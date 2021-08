Hannover. Am Dienstag gibt die Gewerkschaft Deutscher Lokomotiv­führer (GDL) das Ergebnis ihrer Urabstimmung über einen Streik bei der Deutschen Bahn bekannt. GDL-Chef Claus Weselsky hatte angekündigt, er erwarte über 90 Prozent Zustimmung für einen Arbeits­kampf. Politiker und der Fahrgast­verband Pro Bahn fordern die Tarif­parteien dazu auf, zurück an der Verhandlungs­tisch zu kehren. Es sei klar, dass beide Tarif­parteien Zugeständnisse machen müssen, so der Bundes­vorsitzende von Pro Bahn, Detlef Neuß, gegenüber dem Redaktions­Netzwerk Deutschland (RND).

Er kritisiert auch den Zeit­punkt des Streiks. „Besonders in dieser Zeit, in der die Bahn wegen der Corona-Pandemie viele Fahr­gäste verloren hat, ist ein Streik sehr ungünstig.“ Am Ende leiden die Reisenden unter dem Streik. „Der Bahn­kunde wird zum Druck­mittel, das darf nicht sein.“ GDL-Chef Weselsky schloss jedoch aus, beim gegen­wärtigen Stand an den Verhandlungs­tisch zurück­zukehren. Der GDL-Chef erklärte: „Die Verhandlungen sind gescheitert und die Uhr läuft ab. Jetzt ist Arbeits­kampf angesagt, wenn der Bahn­vorstand kein verbessertes Angebot vorlegt.“

Bahn drohen Streiks nach Milliarden­verlusten in Corona-Pandemie

SPD-Fraktionsvize Sören Bartol rief die Tarif­parteien zu „mehr Mäßigung und Sachlichkeit“ auf. „Es ist nicht hilfreich, wenn Herr Weselsky zum Abschied noch eine One-Man-Show durchzieht“, sagte er dem RND. Die Bahn nehme nach einer sehr schwierigen Zeit gerade wieder Schwung auf. „Diese Erholung nicht gleich wieder abzuwürgen ist im Interesse aller Beteiligten, auch der Mitglieder der GDL“, erklärte Bartol.

Der Sprecher für Bahn­politik der Grünen, Matthias Gastel, forderte „Offenheit für vielleicht auch kreative Kompromisse“ beider Konflikt­parteien, um einen Streik abzuwenden. Auch der verkehrs­politische Sprecher der Union, Rainer Alois, betont die großen Heraus­forderungen der Bahn in diesem Jahr. „Die Verhandlungs­parteien sollten sich insbesondere vor diesem Hinter­grund für Betriebs- und Tarif­frieden stark machen“, fordert er gegenüber dem RND. Eine Koexistenz der Bahn­gewerkschaften sei möglich. „DB AG und die Gewerkschaften müssen gemeinsam für ein stabiles und verlässliches Angebot an die Menschen sorgen“, fordert er.

Die Bahn hat wegen der Corona-Krise mit Milliarden­verlusten zu kämpfen. Hinzu kommen die Folgen der Flut­katastrophe. Ein Streik sei eine „Attacke auf das ganze Land“, kritisierte Bahn­personalchef Martin Seiler.

Detlef Neuß von Pro Bahn weist darauf hin, dass ein Streik für die Bahn auch angesichts des Personal­mangels zur großen Heraus­forderung werden dürfte. „Die Bahn sollte jetzt schnell schauen, dass sie bei einem Streik viele Züge auf die Strecken schicken kann“, fordert Neuß gegenüber dem RND. Er wünscht sich Not­fahrpläne nach italienischem Vorbild, damit Pendler auch zu ihrem Arbeits­platz kommen. „Ich hoffe, dass die Bahn schon ein besseres Angebot vorbereitet hat, um eine schnelle Lösung ohne Streik am Verhandlungs­tisch herbei­zuführen.“

Fahrgastverband zu Streiks: „Ich rechne mit einem erneuten Chaos im Bahn­verkehr“

Beim letzten Streik der GDL vor sechs Jahren konnten im Not­betrieb etwa ein Drittel der Züge fahren, vor allem auf den Haupt­strecken vom Ruhr­gebiet nach Osten sowie von Hamburg nach Süden. Auch im Regional­verkehr und bei S‑Bahnen dürften bei einem Streik ein Groß­teil der Züge ausfallen. Der Fahrgast­verband ist sich sicher, dass es auch diesmal bei einem Streik zu erheblichen Beeinträchtigungen kommen werde. „Ich rechne mit einem erneuten Chaos im Bahn­verkehr“, sagt der Fahrgast­verbands-Chef und verweist darauf, dass ein Streik am Morgen große Auswirkungen auf den Zug­verkehr am ganzen Tag habe. „Ich hoffe, dass viele Menschen Homeoffice machen können und nicht unter dem Bahn­streik leiden. Das könnte auch den Druck aus dem Tarif­konflikt heraus­nehmen.“

Neuß hält einen Streik nicht für zwingend notwendig: „Mit einem eindeutigen Ergebnis der Urabstimmung könnte die GDL zurück an den Verhandlungs­tisch kehren, statt den Bahn­verkehr lahm­zulegen“, meint der Vorsitzende von Pro Bahn. Außerdem könnte die GDL auch mit regional begrenzten Warn­streiks ihre Verhandlungs­position stärken, schlägt Neuß vor. „Das würde genügen, um Druck aufzubauen und um zu zeigen, dass ein Streik der GDL unangenehme Folgen hat.“

Streiks bei der Bahn früh­zeitig ankündigen

Fahrgast­verbands-Chef Neuß fordert, dass Streiks recht­zeitig angekündigt werden. „Die GDL will immer spontan streiken, aber das führt zu einem großen Chaos zu Lasten der Kunden“, kritisiert Neuß gegenüber dem RND. Wenn Züge ausfallen, müsse der Kunde das mindestens 24 Stunden vorher wissen. „Bei den letzten Streiks gab es ein großes Chaos, das darf sich nicht wiederholen.“

Der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebunds, Gerd Landsberg, fordert neben einer rechtzeitigen Ankündigung auch eine eine klare Beschränkung der Streikzeit und ein Angebot an Reisealternativen. Zudem müsse die GDL in Pandemiezeiten überfüllte Züge und Gedränge vermeiden, um die Infektionsgefahr gering zu halten.

Die GDL fordert unter anderem Lohn­erhöhungen wie im öffentlichen Dienst von rund 3,2 Prozent sowie eine deutliche Corona-Prämie im laufenden Jahr mit einer Lauf­zeit von 28 Monaten. Die Bahn will sich hingegen am „Notlagen­tarifvertrag“ der Flug­häfen orientieren, der eine ähnliche Erhöhung um 3,2 Prozent auf einen längeren Zeit­raum und spätere Stufen­zeitpunkte verteilen würde, bei einer Vertrags­laufzeit von 40 Monaten. Hinzu kämen Leistungen zur Alters­vorsorge und der Ausschluss betriebs­bedingter Kündigungen.

RND

Von Sven Christian Schulz /RND