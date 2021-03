Urteil zu Dieselskandal: Audi kommt zu billig weg

Wer einen VW mit dem „Schummeldiesel“-Motor EA189 gekauft hat, wurde Opfer arglistiger Täuschung und bekommt Schadensersatz. Jemand, der den gleichen Motor - für mehr Geld - in einem Audi kaufte, bekommt ein Software-Update und sonst nichts. So will es der Bundesgerichtshof, der nun in einem neuen Urteil Hoffnungen auf vergleichsweise unkomplizierte Klagen gegen Audi eine Absage erteilt hat. Juristisch ist die Entscheidung erklärlich. Für die geschädigten Kunden allerdings ist es mehr als ein Ärgernis. Audi kommt billig weg - zu billig für sein sorgsam gepflegtes Premium-Image.

Die Richter in Karlsruhe haben konkrete Hinweise darauf verlangt, dass die Audi-Führung mindestens vom Abgasbetrug im Mutterkonzern wusste. So leicht ist das nicht zu beweisen - selbst der damalige Audi-Chef Rupert Stadler steht nicht wegen Beteiligung am Betrug, sondern wegen späterer Fehler vor Gericht. Tatsächlich wird wohl niemand bei Audi den Programmiercode der von VW gelieferten Motoren auf Manipulationen untersucht haben. Damit scheidet sittenwidrige Schädigung aus, und der BGH lehnt Schadensersatz ab.

Der Skandal wurzelt bei Audi

Das passt zum Einzelfall, wird Audis Rolle im Dieselskandal aber nicht gerecht. Denn dessen Wurzeln führen zu Audi. Dort wurde zwar nicht der hier verhandelte EA189 entwickelt, aber ein Sechszylinder-Dieselmotor - samt einer Manipulationssoftware, die weiterhin Gegenstand diverser Klagen ist. Dass man den kleineren Motor aus Wolfsburg völlig nichtsahnend übernahm, ist also mindestens zweifelhaft.

Doch die BGH-Richter mussten solche Mitwisserschaft nicht beweisen und die Klägeranwälte schafften es nicht. Sie haben vielleicht zu sehr darauf vertraut, auf der Welle der Diesel-Empörung zum Sieg zu reiten.

Audi hat einen juristischen Erfolg eingefahren, aber viel wert ist der nicht. Denn das Verhalten des Unternehmens im Dieselskandal passt nicht zum noblen Selbstbild. Wer Premiumzuschläge für „Vorsprung durch Technik“ verlangt und sich dann beim wichtigsten Bauteil hinter einem Zulieferer und dessen Massenware verschanzt, sieht alt aus.

Wahrscheinlich wird das in Zukunft auch gar nicht mehr so einfach sein, denn das Lieferkettengesetz steht vor der Tür. Dessen Schöpfer haben zwar eher den Arbeitsschutz in asiatischen Textilfabriken im Sinn - aber wie ist das mit Umweltschäden durch systematischen Betrug beim wichtigsten Motorlieferanten? Unbesehen kann Audi in Wolfsburg wohl nichts mehr kaufen.

Von Stefan Winter/RND