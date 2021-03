Wie werden unsere Ostertage? Antworten auf die vier wichtigsten Fragen zur „Ruhezeit“

Bund und Länder haben beschlossen, dass die Corona-Maßnahmen über die Osterfeiertage nicht gelockert werden. Stattdessen soll eine „erweiterte Ruhezeit“ von Gründonnerstag bis Ostermontag zusätzlich zu den Regelungen gelten. Was bedeutet das im Einzelnen?

Gründonnerstag: Arbeitsfrei – auch im Homeoffice

Der Gründonnerstag wird wie ein Feiertag behandelt – sowohl im Arbeitsrecht als auch beim Einkaufen. Marc-Oliver Schulze, Arbeitsrechtler bei der Kanzlei AfA Rechtsanwälte in Nürnberg, erklärt: „Wenn das so umgesetzt wird, hätten Arbeitnehmer grundsätzlich einen oder sogar zwei weitere Tage arbeitsfrei. Auch im Homeoffice. Diese Tage sind dann wie Sonn- oder Feiertage zu betrachten.“ Ausnahmeregelungen und Sondergenehmigungen sind möglich. Die Supermärkte bleiben geschlossen. Am Ostersamstag darf der Lebensmitteleinzelhandel hingegen öffnen. Ausgenommen von Beschränkungen sind die kompletten Osterfeiertage über Tankstellen und Kioske, die über Sondergenehmigungen verfügen, welche ihnen auch sonst ein Öffnen am Wochenende ermöglichen.

Familientreffen: Mit maximal fünf Personen

Ostereiersuche im kleinen Kreis ist erlaubt, das Großfamilienfest nicht. Nur Personen aus bis zu zwei Haushalten, mit maximal fünf Personen, dürfen zusammenkommen. Kinder unter 14 werden nicht mitgezählt.

Normalerweise galt diese Regel auch in der Öffentlichkeit. Vom 1. bis 5. April sollen „Ansammlungen“ in der Öffentlichkeit aber ganz untersagt werden. In Regionen mit Inzidenzen unter 35 wären eigentlich Treffen von drei Haushalten und bis zu zehn Personen erlaubt. Diese Lockerung gilt aber nicht während der erweiterten Ruhezeit. Dort, wo die Sieben-Tage-Inzidenz 100 überschreitet, sollen generell wieder die stärkeren Kontaktbeschränkungen von der Zeit vor dem 7. März gelten. Private Treffen sind dann nur für einen Haushalt plus eine weitere Person erlaubt.

Reisen im Inland: Übernachtungen nur in Sonderfällen

Reisen darf man überall hin – aber Hotels und Ferienwohnungen bleiben auch an Ostern in allen Bundesländern für Touristen geschlossen. Übernachtungen sind nur in Sonderfällen gestattet, etwa wenn man beruflich unterwegs ist. Einem Osterbesuch bei der Familie steht grundsätzlich nichts im Weg. Ein Bett gibt es aber nur bei Familienangehörigen oder Freunden. Die Einzelheiten regeln die Länder. Tagesausflüge sind erlaubt, aber auch hier raten Bund und Länder zu Vorsicht.

Auslandsreisen: Bestimmungen sind noch unklar

Ungeklärt sind die Testregeln für Osterurlauber, die aus Nicht-Risikogebieten wie Mallorca heimkehren. Einige Fluglinien sind bereit, Passagiere vor dem Abflug zu testen, andere weigern sich. Die Frage ist auch: Was geschieht mit Urlaubern, die vor dem Heimflug positiv getestet werden? Eine Quarantäne am Urlaubsort droht.

Von Irene Habich, Maike Geißler, Daniel Killy/RND