit Online-Termin - das sogenannte Click & Meet - laut einer Umfrage derzeit skeptisch. 58 Prozent der Befragten können sich aktuell demnach nicht vorstellen, in Einzelhandelsgeschäften mit vorher ausgemachtem Termin einzukaufen, wie das Umfrageinstitut Yougov am Dienstag mitteilte. Für rund 36 Prozent der Befragten hingegen käme diese Möglichkeit in Frage.

Von Anne Grüneberg/RND

Shopping nach Terminvereinbarung: Click & Meet ist im Prinzip eine Weiterentwicklung des „Click & Collect“-Konzepts