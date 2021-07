Mindeststeuer in der Kritik: Druck, Angst und „koloniale Ausbeutung“ statt Steuergerechtigkeit

Die großen Industrie- und Handelsstaaten haben beim G20-Treffen in Venedig der geplanten globalen Steuerreform für große Unternehmen zugestimmt. „Wir haben wirklich hart gearbeitet in den vergangenen Wochen, aber wir haben es geschafft“, sagte Scholz am Samstag am Rande eines Treffens der G20-Finanzminister in Venedig. Die geplante Mindeststeuer von 15 Prozent solle so schnell wie möglich umgesetzt werden, heißt es. Die Mindeststeuer soll verhindern, dass Unternehmen ihren Sitz in Niedrigsteuerländer verlagern und die Staaten ihre Steuern für Unternehmen im Wettbewerb gegeneinander immer weiter senken.

Kritik an globaler Mindeststeuer: „Kein großer Wurf“

Markus Meinzer vom „Tax Justice Network“ hält die Mindeststeuer grundsätzlich für richtig, weil erstmals der Gesamtkonzern besteuert wird. Gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) kritisiert Mainzer aber: „In Bezug auf Steuergerechtigkeit ist die beschlossene Mindeststeuer kein großer Wurf“. Er fordert einen Steuersatz von 25 bis 30 Prozent, denn dies entspreche auch dem Steuersatz vieler Entwicklungs- und Schwellenländer. Auch Oxfam International kritisiert den niedrigen Steuersatz von 15 Prozent, weil dieser ähnlich gering ausfalle wie in den Steueroasen Irland, Schweiz und Singapur.

Nicht nur die geringe Höhe des Steuersatzes steht in der Kritik, sondern auch die Verteilung der Steuereinnahmen. „Der Großteil der Einnahmen soll wenigen G7-Staaten zugeteilt werden – das ist ein ungerechter Verteilungsschlüssel, bei dem viele Entwicklungs- und Schwellenländer leer ausgehen“, kritisiert Mainzer im Gespräch mit dem RND.

Die Pläne zur globalen Mindeststeuer sehen eine Verteilung der Steuereinnahmen nach Sitz der Mutterkonzerne vor: Wenn die Amazon-Tochter in Nigeria zu wenig Steuern zahlt, muss das Mutterunternehmen in den USA Steuern nachzahlen und nicht in Nigeria. „So profitieren die reichsten Staaten von der Mindeststeuer, sie werden bevorzugt ganz nach Manier der klassischen kolonialen Ausbeutung“, kritisiert Meinzer. Er warnt: „Die globale Mindeststeuer wird die Ungleichheiten bei der Besteuerung weiter verschärfen“.

Auch die NGO Attac kritisierte am Freitag, dass ärmere Staaten durch die Mindeststeuer verlieren könnten. Außerdem könnte der Steuersatz von 15 Prozent Länder dazu bewegen, ihre eigenen Unternehmenssteuern in Richtung 15 Prozent abzusenken. Die Mindeststeuer hätte somit „Steuergeschenke für Konzerne“ zur Folge, kritisiert Attac.

Dabei gab es von der G24 und einem afrikanischen Länderverbund den Vorschlag, einen höheren Steuersatz von 21 bis 25 Prozent einzuführen und außerdem die Konzerne dort zu besteuern, wo sie auch ihre Maschinen und Angestellten haben. „Dieser Vorschlag würde wirklich etwas bewirken“, meint Meinzer, doch er wurde abgelehnt.

Debatte um Mindeststeuer: Druck und Angst hinter den Kulissen

Laut der OECD und den G20-Finanzministern seien die Pläne der Mindeststeuer ein „Konsens“ aller beteiligten Staaten. Das bezweifelt aber das „Tax Justice Network“. „Dies als Konsens zu bezeichnen, ist irreführen, weil Entwicklungs- und Schwellenländer übergangen werden“, kritisiert Markus Meinzer und erklärt: „Es wird massiv Druck aufgebaut und hinter den Kulissen mit Konsequenzen gedroht, wenn Länder nicht zustimmen“.

Viele Staaten, wie Indien, würden sich gar nicht mehr trauen, sich offen gegen die Mindeststeuer zu äußern. „In den Stellungnahmen vieler Länder, etwa der von Indien, kann man aber herauslesen, dass die Länder nicht zufrieden mit dem Konzept sind“, so Experte Meinzer.

RND

Von Sven Christian Schulz /RND