Die Wirtschaft warnt vor teuren Folgen des Bahnstreiks

Hannover. Die Wirtschaft fürchtet massive Auswirkungen des Bahnstreiks. Bei der Güterbahn DB Cargo hatten die in der GDL organisierten Lokführer bereits am Dienstagabend die Arbeit niedergelegt - mit nur wenigen Stunden Vorwarnzeit.

Heftige Kritik übte der Bundesverband Mittelständische Wirtschaft (BVMW). Die Wirtschaft erhole sich gerade erst von den Zwangsschließungen, „es ist jetzt nicht die Zeit für Streiks zu Lasten von Betrieben und Bürgern”, sagte BVMW-Bundesgeschäftsführer Markus Jerger dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Lieferketten sind bedroht

Die Deutsche Bahn (DB) warnte selbst vor „massiven Auswirkungen auf Lieferketten”. Rund 190 Güterzüge stünden im Rückstau. „Bisher konnte DB Cargo mit großem Aufwand die versorgungsrelevanten Züge fahren” - zum Beispiel zu Kraftwerken und großen Industriebetrieben. Der Staatskonzern kooperiere dabei auch mit anderen Bahnbetreibern.

Besonders betroffen ist die Chemieindustrie. „Als transportintensive Branche ist sie auf reibungslose Abläufe im Bahnverkehr angewiesen”, sagte eine Sprecherin des Branchenverbands VCI. Mehr als 20 Millionen Tonnen Chemikalien würden jährlich auf der Schiene transportiert, zum Teil sei der Bahntransport sogar vorgeschrieben.

„Vor diesem Hintergrund haben Störungen im Schienengüterverkehr weitreichende Auswirkungen.” Die Unternehmen prüften nun die Verlagerung von Transporten auf Lkw und in wenigen Fällen auf Binnenschiffe.

Auch die Bahn befürchtet, dass Kunden „ihre Verkehre in dieser Situation auf die Straße zurückverlagern könnten”. Das wird ihnen aber kaum gelingen: „Im Moment ist quasi kein Lkw verfügbar”, sagte Nikolja Grabowski, Vorstand des europäischen Ladungsverbunds Elvis, dem RND. Seit Monaten kämpft die gesamte Industrie mit Lieferengpässen, weil die starken Nachfrageschwankungen in der Pandemie die Logistik überfordern. Die Transporteure hätten schon große Probleme, die angestammten Kunden zu versorgen, sagte Grabowski. Wer jetzt kurzfristig Kapazität am Spotmarkt buchen wolle, zahle „horrende Preise”.

Wirtschaftsvertreter werfen der GDL deshalb vor, den Aufschwung nach der Corona-Krise zu sabotieren. „Die Betriebe zahlen die Zeche für die Profilierungssucht des GDL-Chefs”, sagte BVMW-Geschäftsführer Jerger. Er fordert die Kontrahenten auf, „schnellstens an den Verhandlungstisch zurückzukehren und aufeinander zuzugehen”.

Auch die Arbeitgeberverbände BDA greifen den GDL-Vorsitzenden Claus Weselsky an. Es gehe offensichtlich um Machtinteressen und nicht um einen Tarifkompromiss. „Das ist nicht nur unverantwortlich, sondern gerade in diesen Zeiten auch nicht nachvollziehbar”, sagte BDA-Hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter. Auch er forderte die GDL auf, „zügig an den Verhandlungstisch zurückzukehren”.

Dort gehört nach Überzeugung des SPD-Vorsitzenden Norbert Walter-Borjans aber auch die Gewerkschaft EVG hin. Die GDL streitet mit dieser Konkurrenz heftig um das Vertretungsrecht in den Bahn-Betrieben, der Kampf der Gewerkschaften macht den Tarifkonflikt besonders schwierig. „Wirksame Interessenvertretung setzt voraus, Kräfte zu bündeln und Verständnis bei den Reisenden zu gewinnen”, sagte Walter-Borjans dem RND.

Deshalb müssten die Beschäftigtengruppen bei der Bahn einig sein, und die Kunden dürften nicht „durch praktisch unangekündigte Streikaktionen düpiert” werden. „EVG und GDL müssen an einem Strang ziehen”, sagte Walter-Borjans. Zudem müsse die Bahn ihr Gehaltsgefüge ändern. Es erzeuge „zwangsläufig Unmut”, wenn Führungskräfte Boni bekämen, Lokführerstellen aber wegen unattraktiver Bezahlung unbesetzt blieben.

Die Konkurrenten können noch fahren

Die Deutsche-Bahn-Tochter DB Cargo ist mit knapp 50 Prozent Marktanteil in Deutschland der größte Gütertransporteur auf der Schiene. Streikprobleme könnten aber auch die vielen privaten Konkurrenten bekommen, wenn sich auch Fahrdienstleiter am Ausstand beteiligen. Dann würde der gesamte Verkehr auf DB-Schienen gestört, auch für die privaten Bahnbetreiber. Am ersten Streiktag habe es hier noch keine Beschwerden gegeben, sagte eine Sprecherin des Netzwerks Europäischer Eisenbahnen.

Ab dem vierten Streiktag wird es eng

Die GDL hat den Streik vorerst auf 48 Stunden befristet. Zwei bis drei Tage halten die meisten Unternehmen aus - auch, weil zeitkritische Güter nur selten mit der Bahn transportiert werden. „Kurzfristige Ausfälle sind im Schienengüterverkehr nichts Ungewöhnliches, das kennen die Logistiker und können entsprechend reagieren”, erklärt Thomas Puls, Verkehrsökonom beim Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln, im Gespräch mit dem RND. „Ab dem vierten oder fünften Streiktag allerdings drohen Lieferketten zu reißen – und dann wird es sehr schnell sehr teuer.”

Auf Basis früherer Arbeitskämpfe schätzt der IW-Experte, dass die Wirtschaft bei einem längeren Bahnstreik täglich mit bis zu 100 Millionen Euro belastet wird. Den ersten 48-Stunden-Ausstand hingegen werde die Industrie wegstecken, ist Puls sicher. „Ich rechne nicht damit, dass es deswegen schon zu größeren Produktionsausfällen kommt.” Als sicher gilt aber auch, dass der Tarifkonflikt bei der Bahn lange dauern wird.

