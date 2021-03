Bei einer Inzidenz von mehr als 100: Das planen die Bundesländer

Berlin. In Landkreisen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 100 sollen die geltenden Corona-Beschränkungen noch einmal verschärft werden. Das haben Bund und Länder am Montag beschlossen. Dazu können Ausgangsbeschränkungen, verschärfte Kontaktbeschränkungen und eine Tragepflicht medizinischer Masken von Mitfahrern auch im privaten Pkw zählen.

So wollen die Bundesländer handeln, die sich bislang schon dazu geäußert haben. Eine Übersicht:

Brandenburg

In den betreffenden Kreisen und in der Stadt Cottbus gelten schärfere Kontaktvorgaben: Nur noch ein Haushalt und eine weitere Person dürfen sich treffen. Geschäfte und Museen dürfen nicht mehr mit vorherigem Termin besucht werden, aber Supermärkte, Apotheken, Drogerien und andere Läden des täglichen Bedarfs bleiben offen.

Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg ist noch zu klären, ob Kreise weiter selbstständig über Lockerungen und Schließungen je nach Inzidenzen entscheiden können oder ob man das wieder landesweit regeln müsse. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Die Grünen) will allerdings wieder eine Ausgangsbeschränkung in Kraft setzen, aber auch hier sei noch unklar, ob nur in bestimmten betroffenen Kreisen oder landesweit. Auch bei Schulen und Kitas in Hotspot-Regionen werde man schärfere Maßnahmen brauchen. Die Möglichkeit zu privaten Zusammenkünften wird wieder auf den eigenen Haushalt und eine weitere Person beschränkt. Kinder bis 14 Jahre werden dabei nicht mitgezählt.

Hamburg

In Hamburg werden auch über die Osterfeiertage Treffen nur mit einer Person aus einem anderen Haushalt möglich sein. Das ist laut Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) ein „Stück strenger“ als in dem in der Nacht zuvor verabschiedeten Bund-Länder-Beschluss, aber aufgrund der Infektionslage geboten. Hamburg hatte die schärfere Kontaktbeschränkungen im Rahmen der Corona-Notbremse am vergangenen Samstag eingeführt. Kinder unter 14 Jahren werden dabei nicht mitgezählt. In Umsetzung des Bund-Länder-Beschlusses hat der Senat außerdem eine Verschärfung der Maskenpflicht beschlossen. Auch in Fahrzeugen sollen demnach künftig medizinische Masken Pflicht sein, „wenn Personen gemeinsam in diesen Fahrzeugen sitzen, die aus unterschiedlichen Haushalten kommen“, sagt Tschentscher.

Niedersachsen

Trotz einer Verschärfung des Corona-Lockdowns über Ostern möchte Niedersachsen über die Feiertage keinen Tagestourismus Richtung Küste oder Harz verbieten. „Wir haben nicht die Absicht, Tagesausflüge zu verbieten oder Ausgangssperren zu verhängen“, sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). Dass Niedersachsen sich gemeinsam mit einigen anderen Bundesländern bei den Bund-Länder-Beratungen zum Corona-Kurs nicht mit der Forderung nach einem Osterurlaub im eigenen Land durchsetzen konnte, hielt Weil für vertretbar. Der vereinbarte Weg, mit viel mehr Tests zu Lockerungen der Beschränkungen zu gelangen, sei so aussichtsreich, dass das Zugeständnis beim Osterurlaub akzeptabel sei.

Bayern

Nach den Osterferien stehen in Bayern Lockerungen an. Unter anderem soll der Einzelhandel ab dem 12. April auch bei höheren Inzidenzen öffnen dürfen als bisher. Bei einer Inzidenz unter 100 sollen Ladenöffnungen mit Hygienekonzept möglich sein. Bisher liegt die Grenze dafür bei 50. Bei einer Inzidenz zwischen 100 und 200 soll das „Click & Meet“ genannte Einkaufen mit Termin bei Vorlage eines tagesaktuellen negativen Corona-Tests und verschärften Vorgaben für die Kundenzahl möglich sein. Bisher ist „Click & Meet“ im Inzidenzbereich zwischen 50 und 100 erlaubt.

