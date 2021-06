Discounter Aldi will Billigfleisch aus den Regalen werfen – aber erst bis 2030

Essen/ Mülheim an der Ruhr. Discount-Riese Aldi will Fleisch aus niedrigen Haltungsformen aus seinen Regalen verbannen, lässt sich dafür aber noch neun Jahre Zeit. Bis 2030 will Aldi sein Frischfleisch-Sortiment auf die höheren Tierwohl-Haltungsformen 3 und 4 umstellen, bei denen die Tiere einen echten Auslauf (Haltungsform 4) oder einen Außenklimabereich wie eine offenen Stallfront (Haltungsform 3) haben. Der Discounter informierte am Freitag in einer Pressemitteilung über seine Pläne.

In der gemeinsamen Mittelung der Unternehmensgruppen Aldi Nord und Aldi Süd ist von einem „großen Versprechen“ die Rede. Aldi wolle in den kommenden Jahren das Tierwohl in einem nie dagewesenen Schritt zu verbessern. „So schwer es auch wird, wir glauben daran, das Richtige zu tun: für Tierwohl, für nachhaltiges Wirtschaften, für unsere Kunden und aus Überzeugung.“

RND/ani