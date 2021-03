195 Milliarden Euro Börsenwert verloren: Ist das das Ende von Teslas Höhenflug?

Tesla-Gründer Elon Musk ist tot – das behaupteten jedenfalls zahlreiche Falschmeldungen, die am Freitag durch das Internet geisterten. An der Behauptung war zwar nichts dran, aber den Börsenkurs von Tesla hat die Kampagne trotzdem auf Talfahrt geschickt. Von dem kurzzeitigen Schock hat sich die Tesla-Aktie zwar erholt – doch unter dem Strich sind die Papiere des E-Auto-Konzerns mittlerweile meilenweit von einstigen Höhenflügen entfernt.

Denn die Zeiten, in denen Tesla so viel wert war wie fast alle Automobilkonzerne zusammen, sind vorerst vorbei. Kostete eine Tesla-Aktie Anfang Februar noch mehr als 700 Euro, liegt sie mittlerweile bei gut 500 Euro. Bis zu 230 Milliarden Dollar – umgerechnet knapp 194 Milliarden Euro – Börsenwert hat das in den vergangenen vier Wochen vernichtet, wie der Finanzdienst Bloomberg am Wochenende berichtete.

„Da kommen bei Tesla mehrere Sachen zusammen“, sagt Automarktkenner Ferdinand Dudenhöffer vom CAR-Forschungszentrum. Einerseits sei Tesla eine Aktie, mit der scheinbar viel spekuliert werde, was tendenziell mehr Auf und Ab mit sich bringt. Auch sei Musk eben eine schillernde Persönlichkeit, die auch mal mit Bitcoin-Investments für Aufsehen sorge. „Das kommt nicht bei allen Investoren gut an“, ist Dudenhöffer überzeugt.

Ist der Börsenkurs zu hoch?

Schwerer wiegt ein nüchterner Blick auf die Geschäftszahlen. „Der Kurs ist meiner Meinung nach zu hoch“, sagt Dudenhöffer – und macht das an den Börsenkursen der Konkurrenz fest: „Wenn man eine Eigenkapitalverzinsung wie etwa bei VW oder Toyota zum Maßstab macht, müsste Tesla knapp 20 Millionen Autos jährlich verkaufen“, erklärt der Automarktexperte. Er hält das für „nicht realistisch“, Tesla-Chef Musk selbst peilt derartige Größenordnungen erst für das Jahr 2030 an.

Defacto hat Tesla im vergangenen Jahr aber nur gut 500.000 Fahrzeuge verkauft, dieses Jahr sollen es möglicherweise eine Million werden. Doch ob die Wachstumsziele erreicht werden können, bezweifelt Dudenhöffer. Im Januar seien die Absatzzahlen in wichtigen europäischen Ländern abgesackt, obwohl sie sich angesichts höherer Produktionskapazitäten verdoppeln müssen. „Das signalisiert ein Wachstumsrisiko“.

Die Konkurrenz erstarkt

Von Risiken haben sich bislang viele Tesla-Investoren nicht abschrecken lassen. Auch befeuert davon, dass die Notenbanken in der Corona-Krise Unmengen billiges Geld in die Märkte gepumpt haben, wetteten sie nicht zuletzt auf eine vielleicht glorreiche Zukunft des E-Autobauers. Immerhin hat Tesla in Punkto Batterietechnik und Software einen gewaltigen Technologievorsprung.

Doch der schmilzt dahin: „Der Wettbewerb wächst im Eiltempo“, ist Dudenhöffer überzeugt – und verweist auf die „hervorragend bewerteten“ neuen E-Autos von Ford ebenso wie auf die Tesla-Konkurrenz aus China und Korea. Auch Mercedes starte mit dem Kompakt-SUV EQA und später dem EQS neue Fahrzeuge „und der Volkswagen-Konzern punktet deutlich mit einer ganzen Armada von E-Autos“.

Dudenhöffer ist mit der Einschätzung nicht allein: Risikokapitalgeber Steve Westley, einst selber Vorstand bei Tesla, warnte jüngst im Interview mit CNBC vor der erstarkenden Konkurrenz: „Tesla wird nicht ewig der König der Elektroautos sein.“

Ende der Niedrigzinspolitik könnte zum Problem werden

Hinzu kommen die lauter werdenden Rufe nach einem Ende der Politik des billigen Geldes, besonders in den USA, wo prominente Ökonomen immer lauter vor Inflationsrisiken warnen. Für Investoren bedeutet das, lieber vorsichtig zu sein und riskante Investments zu scheuen. Und Tesla muss sich womöglich um die Finanzierung seiner ambitionierten Wachstumspläne sorgen: „Noch kann Tesla sein Wachstum zu Niedrigzinsen finanzieren. Aber die Zinsen werden irgendwann steigen“, sagt Dudenhöffer.

Ob es mit dem Tesla-Börsenkurs wirklich dauerhaft bergab geht, muss sich indes noch zeigen. Analysten wie Patrick Hummel von der Schweizer Großbank UBS gehen davon aus, dass Tesla gerade im Softwarebereich immer noch einen Vorsprung von mehreren Jahren vor Konkurrenten wie VW habe, wie Hummel dem Handelsblatt sagte. Angesichts dessen hob die UBS in der vergangenen Woche das Kursziel von Tesla von 325 auf 730 US-Dollar je Aktie an. Eine eindeutige Kaufempfehlung sprachen aber auch die Schweizer nicht aus.

Von Christoph Höland/RND