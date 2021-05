Sicherheitsmitarbeiter der Deutschen Bahn kontrollieren - hier in München - zusammen mit Polizisten der Bundespolizei die Einhaltung der Maskenpflicht am Hauptbahnhof. Die Maskenpflicht gilt an allen Bahnhöfen, auf Bahnsteigen und auch in Bussen und Bahnen. Quelle: Sven Hoppe/dpa

Bahn verdoppelt Sicherheitspersonal an den Feiertags-Wochenenden Die Deutsche Bahn (DB) rechnet an den kommenden Feiertags-Wochenenden mit deutlich mehr Fahrgästen. Um die Corona-Regeln durchzusetzen, verdoppelt der Konzern die Zahl der Sicherheitskräfte in den Fernverkehrszügen. Das gilt für die Wochenenden Himmelfahrt, Pfingsten und Fronleichnam. Ein DB-Sprecher teilte dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) mit: „Die zusätzlichen Mitarbeiter werden vor allem rund um die Ballungsräume und auf besonders nachgefragten Verbindungen Präsenz zeigen. Sie sensibilisieren die Reisenden auch für die Pandemieregeln, achten auf das Einhalten der Abstandsregeln und unterstützen dazu beim Ein- und Aussteigen.“ Zudem kündigte die Bahn mehr Züge an. „Am Freitag vor Pfingsten werden wir auf stark nachgefragten Strecken zusätzliche Verbindungen im Fernverkehr anbieten, so wie vor anderen Feiertagswochenenden auch“, teilte der DB-Sprecher mit. Zuvor hatte die Bahn bereits mehr Züge in der Sommerferienzeit angekündigt. DB-Fernverkehrschef Michael Peterson teilte mit: „Die Reiselust der Deutschen ist ungebrochen. Dabei wird auch der Urlaub im eigenen Land wieder hoch im Kurs stehen. Darauf bereiten wir uns vor und bringen in diesem Sommer mehr als 330 ICE-Züge auf die Schiene, so viele wie nie zuvor.“ Die Auslastung im Fernverkehr lag zuletzt pandemiebedingt nur noch bei 20 Prozent. Die Bundespolizei hat seit Oktober 2020 etwa 332.000 Verstöße gegen die Maskenpflicht in Bahnhöfen und Zügen festgestellt. Allein im Zeitraum zwischen dem 1. Januar und dem 11. April seien rund 142.500 Verstöße im „bahnpolizeilichen Aufgabenbereich“ registriert worden, teilte die Bundespolizei kürzlich auf Anfrage des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) mit. Von Jan Sternberg/RND