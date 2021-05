Siemens Energy: Kampf mit Pandemie und Energiewende

München. Leicht hat es der Dax-Neuling Siemens Energy fraglos nicht. In manchen Ländern werden Kraftwerksprojekte von der Pandemie gebremst. Konventionellen Kraftwerksbau macht die Energiewende zum Sanierungsfall, wo demnächst weltweit 7800 Stellen gestrichen werden. Aber im zweiten Quartal des zum 30. September endenden Geschäftsjahrs 2020/21 hat der Siemens-Zweitkonzern mit 31 Millionen Euro wieder in die Gewinnzone zurückgefunden.

„Das Quartal war operativ sehr solide“, findet Konzernchef Christian Bruch. Für schwarze Zahlen nach dreistelligen Millionenverlusten im Vorjahr gesorgt hat das Windkraftgeschäft der deutsch-spanischen Siemens Gamesa, bei der Aufträge und Umsätze aktuell stark zulegen, im Unterschied zum traditionellen Geschäft mit großen Gasturbinen.

50 Milliarden fließen in den fossilen Bereich

Dennoch macht Letzteres immer noch gut zwei Drittel der insgesamt leicht auf rund 13 Milliarden Euro gesunkenen Halbjahresumsätze aus. Vom aktuell 84 Milliarden Euro umfassenden Rekordauftragsbestand entfallen etwa 50 Milliarden Euro auf den fossilen Bereich. Und was die Profitabilität angeht, liegt der konventionelle Kraftwerksbau bei Siemens Energy mit 4,3 Prozent operativer Marge ebenfalls vor der Windkraft mit 2,4 Prozent. Am nicht nur bei Umweltgruppen umstrittenen Geschäft mit Gasturbinen hält Bruch deshalb ohne Ausstiegsdatum fest.

Umstrittene Gaskraftwerke

„Es ist alles okay, was den Ausstoß von Kohlendioxid nach unten bringt“, sagt er. Das seien Gaskraftwerke, wenn sie von der Umweltbilanz her noch schlimmere Kohlekraftwerke ersetzen. Weil diese Gaskraftwerke aber dann jahrzehntelang laufen und eine echte Energiewende hinauszögern, sieht das nicht jeder so. Mehr dem Zeitgeist entspricht Bruch beim Thema Homeoffice und damit verbundenen Neuerungen in der Bürowelt von Siemens Energy in Berlin, wo der Konzernchef seinen Arbeitsplatz hat.

Homeoffice: Büroflächen werden verkleinert

„Der Vorstand hat dort keine eigenen Büros mehr“, erklärte Bruch. Weil Heimarbeit zumindest in seinem Konzern auch nach der Pandemie bestehen bleibe, würden derzeit Berliner Büroflächen in einem Pilotprojekt umgebaut und verkleinert. Andere Standorte sollen folgen, sobald Siemens Energy Mietverträge kündigen kann. Das spare Geld. Bis zu ein Drittel des weltweit 92.000 Beschäftigte umfassenden Personals arbeitet derzeit von zu Hause aus.

Hoffnung auf Programme gegen Corona-Schäden

Geschäftlich hofft Bruch auf Aufträge durch staatliche Stimulierungs-Programme für die Pandemie-geschädigte Wirtschaft. Profitieren könnte der seit Ende März im Dax notierende Konzern vor allem vom US-Programm, das in einem Schwerpunkt auf Energieinfrastruktur zielt. Dazu kommen der Green Deal der EU und chinesische Programme. Welche Auftragsdimensionen auf Siemens Energy zukommen könnten, will Bruch noch nicht abschätzen. Wirksam werde das aber ohnehin erst im neuen Geschäftsjahr 2021/22.

Pandemie bremst Umsatzerwartungen

Für die laufende Periode sagt Bruch nun drei bis acht Prozent mehr Umsatz voraus. Vor drei Monaten hatte er noch bis zu zwölf Prozent für möglich gehalten. Die Pandemie behindert weiter spürbar vor allem in Ländern wie Indien und Brasilien. Bei der operativen Marge glaubt Siemens Energy 2020/21 weiter drei bis fünf Prozent erreichen zu können. Darin enthalten sind aber keine Kosten für den Abbau von allein hier zu Lande 3.000 Stellen bis 2025. Die Gespräche dazu mit Betriebsrat und IG Metall laufen noch.

